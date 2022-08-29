Был ли оправдан риск «Феррари» с Леклером и продолжит ли Ферстаппен всех громить? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.
«Ред Булл» и Ферстаппен просто улетели от всех — в чём причина?
Им отлично подошла эта трасса. Здесь прямые, на которых «Ред Булл» летит, а резину при этом они не убивают. Ещё думаю, что они доработали машину в сторону Макса. Теперь его скорость в своей лиге. А вот Перес на его фоне выглядит плохо. Стартовав с первого ряда, проиграть почти 20 секунд… Получается, по среднему темпу он уступал Максу полсекунды. Пропасть просто.
У Ферстаппена девять побед в сезоне, нынешний рекорд Шумахера и Феттеля — 13. Побьёт?
На трассах, где прямые меньше, преимущество будет не такое. Но вполне может побить. «Феррари» делает всё, что в её силах, чтобы Макс победил.
Марко поставил задачу занять первое и второе место в общем зачёте — Перес справится?
Все шансы у Серхио на это есть. Надо только ехать чуть-чуть быстрее, и тогда будет ему очень комфортно. Но полсекунды проигрыша Ферстаппену – это просто пропасть. Даже если тебе машина совсем не подходит, ты обязан ехать лучше. Если в Ф-1 кто-то тебе может «везти» полсекунды каждый круг на в целом такой же машине, то делать там нечего. Очень надеюсь, что Перес прибавит, а то это совсем грустно.
«Феррари» рискнула с пит-стопом Леклера на предпоследнем круге — оправданно или нет?
Определённо нет. Опять верх глупости. Помню, что ни «Мерседес», ни «Ред Булл» не делают пит-стоп, когда не уверены на 100%. Потому что каждый заезд в боксы — это риск. Если нет, скажем, 5 секунд лишних, то даже простая заминка может стоить позиции, и тогда уже о лучшем круге речи не будет. А тут…
Кто и почему виноват в аварии Хэмилтона и Алонсо?
Льюис. Банально не оставил места, разбирать тут нечего. Фернандо назвал Хэмилтона идиотом? Это эмоции во время гонки. Думаю, в голове на испанском он его и не только идиотом назвал. Ф-1 — это шоу, так что почему нет.
Кто провёл гонку круче — Ферстаппен, Окон, Албон или кто-то ещё?
Макс был потрясающ. Окон провалил старт, а потом провёл несколько великолепных обгонов. Албон тоже молодец. Но выиграл Макс, а значит, и лавры ему.
До старта было восемь штрафов из-за лимита на двигатели. Можно ли что-то делать, чтобы избежать такого в Ф-1?
Штрафы – часть игры. Все понимают, что в какой-то момент будет штраф, причём, скорее всего, у всех. Это просто часть чемпионата.
Стартовый порядок на Гран-при Бельгии был необычным из-за множества штрафов
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Говорят, Риккардо за два года не привык к болиду «Макларена» со слабым прижимом спереди — гонщику даже топ-уровня действительно нереально перестроиться?
Сложно сказать. Ф-1 сильно отличается от всего остального автоспорта. Это свой мир. Например, если ты пересаживаешься из прототипа LMP в GT, это разные машины, но поедешь в итоге быстро и там, и там.
Главное отличие, что в LMP и GT никто не будет после каждой гонки писать статьи, как ты плохо едешь. И не будет сотен интервью, где про это спросят 1000 раз. Эмоциональная составляющая совсем другая. Думаю, в этом причина. Я считаю, что если отстать от Дэна месяца на три прям совсем — никакой прессы, только несколько тестовых сессий – то это будет другой Дэн. Но это утопия, а не Ф-1.
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