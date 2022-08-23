Удар по шансам россиянина дебютировать в Ф-1. Неужели дорогу перейдёт середняк из Италии?

Волна трансферных слухов в Формуле-1, запущенная сенсационным переходом Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и скандалом между «Альпин» и Оскаром Пиастри, вновь набирает обороты к концу летней паузы. На сей раз в центре внимания оказалось место в «Хаасе», которое вполне может освободить Мик Шумахер. Теоретически одним из претендентов на замену является россиянин Роберт Шварцман, но у него продолжают появляться всё новые и новые конкуренты. И одного из них, как и самого Роберта, поддерживает «Феррари».

Практики для Джовинацци — лишь начало?

Накануне «Хаас» объявил, что две пятничные практики в его составе проведёт резервный гонщик «Скудерии» Антонио Джовинацци, который выступит на Гран-при Италии и Гран-при США. Американцы подчеркнули, что Шумахер и Кевин Магнуссен по разу уступят итальянцу свой болид в пятницу именно по желании «Феррари».



«Феррари» очень хотела, чтобы Антонио получил время в машине новой спецификации во время гоночного уикенда, и, естественно, мы были рады помочь», — отметил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Антонио Джовинацци в роли резервного гонщика «Феррари» Фото: Eric Alonso/Getty Images

Разумеется, подобное желание «Феррари» подтолкнуло к предположениям: если Мик Шумахер действительно покинет «Хаас» и заодно уйдёт из-под крыла Маранелло (например, ради контракта с «Альпин»), то «Скудерия» хотела бы посадить вместо него именно Джовинацци.



«Феррари» поддерживала Антонио три сезона в «Альфа Ромео» и не бросила после того, как Джовинацци попросили на выход из Хинвиля. Считается, что у Антонио есть свои покровители в «Феррари», которые в своё время сохранили ему место в «Альфа Ромео» на 2021 год. Вот и сейчас, как предполагается, «Скудерия» может быть заинтересована в возвращении Джовинацци на стартовую решётку – пусть даже тем самым она поставит крест на надеждах другого воспитанника в лице Шварцмана.

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Джовинацци и «Феррари»: да, но нет

Казалось бы, какая-то логика в действиях «Феррари» есть: у Антонио не только «правильный» паспорт, но и три сезона выступлений в Ф-1, благодаря которым команды охотнее пойдут на его приглашение, так как можно будет не опасаться типичных для новичка ошибок. Ну а «Скудерия» в случае чего будет иметь в резерве достаточно опытного гонщика с накатом на актуальной технике.

С другой стороны, столь трогательная и долгосрочная забота о Джовинацци вызывает вопросы. За три сезона в «Альфа Ромео» Антонио однозначно не продемонстрировал потенциала, который позволял бы верить, что итальянец в какой-то момент потянет уровень боевого пилота «Феррари». Джовинацци лишь на третий сезон начал достойно конкурировать с «пенсионером» Райкконеном и продолжал демонстрировать нестабильные выступления. Да, Антонио в целом соответствовал уровню Ф-1, но никак не статусу хотя бы потенциального топ-пилота.



Так в чём же смысл возрождать карьеру Джовинацци и продолжать инвестировать деньги в гонщика, который глобально команде не пригодится? Итальянский паспорт – это прекрасно, но прибавки в скорости он не даёт.

Шварцман: 2023-й или никогда

Если в такой ситуации «Феррари» все равно считает, что продвигать Джовинацци перспективнее, чем Шварцмана, остаётся лишь развести руками. Выходит, в «Скудерии» оценивают перспективы Роберта в Ф-1 в лучшем случае как средненькие и потому вкладываться в него не стоит. Понятно, что Шварцману сильно вредит нынешняя политическая ситуация (получение лицензии Израиля упрощает ситуацию, но не меняет её кардинально), но если бы «Феррари» правда верила в Роберта, то препятствий для его прихода в чемпионат не оказалось бы.

Роберт Шварцман Фото: Ferrari S.p.A

По сути, сезон-2023 – последний шанс для Роберта прийти в чемпионат мира. Сидеть два сезона без гонок будет убийственно для карьеры, так что Шварцману нужно будет искать место в какой-либо другой серии. Соответственно, Роберт отойдёт в сторону от мира Ф-1, как его бывшие соперники по Ф-2 Каллум Айлотт и Кристиан Лундгор, а вернуться на эту орбиту уже вряд ли получится, тем более что у «Феррари» начнут подрастать другие юниоры – в первую очередь Оливер Берман и Артур Леклер.



При этом цепочка событий (уход Алонсо из «Альпин», недовольство Штайнера Шумахером и мысли самого Мика об уходе от американцев и «Феррари») действительно дала Роберту микроскопический шанс на место в «Хаасе», но в последнее время Шварцман практически не фигурирует ни в каких слухах и раскладах на 2023 год. С «СМП Рейсинг» россиянин сейчас формально не связан, «Феррари» остаётся его единственной надеждой и опорой, и при этом сама «Скудерия» начинает продвигать другого пилота – так себе ситуация.

Почему всё может быть не так плохо

Ну а теперь немного позитива. Во-первых, возможно, из практик Джовинацци с «Хаасом» не стоит делать таких уж далеко идущих выводов. Если у «Феррари» есть возможность посадить резервиста на парочку тренировок, так почему бы этого не сделать ну просто для того, чтобы Антонио не терял форму и получил первый опыт управления болидами Ф-1 нового поколения? Ну, на всякий случай. А если это поможет Джовинацци вернуться (не обязательно в «Хаас», а, например, в «Уильямс»), то в «Феррари» будут только рады.



Во-вторых, выступления Антонио на тренировках не идут в зачёт задействования молодых пилотов на практиках. «Хаасу» всё ещё нужно отдать две практики кому-то из неопытных гонщиков, и не исключено, что эти тренировки достанутся именно Шварцману. Хотя в конкурентах у него резервный пилот американцев Пьетро Фиттипальди.

В-третьих (правда, тут уже не позитив), в «Хаасе» намекают, что они могут пойти по пути «Альфа Ромео» и получить обратно «права» на второе место – то есть выбрать гонщика вообще без консультаций с «Феррари». Речь не идёт о каком-то охлаждении отношений: просто в «Хаасе» могут решить, что готовы платить «Скудерии» за сотрудничество больше, а сама «Феррари» — посчитать, что ей прямо сейчас не нужен свой воспитанник в Ф-1, раз в основной команде едут молодые Леклер и Сайнс, а в Шумахера, Шварцмана и Джовинацци они – предположим – не верят.



Среди кандидатов на место в «Хаасе», помимо Шумахера и Джовинацци, называют Нико Хюлькенберга и даже Даниэля Риккардо – так что и здесь борьба может превратиться из междусобойчика пилотов «Феррари» в сражение с участием опытнейших гонщиков. Но за Шварцмана, конечно, будет обидно.