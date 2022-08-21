Квят против Райкконена! Как выступят россиянин и финн в рекордной гонке в Америке? LIVE

Стартовая решётка

С первого ряда стартуют чемпионы двух последних лет — Чейз Эллиотт и Кайл Ларсон из команды Hendrick. Третьим квалифицировался пилот Front Row Майкл Макдауэлл, компанию которому во втором ряду составит ещё один гонщик Рика Хендрика — Уильям Байрон.

Кими Райкконен Фото: twitter.com/THProject91

Райкконен начнёт гонку с 27-й позиции, Роккенфеллер квалифицировался 34-м и разделит 17-й ряд с Хеземансом, а сразу позади них — с 18-го ряда — стартуют опытнейший Арик Альмирола, который отложил уход на пенсию и останется в NASCAR Cup Series ещё на сезон, и Даниил Квят. Как и в прошлой гонке, россиянин в стартовой ведомости расположился на 36-й позиции.