Чудом не погиб! В голову перевернувшемуся гонщику полетела машина соперника

Если бы не «гало», Мэлоуни не было бы в живых. Очередное спасение от системы, которая никому не нравилась.

Первый после традиционного летнего перерыва уикенд Формулы-1 начался с жуткой аварии в гонках поддержки. Во время заезда Формулы-3 на обновлённом «Спа-Франкоршам» едва не погиб Зейн Мэлоуни — если бы не система защиты кокпита, гонщика совершенно точно не было бы в живых.

Инцидент произошёл в начале короткой гонки, когда Мэлоуни и Гёте, лишь на предыдущем этапе перешедший из Евроформулы Open в Формулу-3, сражались в первой десятке и боролись за очки.

Первое столкновение Мэлоуни и Гёте Фото: Кадр из трансляции

В поворот «Бланшимон» пилоты вышли бок о бок, но Мэлоуни налетел на колесо Гёте и, почти не теряя темпа, полетел в гравий и врезался в отбойник. Удар получился такой силы, что автомобиль Зейна перевернулся — и именно в этот момент в него врезался Гёте. Оливер тоже очутился в гравии после удара и, хотя немного сбросил скорость, уже не управлял автомобилем.

Авария в Формуле-3 на Гран-при Бельгии Фото: Кадры из трансляции

Если бы не система защиты кокпита, носовой обтекатель Гёте прилетел бы прямо в голову Мэлоуни, однако «гало» выдержала удар и вновь спасла жизнь пилота. Таких случаев в последние месяцы произошло уже немало, но в этот раз впервые каркас «гало» после удара оказался покорёженным — наверное, такой проверки система ещё не проходила.

Добавим лишь, что после того, как оба пилота благополучно покинули машины, а гонка продолжилась, победу одержал Оливер Берман, а третьим после штрафа Джонни Эдгара стал Александр Смоляр — россиянин выступает в статусе нейтрального атлета, однако аббревиатуру AND местные организаторы интерпретировали по-своему и вывесили флаг Андорры.



Остаётся лишь поблагодарить ФИА за то, что гонка закончилась забавным казусом на подиуме, а не трагедией с гибелью 18-летнего парня.