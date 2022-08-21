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Даниил Квят и Кими Райкконен выступают в серии NASCAR — текстовый онлайн гонки в Уоткинс-Глене

Квят против Райкконена! Как выступят россиянин и финн в рекордной гонке в Америке? LIVE
Дмитрий Захарченко
Квят и Райкконен выступают в Америке — LIVE
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Прибавит ли российский гонщик и как себя проявит чемпион Формулы-1, дебютирующий в главном классе NASCAR?

В воскресенье вечером состоится гонка NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глене. Она станет второй в серии для российского гонщика Даниила Квята, который не так давно дебютировал в NASCAR в составе команды Team Hezeberg. На сей раз Даниил окажется не единственным экс-пилотом Формулы-1 в пелотоне: вместе с ним на старт выйдет чемпион 2007 года Кими Райкконен. Более того, гонка вообще должна стать рекордной в истории NASCAR Cup Series: в ней выступят граждане сразу семи стран! Среди пилотов, не представляющих США, нельзя не отметить немца Майка Роккенфеллера — чемпиона DTM и победителя «24 часов Ле-Мана» 2010 года.

«Чемпионат» будет вести текстовый онлайн гонки, которая стартует примерно в 22:00 по московскому времени!

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Стартовая решётка
Live Дмитрий Захарченко

Стартовая решётка

С первого ряда стартуют чемпионы двух последних лет — Чейз Эллиотт и Кайл Ларсон из команды Hendrick. Третьим квалифицировался пилот Front Row Майкл Макдауэлл, компанию которому во втором ряду составит ещё один гонщик Рика Хендрика — Уильям Байрон.

Кими Райкконен

Кими Райкконен

Фото: twitter.com/THProject91

Райкконен начнёт гонку с 27-й позиции, Роккенфеллер квалифицировался 34-м и разделит 17-й ряд с Хеземансом, а сразу позади них — с 18-го ряда — стартуют опытнейший Арик Альмирола, который отложил уход на пенсию и останется в NASCAR Cup Series ещё на сезон, и Даниил Квят. Как и в прошлой гонке, россиянин в стартовой ведомости расположился на 36-й позиции.

Результаты квалификации NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен

Результаты квалификации NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен

Фото: NASCAR

15:09 Дмитрий Захарченко

Сегодняшний день — исторический для гонок сток-каров. Ещё никогда на старте гонки NASCAR Cup Series не собирались представители семи разных стран.

Помимо россиянина Даниила Квята и финна Кими Райкконена, сегодня выступают мексиканец Даниэль Суарес (он — постоянный участник NASCAR Cup Series), Лорис Хеземанс из Нидерландов (напарник Квята), а также известный успехами в DTM и гонках на выносливость немец Майк Рокенфеллер и Кайл Тилли из Великобритание. Остальные пилоты представляют Соединённые Штаты Америки.

Фото: NASCAR

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