Чудом не погиб! В голову перевернувшемуся гонщику полетела машина соперника

Первый после традиционного летнего перерыва уикенд Формулы-1 начался с жуткой аварии в гонках поддержки. Во время заезда Формулы-3 на обновлённом «Спа-Франкоршам» едва не погиб Зейн Мэлоуни — если бы не система защиты кокпита, гонщика совершенно точно не было бы в живых.
Инцидент произошёл в начале короткой гонки, когда Мэлоуни и Гёте, лишь на предыдущем этапе перешедший из Евроформулы Open в Формулу-3, сражались в первой десятке и боролись за очки.
Первое столкновение Мэлоуни и Гёте
Фото: Кадр из трансляции
В поворот «Бланшимон» пилоты вышли бок о бок, но Мэлоуни налетел на колесо Гёте и, почти не теряя темпа, полетел в гравий и врезался в отбойник. Удар получился такой силы, что автомобиль Зейна перевернулся — и именно в этот момент в него врезался Гёте. Оливер тоже очутился в гравии после удара и, хотя немного сбросил скорость, уже не управлял автомобилем.
Авария в Формуле-3 на Гран-при Бельгии
Фото: Кадры из трансляции
Если бы не система защиты кокпита, носовой обтекатель Гёте прилетел бы прямо в голову Мэлоуни, однако «гало» выдержала удар и вновь спасла жизнь пилота. Таких случаев в последние месяцы произошло уже немало, но в этот раз впервые каркас «гало» после удара оказался покорёженным — наверное, такой проверки система ещё не проходила.
Добавим лишь, что после того, как оба пилота благополучно покинули машины, а гонка продолжилась, победу одержал Оливер Берман, а третьим после штрафа Джонни Эдгара стал Александр Смоляр — россиянин выступает в статусе нейтрального атлета, однако аббревиатуру AND местные организаторы интерпретировали по-своему и вывесили флаг Андорры.
Остаётся лишь поблагодарить ФИА за то, что гонка закончилась забавным казусом на подиуме, а не трагедией с гибелью 18-летнего парня.
- 27 августа 2022
-
17:07
-
16:30
-
15:15
-
15:11
-
15:03
-
14:46
-
13:46
-
12:55
-
12:41
-
12:19
-
11:29
-
10:40
-
10:00
-
09:41
-
00:59
-
00:31
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:56
-
23:45
-
21:54
-
20:22
-
19:01
-
18:52
-
18:29
-
17:59
-
17:22
-
16:49
-
16:01
-
15:41
-
15:29
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:22
-
14:05