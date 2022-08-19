«Порше» внедрила в новейшую 911-ю фишку из Формулы-1. Готовьте € 230 тысяч

Если «Порше» никак не может прийти в Формулу-1, значит, Формула-1 придёт в «Порше». Как минимум в рамках технологий, которые нашли своё воплощение в новейшем спорткаре Porsche 911 GT3 RS поколения 992.

В индексах культового немецкого спорткара, если вы не фанат Porsche 911, разобраться непросто. Индексы Carrera, Carrera 4, Carrera 4S, Targa 4, Targa 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Targa 4 GTS, Turbo, Turbo S, Sport Classic, GT3 и GT3 Touring способны запутать кого угодно, но всё, что нужно вам как поклонникам автоспорта знать, что максимально близкий к чистокровным гоночным моделям GT3 Cup, GT3 R, RSR — это дорожное купе GT3 RS. И новое поколение этого спорткара стало первым серийным автомобилем Porsche с системой DRS!

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

911 GT3 RS — это фактически гоночная машина, сертифицированная для дорог общего пользования. На это красноречиво указывают литеры RS (Rennsportwagen — «гоночный автомобиль» в переводе с немецкого), а потому в ней воплощены самые передовые технологии марки. В модели поколения 992 немецкий автопроизводитель сосредоточился на аэродинамике и создал самого настоящего трекового монстра.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

За основу был взят представленный в 2021 году Porsche 911 GT3 с атмосферным двигателем, который подвергся серьезным доработкам во всех аспектах. 6-цилиндровый оппозитный двигатель рабочим объемом 4 литра получил новые распределительные валы с изменёнными профилями кулачков, переход на однодроссельный впуск и жёсткий привод клапанов из мира автоспорта позволили повысить отдачу с 510 л.с. до 525 л.с., хотя крутящий момент снизился с 469 Нм до 465 Нм.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

Но если для GT3 доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач в качестве альтернативы 7-ступенчатой роботизированной коробке передач Porsche Doppelkupplung (PDK), то для GT3 RS предусмотрен только «робот», причем для него подобрали укороченный ряд передаточных чисел. Под выросшую мощность усилили тормоза. Однако все эти доработки меркнут на фоне тех изменений, что инженеры внесли в подвеску, систему охлаждения и, конечно, аэродинамику.

Для улучшения управляемости на 29 мм расширили переднюю колею, изменили геометрию подвески, поменяли жёсткость рычагов и стабилизаторов, перенастроили электронных ассистентов водителя. Появилась возможность настройки работы заднего дифференциала и раздельной регулировки сжатия и отбоя амортизаторов прямо из салона. Технологии заимствованы прямиком из мира автоспорта. Как и инновационные решения по аэродинамике.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

В новом GT3 RS инженеры отказались от схемы с тремя радиаторами в пользу одного большого радиатора, как у гоночных 911 RSR и 911 GT3 R — он занял место в переднем отсеке, где у прочих версий спорткара располагается багажный отсек.

За отведение раскалённого воздуха от радиатора в крышке отвечают отверстия с достаточно сложными по своей форме рёбрами. Освободившееся по бокам место заняли развитые каналы, которые пропускают воздух сквозь колёсные арки для оптимизации потоков воздуха — за передними и задними колёсными арками появились массивные «лезвия» в духе прототипа 911 GT1.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

Чтобы двигатель и коробка передач не перегревались при самой активной езде по гоночной трассе, на днище появились воздухозаборники. Для сохранения баланса прижимной силы между передней и задней осями, чтобы он не менялся при торможениях, когда у спорткара идёт перераспределение массы, инженеры минимизировали раскачку автомобиля и дополнительно проработали компоненты подвески, придав им аэродинамическую форму.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

На аэродинамику работают и два новых элемента: на крыше появились вертикальные «плавники», а массивное заднее антикрыло стало таким большим, что впервые на серийном автомобиле Porsche верхняя кромка заднего крыла оказалась выше крыши автомобиля! Более того, антикрыло получило систему DRS — мощные гидроприводы меняют угол атаки крыла, снижая сопротивление на прямых, и переводят верхнюю плоскость крыла в режим максимальной прижимной силы в начале торможения.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

Все аэродинамические ухищрения позволили довести прижимную силу на 200 км/ч до 409 кг (вдвое выше, чем у 911 GT3 RS предыдущего поколения 991.2, и втрое больше, чем у актуального 911 GT3!) и до 860 кг на скорости 285 км/ч. Прижимная сила важна для спорткара, который до 100 км/ч разгоняется за 3,2 секунды и развивает максимальную скорость 296 км/ч. При этом за счёт углепластиковых дверей, передних крыльев, крыши и передней крышки капота массу автомобиля удалось довести до 1450 кг.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

Углепластик есть и в салоне. Из карбона сделаны каркас сидений и декоративные панели, а отделка сочетает в себе классическую кожу и современный текстиль Racetex. Спорткар получил мультифункциональный руль и комбинированную цифровую панель приборов — аналоговый тахометр в центре обрамляют 7-дюймовые дисплеи, информацию на которых одним нажатием кнопки можно свести к необходимому минимуму, чтобы на высокой скорости ничего не отвлекатело пилота.

Видео доступно на YouTube-канале Porshe.

Для тех, кто собирается эксплуатировать новый Porsche 911 GT3 RS на гоночной трассе, доступен бесплатный пакет Clubsport, включающий в себя полукаркас безопасности, шеститочечные ремни безопасности и огнетушитель.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

Если этого мало, то можно заплатить за Weissach Package. В него входят карбоновый декор передней крышки капота, крыши, части заднего антикрыла и верхней части наружных зеркал заднего вида, углепластиковые компоненты подвески, включая стабилизаторы поперечной устойчивости, и каркаса безопасности, а также магниевые подрулевые лепестки коробки передач и магниевые колёса, позволяющие сэкономить 8 кг массы.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 Фото: Porsche

Автомобили Porsche дешёвыми не были никогда, и новый 911 GT3 RS — не исключение. С другой стороны, много ли это — € 230 тысяч — за возможность стать частью легендарного бренда и прикоснуться, пусть и опосредованно, к миру Формулы-1?