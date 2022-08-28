Ферстаппен уничтожил всех — от «Феррари» до напарника. Какие ещё вопросы о чемпионстве?

Старт решил многое

Гонка обещала быть интересной ещё с пятницы — не каждый раз в Формуле-1 увидишь в качестве оштрафованных за смену элементов силовой установки добрую половину пелотона. Подумать только — ни одна из стартовых позиций пилотов не соответствовала той, которую они заняли в квалификации.

Во многом ключевую роль в этой гонке должен был сыграть старт — как минимум в распределении мест впереди: не зря Серхио Перес после квалификации говорил, что он постарается уйти лидером гонки уже в первых поворотах. Но главная интрига крылась позади: насколько чисто и удачно удастся стартовать Максу Ферстаппену, который на протяжении всего уикенда был в другой лиге — чего стоит только отрыв более 0,6 секунды в квалификации. Голландцу предстояло стартовать в опасном месте — с 14-й позиции, в самой середине пелотона, так что избежать аварий и проблем было критически важно для потенциального хорошего результата.



И Максу старт более чем удался: уже к концу первого круга он смог выйти на восьмую позицию. Но не обошлось без приключений у других гонщиков: Перес элементарно проспал старт, потеряв сразу три позиции. Но ненадолго: Хэмилтон впереди попробовал атаковать Фернандо Алонсо в борьбе за вторую позицию, но старые «друзья» не смогли разъехаться, Алонсо поддел колесом Льюиса и отправил его чуть ли не в полёт. Алонсо продолжил гонку, а вот машина Хэмилтона получила сильные повреждения, и он остановился на трассе.

Авария Хэмилтона и Алонсо Фото: Joe Portlock — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Параллельно с этим случилась авария и позади: Николас Латифи потерял машину в шестом повороте и на неуправляемой машине поддел Боттаса, отправив того в гравий. На трассе появилась машина безопасности, под которую в боксы нырнул Шарль Леклер, сменивший «софт» на «медиум»: остановка была вынужденной из-за мусора в воздухозаборнике тормозов.

Ферстаппен сразу отправился за победой

На рестарте Сайнсу удалось сохранить лидерство, Перес успешно отбил атаки Расселла, а в середине первой десятки уже оказался Ферстаппен, прорвавшийся к концу шестого круга уже на пятое место — сразу позади Алонсо, а кругом позже справился и с испанцем, а затем и с Расселлом, выйдя уже в топ-3.



Леклер же после своего пит-стопа оказался 16-м и начал повторный прорыв. Команда сообщила монегаску, что он останется на этих шинах до конца гонки, но уже в тот момент возникли определённые вопросы — прорываться на шинах, на которых он собирается ехать до конца? Тактика «Феррари», как и всегда, оказалась весьма своеобразной…

К концу 11-го круга Макс уже сел на хвост Серхио Пересу, а вот Сайнс нырнул в боксы за свежим комплектом «медиума». Макс как раз обогнал напарника и вышел уже в лидеры гонки. Леклер к этому моменту сумел доехать лишь до девятой позиции.



Через три круга в боксы отправился и Перес, стартовавший на «медиуме», причём Чеко сменили шины на аналогичные, что подразумевало гарантированный второй пит-стоп. Макс же на своём «софте» продолжил гонку и остался на трассе.

Кругом позже в боксы нырнул и Ферстаппен, перейдя на «медиум» и пропустив вперёд Сайнса — андеркат у «Феррари» сработал и позволил как минимум отсрочить потерю лидерства Сайнсом.



Однако три секунды, которые уступал Макс после пит-стопа, голландец «съел» буквально за пару кругов и успешно атаковал его, снова выйдя в лидеры гонки. За три круга Ферстаппен сумел отъехать от Сайнса на пять секунд, да и Перес догнал испанца, а на следующем круге и успешно атаковал его, выйдя на второе место.



Ситуация на трассе стабилизировалась, разве что Джордж Расселл всеми силами пытался настичь Карлоса Сайнса в борьбе за подиум. На 25-м круге «Феррари» провела параллельный пит-стоп, переведя Сайнса на «хард», а Леклера на «медиум». Карлос вернулся на трассу позади Расселла, а Леклер — на седьмом месте, перед группой, возглавляемой Албоном.

Два круга спустя в боксы на второй пит-стоп нырнул и Перес, перейдя на «хард» и пустив вперёд Расселла, однако Джорджа ещё ждал пит-стоп. Через два круга Расселл остановился за свежим «хардом», выехав на трассу в девяти секундах позади Сайнса.



На 30-м круге в боксы отправился и Ферстаппен, но для него это был «бесплатный» пит-стоп: преимущество над Пересом к тому моменту составляло уже более 30 секунд. Леклер к тому моменту всё-таки доехал до столь вожделенной по мнению команды пятой позиции, пройдя Себастьяна Феттеля.

Макс выиграл, «Феррари» снова облажалась

Макс спокойно доехал до финиша, одержав девятую победу в сезоне и 29-ю в карьере. Серхио Перес финишировал вторым, что ознаменовало собой четвёртый дубль «Ред Булл» в сезоне. Тройку сильнейших всё же удалось замкнуть Карлосу Сайнсу, к которому так и не смог подобраться Расселл, финишировавший четвёртым. Пятёрку сильнейших должен был замкнуть Шарль Леклер, но «Феррари» не была бы «Феррари», если бы не облажалась даже в такой ситуации — за два круга до финиша Шарля зазвали в боксы за «софтом», однако он вернулся на трассу позади Алонсо, потеряв за ним драгоценное время. После финиша гонки и вовсе выяснилось, что монегаск превысил скорость на пит-лейне, за что получил пятисекундный штраф и пропустил вперёд Алонсо…



Помимо этих шести пилотов, в очки попали Эстебан Окон, Себастьян Феттель, Пьер Гасли, прорвавшийся в десятку после старта с пит-лейна, и Александер Албон, сумевший в третий раз в сезоне финишировать в очках.

«Ред Булл» деклассировал соперников, завоевав очередной дубль и в очередной раз продемонстрировав соперникам, что ни о какой борьбе в этом сезоне за титул речи идти не может. Впереди нас ждёт гонка в Зандворте, домашняя для Ферстаппена, и вряд ли там будут хоть какие-то шансы у соперников «Ред Булл». Пожалуй, самым большим вопросом оставшейся части сезона станет то, сможет ли «Мерседес» подобраться к «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.