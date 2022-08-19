Откуда у Формулы-1 долг перед Россией в 3 миллиарда и вернут ли деньги? Объясняем

В последние два дня в центре внимания вдруг опять оказалась судьба Гран-при России Формулы-1, а также взаимоотношения владельцев чемпионата мира с компанией-промоутером российского этапа — «Росгонками». Верить ли словам босса Ф-1 Стефано Доменикали, что гонок в России больше никогда не будет, и что за долг не желает возвращать чемпионат?

«Мы больше не будем вести с ними переговоров»

Всё началось с интервью Доменикали немецкому изданию Bild, в котором босс Ф-1 довольно лицемерно заявлял, что у чемпионата мира всё-таки есть какие-то моральные принципы при выборе мест новых этапов. Мол, всё больше гонок на Ближнем Востоке — это нормально, даже когда ракеты летают в десяти километрах от трассы в Джидде, а в странах-хозяйках есть разве что намёк на демократию. На эти обвинения Доменикали ответил примером с разрывом контракта на проведение Гран-при России, который должен был действовать по сезон-2025.



«Деньги важны, в том числе и для нас. Но это не единственное, на что мы обращаем внимание. Всё должно быть правильно. Если бы мы смотрели только на пополнение банковского счёта, то календарь бы бы совершенно иным. Примером того может быть Гран-при России. Несмотря на финансирование, трасса в Сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет», — заявил Доменикали.

В «Росгонках» боссу Ф-1 ответили на следующее утро.



«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована, — напомнил руководитель «Росгонок» Алексей Титов в заявлении, поступившем в редакцию «Чемпионата». – С поправкой на это необходимо воспринимать слова Стефано Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом. Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Стефано Доменикали при дальнейшей работе.



Однако, что касается нашей предыдущей работы, неизменным остаётся следующий факт — в России не состоялся Гран-при 2022 года, за этот этап были перечислены деньги, которые на сегодняшний момент не возвращены. Этот долг есть, он подтверждён, и наша позиция по нему неизменна. Мы ожидаем возврата средств безотносительно текущей позиции FOM по отношению к проведению гонок на территории Российской Федерации».

Гран-при ради «побочки»

Итак, поясним насчёт долга, если вы не в курсе своеобразных финансовых традиций в гонках. Формула-1 — не совсем обычный вид спорта. Если организаторы других соревнований обычно сами получают деньги от чемпионатов (ну, или хотя бы свою долю от прибыли), то в Ф-1 всё наоборот: это ты должен заплатить чемпионату за то, чтобы в чемпионат включили именно твой Гран-при. Телетрансляции, баннеры на трассе и так далее — это всё уходит самой Формуле-1. Организаторам останется лишь доход от продажи билетов, ну и «побочка», ради которой Гран-при и проводят: доходы от приехавших туристов, развитие местной экономики, повышение политического престижа страны.

Так вот, организаторы Гран-при России, как и всех остальных этапов, платят ежегодный промоутерский взнос. Чем значимее гонка для Ф-1, тем меньше взнос. Без России чемпионат мог бы обойтись, так что платить приходилось много: по слухам, порядка $ 50 млн в год (по нынешнему курсу — 3 млрд рублей). Вот примерно такую сумму российская сторона успела перевести Ф-1 за Гран-при 2022 года ещё до февральских событий.

Формула-1 вроде как готова деньги вернуть, но есть нюансы. Во-первых, для начала из состава учредителей компании-промоутера должен был выйти попавший под санкции банк ВТБ, во-вторых, в любом случае переводы столь крупных сумм в Россию сейчас — дело, скажем так, сложное.

«Банк действительно вышел из состава учредителей АНО. Ф-1 выдвинула ряд требований к нам, для того чтобы у них была техническая возможность вернуть нам деньги. По состоянию на сейчас все условия выполняются. Остаётся только ждать одобрения со стороны соответствующих ведомств США и Великобритании», — говорил «Чемпионату» меньше месяца назад Титов.



Так что $ 50 млн продолжают болтаться где-то на банковских счетах Формулы-1 (там не против: ведь капают проценты), а в «Росгонках» вынуждены просто ждать и напоминать о себе. Нечто аналогичное, кстати, происходит в Беларуси, где «МАЗ» отправил организаторам «Дакара» взнос за выступления на гонке 2022 года и так и не получил деньги обратно. И непонятно, когда получит — и получит ли в принципе. Теоретически «заиграть» могут и взнос «Росгонок», списав на санкции, форс-мажор и так далее. Такие уж времена.

Так всё-таки никогда или нет?

Напоследок вернёмся к словам Доменикали, что гонок Ф-1 в России никогда не будет. Очевидно, что у этого «никогда» есть свои пределы и условия. Стефано говорил про невозможность каких-либо переговоров в нынешней политической обстановке. Должно измениться слишком многое — в нашем материале всего и не перечислишь, да и не хочется разжигать «срач» в комментариях. Но когда европейские страны и США вновь посчитают нормальным вести дела с Россией, то и Гран-при сможет вернуться.

Гран-при России Формулы-1 2021 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Другое дело, что тут и властям России нужно будет решать, готовы ли они тратить столь солидные суммы на Формулу-1. На данный момент этап на «Игоре Драйв» — явно дотационная история. Это может измениться, если Россия получит не просто пилота Формулы-1, а настоящую звезду, которая будет бороться за победы и титулы.

Взрывной рост популярности гонок перевернёт экономику Гран-при России, но предугадать, кто и когда станет для России своим Максом Ферстаппеном или Фернандо Алонсо, нереально.



И всё же повторимся: «никогда» от Доменикали — лишь упрощение, чтобы не расписывать все условия, при которых сотрудничество с Ф-1 снова станет возможным.