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«Ауди» придёт в Формулу-1 в 2026 году — что это значит для чемпионата мира, какие последствия

Что значит приход «Ауди» для Формулы-1. 5 важных последствий
Евгений Кустов
«Ауди» придёт в Формулу-1 в 2026 году
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Удар по рента-драйверам и заводам-неудачникам.

Свершилось: компания «Ауди» первой из представителей бренда «Фольксваген» официально объявила о приходе в Формулу-1 («Порше» ждём на следующей неделе или чуть позже). На данный момент в «Ауди» просто подтвердили, что построят двигатель по регламенту 2026 года, однако ни для кого не секрет, что немцы станут совладельцами «Заубера», получив сначала 50 процентов акций, а потом и все 75. Что же значит для Ф-1 приход столь важного бренда?

Ещё одна топ-команда

Самый лёгкий и логичный вывод. Будущая заводская команда «Ауди» (пока ещё «Заубер», а точнее, «Альфа Ромео») обречена войти в число топ-конюшен. Не в плане успеха – тут никаких гарантий быть не может. Но в вопросе бюджета, ресурсов, инфраструктуры – без сомнений. «Ауди» обладает достаточными возможностями, чтобы оказаться на одном уровне с «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл» (а вот где к 2026 году будут условные «Макларен» и «Альпин», посмотрим).

Больше топов – выше конкуренция и интерес со стороны болельщиков. При этом финансовые и регламентные ограничения способствуют тому, что топ-коллективы должны демонстрировать схожие результаты и обходиться без долгого доминирования. Конечно, «Ауди» и «Зауберу» потребуется время, чтобы выйти на уровень соперников (руководство компании из Ингольштадта говорит про три года начиная с 2026-го), но не думаем, что хоть кто-то недооценивает возможности нового конкурента.

Представление шоу-кара Формулы-1 в цветах «Ауди»

Представление шоу-кара Формулы-1 в цветах «Ауди»

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Больше давления на автопроизводителей

Теперь в чемпионате мира четыре автопроизводителя: «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл» (пока с поддержкой «Хонды», скоро – в тесной связке с «Порше») и «Ауди». Чем больше мотористов, тем больше вариантов для частных команд, которые смогут выбирать силовые установки, исходя из их характеристик, стоимости и других сопутствующих факторов – например, того, насколько тесное требуется техническое партнёрство и хотят ли обе стороны продвижения молодых воспитанников автопроизводителей.

Вместе с тем чем выше конкуренция, тем больше шанс, что кто-то её не выдержит и решит, что ужасный конец лучше бесконечного ужаса. Под этим «кем-то» мы в первую очередь подразумеваем концерн «Рено»: попытка выиграть Формулу-1 в эконом-режиме выглядит сомнительной, тем более раз даже сейчас французы лишь подобрались к потолку бюджета и не развивают инфраструктуру так, как конкуренты. Не получится ли так, что если «Альпин» начнёт уступать очередной заводской команде, то руководство «Рено» решит, что с них довольно?

А вот за «Мерседес» мы, наоборот, не тревожимся: немцам наверняка интересно сразиться со своими соотечественниками и получить ещё больше внимания на родине.

Важный игрок на трансферном рынке — включая инженеров

Приход нового богатого топа — это ещё и новые расклады на рынке гонщиков и талантливых инженеров. Если мы говорим про пилотов, то в «Ауди» наверняка будут рады заполучить именитого гонщика или украсть у конкурентов талантливейшего юниора — так, как это сделал «Макларен» с Пиастри. К тому же зарплаты пилотов по-прежнему не ограничены и не вписаны под потолок расходов. Переход в «Ауди» мог бы стать новым вызовом для Ферстаппена, Леклера, Норриса… Продолжать можно до бесконечности.

Очевидно, что немцы захотят пройтись пылесосом и по рынку инженеров. Конечно, у «Ауди» отличные собственные кадры, но переманивание чужих светлых умов позволит ускорить прогресс и заодно ослабить соперников. К тому же, раз дебют намечен на 2026-й, можно договориться уже сейчас и получить инженеров в свое распоряжение после «отпуска по уходу за садом» в момент, когда работа над болидом ещё только стартует.

Правда, оговоримся: против «Ауди» будет играть расположение её баз в Швейцарии и Германии. Далеко не каждый британский инженер согласится на переезд в другую страну. Так что переговоры будут трудными и заплатить придётся побольше.

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Продвижение немецких пилотов и Гран-при

Если вернуться к теме пилотов, то в «Ауди» уже признались, что им хотелось бы видеть в составе команды гонщиков-соотечественников. Это не догма, но желательный пункт программы. При этом сейчас в пелотоне остаётся только Мик Шумахер, по которому есть вопросы: во-первых, потенциал немца неочевиден, во-вторых, он может надолго связать себя с «Альпин».

Что ж, у «Фольксвагена» есть время на запуск собственной молодёжной академии. В младших формулах немцев сейчас немного (из прямо талантов можно отметить Тима Трамница во ФРЕКА), но если прямо сейчас взять под крыло картингистов, то пусть и не к 2026 году, но чуть позже «Ауди» сможет подготовить сильных немецких гонщиков.

Безусловно, приход сразу двух марок «Фольксвагена» должен позитивно сказаться и на будущем Гран-при Германии. Интерес к Ф-1 должен вырасти, а три немецкие компании теоретически могут сообща профинансировать возвращение родного этапа — хотя бы на условиях чередования с другими гонками.

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Источник: «Альпин» и Шумахер далеко продвинулись в переговорах о контракте

Нет места рентачам

Новая заводская команда — это минус два потенциальных места для гонщиков, которые попадают в Формулу-1 благодаря не только таланту, но и деньгам. Нынешний пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу практически запрыгнул в вагон уходящего поезда: очевидно, что «Ауди» не так важны финансирование китайца и огромный рынок, если Чжоу не будет выдавать сильные результаты. То же самое будет верно и для любого пилота, который не является звездой младших серий.

А чем сильнее состав той же «Ауди», тем важнее и для конкурентов отвечать приглашением не менее талантливых пилотов. Соответственно, средний уровень гонщиков Формулы-1 должен вырасти, а рента-драйверы могут пропасть как класс — так, как это было в 2008-2009 годах, когда даже за слабые коллективы выступали более чем достойные гонщики.

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