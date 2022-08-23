Слабейшие составы в истории легендарных команд Ф-1 — от «Феррари» до «Ред Булл»

Ни для кого не секрет, что каждый гонщик, как и любой нормальный спортсмен, мечтает выступать в конкурентоспособной команде, и самым выдающимся из них это даже удаётся. Если посмотреть списки пилотов, выступавших за самые успешные команды в истории Ф-1, можно увидеть много великих фамилий. Впрочем, цвета культовых гоночных коллективов защищали не только выдающиеся пилоты. Представляем вашему вниманию самые слабые составы в истории легендарных команд Формулы-1.

Примечание: мы ни в коем случае не выбираем двух слабейших гонщиков в истории команд. В данном материале речь пойдёт именно о пилотских составах, то есть об одновременно выступавших за одну команду гонщиках. Также мы рассматриваем именно стабильные пары пилотов, поэтому не включаем в подборку гоночные дуэты, просуществовавшие всего лишь несколько гонок.

«Феррари». Жан Алези – Иван Капелли. Сезон-1992

Иван Капелли в 1992 году разочаровал Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Практически в каждом из сезонов Формулы-1 за рулём «Феррари» можно было лицезреть как минимум одного пилота, претендующего на статус состоявшейся звезды. Впрочем, исключения никто не отменял. Среди перечня звучных гоночных тандемов, когда-либо выступавших за «Скудерию», несколько тускловато выглядит дуэт Жана Алези и Ивана Капелли.

Стоит отметить, что француз достаточно неплохо защищал цвета «Феррари». Да, он не был суперзвездой уровня Шумахера, но в то же время всегда котировался как очень талантливый пилот. Однако имя Алези несколько меркнет на фоне других лидеров «Скудерии». Что касается Ивана Капелли, то он выделяется ещё сильнее. В юниорских сериях итальянец подавал достаточно неплохие надежды и даже периодически блистал в Ф-1 в составе скромного «Лейтон Хаус», но, оказавшись в «Скудерии», Капелли не смог потянуть уровень даже кризисной «Феррари».

«Макларен». Ландо Норрис – Даниэль Риккардо. Сезон-2021 и 2022

Пожалуй, ни одна команда в истории Ф-1 не обладала столь звёздными пилотскими составами, как «Макларен». Сенна – Прост, Райкконен – Монтойя, Алонсо – Хэмилтон – это лишь малая часть звучных гоночных дуэтов команды из Уокинга. Что говорить, если даже в кризисные годы за «Макларен» выступали такие пилоты, как Алонсо и Баттон. Как вы понимаете, отыскать слабейший тандем в истории «Макларена» оказалось не так-то уж и просто.

Выбирать пришлось между двумя парами пилотов – Уостон – де Чезарис из начала 1980-х и Норрис – Риккардо из современных реалий. И в итоге выбор падает на актуальный пилотский состав «Макларена». Всё-таки Уотсон на тот момент уже являлся состоявшимся топ-пилотом, а вот Ландо Норрису ещё предстоит заслужить статус одного из лучших гонщиков пелотона. Что касается Риккардо, то он заваливает уже второй сезон подряд и сегодня видится едва ли не худшим подписанием «Макларена» в XXI веке.

«Уильямс». Алекс Албон – Николас Латифи. Сезон-2022

Состав «Уильямса» на 2022 год не впечатляет Фото: Dan Istitene — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Да, у «Уильямса» мы тоже прямо сейчас наблюдаем слабейший пилотский состав в истории. Прошли те времена, когда за команду из Гроува выступали гонщики уровня Мэнселла и Пике. В этом сезоне цвета «Уильямса» защищают ярко выраженный рента-драйвер Николас Латифи и не потянувший уровень топ-команды Алекс Албон.

В теории в качестве слабейшего тандема в истории команды из Гроува можно было бы рассмотреть дуэт Пастора Мальдонадо и Бруно Сенны либо Лэнса Стролла и Сергея Сироткина. Но фигура Николаса Латифи склонила чашу весов в сторону актуального пилотского состава. Когда ещё за «Уильямс» на постоянной основе выступал самый медленный гонщик пелотона?

«Лотус». Дерек Уорик – Мартин Доннелли. Сезон-1990

С момента основания и вплоть до конца 1980-х в составе «Лотуса» непременно числился пилот мирового уровня, будь то Сенна, Андретти, Фиттипальди или Кларк. Кадровое пиршество британской команды продолжалось вплоть до 1990 года, когда «Лотус» вступил в финальную стадию своего печального угасания. Разочаровавшись в возможностях некогда легендарной команды, гоночный коллектив покинул трёхкратный чемпион Нельсон Пике. Вместе с бразильцем ушёл из «Лотуса» и Сатору Накадзима – невелика потеря, но, когда даже такие пилоты не желают оставаться в команде, это о многом говорит.

Можно сказать, в 1990 году «Лотус» был обречён собрать слабейший состав в своей истории. Новый сезон британская команда начинала с парой пилотов Уорик – Доннелли. Дерек был крепким середняком, никогда не дотягивавшим до статуса топ-пилота. А что касается Доннелли, то сезон-1990 для него из-за ужасной аварии и вовсе стал единственным, проведённым в Формуле-1. Уже в следующем году к команде присоединятся Хаккинен и Херберт, тем самым существенно укрепив пилотский состав «Лотуса».

«Тиррелл». Рикардо Россет – Тораносукэ Такаги. Сезон-1998

Из-за слабых пилотов Кен Тиррелл досрочно покинул родную команду Фото: John Marsh/EMPICS via Getty Images

Здесь всё логично. Слабейший состав в истории «Тиррелла» сформировался в последний год существования некогда успешной команды. В 1998-м было уже известно о продаже «Тиррелла» Крейгу Поллоку, и британская конюшня откровенно доезжала свой финальный сезон в Формуле-1.

Пилотский состав на сезон-1998 определял новый владелец гоночной конюшни Крейг Поллок. Что интересно, выбор британского бизнесмена послужил предметом ссоры с основателем команды Кеном Тирреллом. Дело в том, что Тиррелл настаивал на продлении контракта с Йосом Ферстаппеном, в то время как Поллок предпочёл отдать обе машины откровенным рента-драйверам– Рикардо Россету и Тораносукэ Такаги. И если в предыдущих сезонах пилоты «Тиррелла» хоть изредка, но финишировали в очковой зоне, то в 1998-м некогда чемпионская команда закончила сезон с обидной баранкой в графе «набранные баллы».

«Брэбем». Стефано Модена – Дэвид Брэбем. Сезон-1990

Здесь стоит сразу объяснить, почему наш выбор остановился именно на этой паре пилотов. Явным фаворитом на звание слабейшего тандема в истории команды «Брэбем» видится пара Эрик ван де Пуле – Джованна Амати. Однако Эрик и Джованна провели всего лишь три совместных Гран-при, после чего итальянку заменили на начинавшего свой формульный путь Деймона Хилла. И раз уж мы рассматриваем только слаженные гоночные дуэты, включать в подборку ван де Пуле и Амати было бы не очень правильно.

Ну а из тех пилотов «Брэбема», которым удалось провести вместе полноценный сезон, со знаком минус выделяется тандем Стефано Модены и Дэвида Брэбема. Первый хоть и выиграл первенство Формулы-3000, но раскрыть свой потенциал в Ф-1 так и не сумел. А второй ничем, кроме звучной фамилии, в «Королевских гонках» так и не запомнился, сколотив себе потрясающую карьеру уже после ухода из Формулы-1 (победа в Ле-Мане в 2009-м).

«Ред Булл». Дэвид Култхард – Кристиан Клин. Сезон-2005 и 2006

Дорнбос, Клин и Култхард не стали супергероями в 2006-м Фото: Gamma-Rapho via Getty Images

Очевидно, что выискивать слабейший состав «Ред Булл» нужно до 2009-го – года, когда в главную команду перешёл Себастьян Феттель – первая суперзвезда в составе «тауриновых. Соответственно, выбирать здесь приходится между двумя гоночными дуэтами – Култхард – Уэббер и Култхард – Клин. Дэвида по понятным причинам мы выносим за скобки, поэтому вся борьба здесь развернётся между Уэббером и Клином. Здесь всё максимально очевидно. Один побеждал в составе «Ред Булл» и едва не стал чемпионом в 2010-м, а другой проигрывал внутрикомандную дуэль возрастному Култхарду. Таким образом, самый невзрачный по именам пилотский состав «Ред Булл» мы могли лицезреть в первых двух сезонах команды в Формуле-1.

P.S. «Мерседес»

Рассуждая о топ-командах, конечно же, нельзя не упомянуть «Мерседес», который занимает уже третье место по количеству побед в Формуле-1. Впрочем, несмотря на соответствующий статус, включить в эту подборку пилотов немецкой команды никак не получится, потому что ни один из немногих гоночных дуэтов «Мерседеса» язык не повернётся назвать худшим.

В каждом из пятнадцати сезонов «серебряных стрел» в «Королевских гонках» в стане команды обязательно присутствовал как минимум один статусный пилот. Например, свою формульную программу в 1954-м «Мерседес» запускал, имея в составе Хуана Мануэля Фанхио. А в следующем сезоне к прославленному аргентинцу добавился ещё и Стирлинг Мосс. Затем немецкая команда надолго исчезла из мира Формулы-1, а вернулась обратно с тандемом Михаэля Шумахера и Нико Росберга. Именно с этой парой пилотов «Мерседес» переживёт свой самый невзрачный отрезок в «Королевских гонках». Ну и как тут можно рассуждать о худшем составе в истории команды? Его попросту не было. По крайней мере, пока.