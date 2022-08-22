Что за хитрость у «Лады», из-за которой никто не может обогнать даже медленную «Весту»?

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в G-Drive СМП РСКГ Егор Оруджев в минувшие выходные принял участие в этапе на Moscow Raceway. А потом рассказал в своей колонке о неожиданном поуле и неоднозначных гонках.

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На этап в Москву приехали с мыслями набрать очков как можно больше. Если честно, сам думал, что на пустой машине будет несложно. Как всегда, излишняя самоуверенность лишь вредит. На тренировках сразу стало понятно, что поул взять будет очень сложно, а может быть, и нереально. Кальманович и тяжёлые «Лады» ехали очень быстро.

В квале самоуверенность испарилась, и начало получаться. Удалось улучшаться каждый раз, как подкидывали резину. В итоге последний круг и принёс поул. Павлу «привёз» 0.028 секунды. А если бы запорол последний круг, то был бы только пятым-шестым. Очень круто, что от первого места до девятого разрыв 0.4.

В первой гонке надо было хорошо стартовать. Знал, что если выеду первым из первого поворота, то дело будет сделано. Но на старте ошибся со второй передачей, рано её воткнул и потерял лидерство.

Кальманович обходит Оруджева на старте Фото: Lukoil Racing

Затем всю гонку атаковал как мог. Прям кайфанул, давно таких гонок не было. Вообще до упора ехал. Не хватило. Надо отдать Паше должное: проехал без ошибок под прессингом. Я видел, что у него с резиной начались проблемы, а он додержался. В такой борьбе и проиграть не жалко. Очень рад за него и за борьбу.

Во второй гонке получилось наоборот. Старт прекрасный – пожалуй, лучший из всех, что я делал. Первый поворот тоже супер, ещё и завала избежал. Выехал шестым — потрясающе! А потом оказался за «Ладами». «Лады» в гонках не едут. Они тяжёлые, и резина, видимо, кончается на третьем быстром круге. Потом темп у них падает.

Вторая гонка этапа на Moscow Raceway Фото: Lukoil Racing

«Лады» вообще на гоночном сленге «тяжёлые пассажиры»: едут не быстро, но не проехать. Они схитрили с новой «Вестой» и поставили туда короткую коробку чисто под российские трассы. То есть там, где мы упираемся в отсечку четвёртой передачи, они уже успевают оказаться на шестой. Поэтому даже с «мёртвыми» поворотами и резиной на разгонах ничего не сделать. Они отстреливают на 5-6 метров, а потом в конце прямой ты немножко отыгрываешь.

Здесь ещё и выстроились друг за другом. Работают на Ладыгина, поэтому его не трогают, Шешенин заявлен в команде, а значит, и Митяев его трогать не будет. В таком порядке и едут. Медленно. У меня же сзади Захар Слуцкий, и у нас всё по-честному, никакой командной тактики. Так что я в коробке: надо и атаковать, и не зевнуть.

В итоге попробовал влезть там, где нельзя было влезать. Захара пустил вперёд. Ещё и жёлтых флагов не заметил. Так что заслуженный штраф в 40 секунд. Абсолютно дурацкий и глупый. Потеряли четыре очка на полной глупости. Надеюсь, они не станут решающими в конце сезона.

Теперь ждём следующий этап. Там буду опять тяжёлым, а главные соперники (Ладыгин, Брагин) – лёгкими. Будем стараться минимизировать потери.