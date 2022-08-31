Как в Формуле-1 «Ламборгини» кинули ради «Пежо». История могла пойти совсем по-другому!

Новости о приходе «Ауди» и возможном возвращении «Порше» в Формулу-1 будоражат воображение и заставляют фанатов с нетерпением ожидать далёкий 2026 год. Мы же воспользуемся такой возможностью, чтобы вспомнить, как другой бренд, ныне входящий в семью «Фольксвагена», едва не направил историю Формулы-1 по другому сценарию.

Дайте «лошадок» и нормальное шасси!

К сезону-1993 у «Ламборгини» (которая на тот момент принадлежала концерну «Крайслер») за плечами было четыре года опыта поставок своих силовых установок нескольким командам Формулы-1. Но все эти команды безвылазно обретались в подвале как с чисто спортивной, так и с инженерной точки зрения и, скорее, позорили своими выступлениями легендарную итальянскую марку. Лучший результат – шестое место команды «Лярусс» по итогам сезона-1990 и третья ступенька подиума в Гран-при Японии того же года, заработанная Агури Сузуки. Так себе реклама для честолюбивых производителей суперкаров. Если болонские «Быки» хотели бросить вызов своим соседям из «Феррари», для их огнедышащего V12 требовалась топ-команда, которая предоставит достойное шасси и будет понимать, как эффективно работать с двигателем.

В тот же сезон 1993 года команда «Макларен» входила в абсолютном раздрае. «Хонда» покинула чемпионат и тем самым завершила легендарную эпоху доминирования «Макларен-Хонда». Достойных альтернатив, которые позволили бы бросить вызов супермотору «Рено» и его непобедимой связке с «Уильямсом», не было. Тот год красно-белые провели с моторами «Форд», которые на старте сезона поставлялись в «придушенном» варианте, на 20 л.с. слабее, чем те же «Форды» под капотами «Бенеттона», у которого был заводской контракт с американцами.

Мотору «Форд» в 1993 году явно не хватало лошадиных сил Фото: Jean-Marc LOUBAT/Getty Images

Отдельной головной болью для босса «Макларена» Рона Денниса была атмосфера в коллективе. Сенна открыто искал возможность уйти туда, где ему дадут возможность бороться за титул, или вообще в «Индикар». Его напарник Майкл Андретти колотил машины с такой стабильностью, что, будь его руководителем Гюнтер Штайнер, тот заставил бы пилота закупать запчасти за свой счёт.

Тем не менее шасси MP4-8 получилось неплохим, и по ходу года Айртон оставался в борьбе за чемпионство, даже выиграв несколько гонок – включая легендарный Гран-при в Донингтоне. Но главные соперники всё же были быстрее. Даже когда «Макларен» заполучил актуальную модификацию мотора «Форд», англо-французский дуэт «Уильямс-Рено» был всё ещё мощнее. Ален Прост взял свой четвёртый титул уже в Португалии – за два этапа до конца сезона.

«Для джентльменов рукопожатие важнее любого договора»

Казалось, сама судьба сводит друг с другом «Макларен» и «Ламборгини». Стороны начали налаживать контакты и даже провели три тестовых сессии с участием Айртона Сенны и Мики Хаккинена. И вот в сентябре (как раз в районе Гран-при Италии и Португалии) большие боссы концерна «Крайслер» Роберт Лутц, Француа Кастань и Даниэле Аудетто (руководитель программы «Ламборгини» в Ф-1) встретились на международном автомобильном салоне во Франкфурте с Роном Деннисом.

Со слов Аудетто, у него в портфеле был готов контракт, по которому со следующего года на болидах «Макларен» будут стоять пламенные итальянские сердца из Болоньи. Согласно контракту, половину затрат на мотор ($ 20 млн) на себя брал «Макларен», вторую – «Крайслер».

Руководители «Крайслера» были слишком заняты на выставке, чтобы вникать во все тонкости договора и подписывать его прямо там. Рон Деннис предложил пока ограничиться рукопожатием. Мол, основные условия всех устраивают, и это главное, а детали можно утрясти потом и подписать официальный документ. Главное, что сейчас они пожмут руки, и именно это будет стартом их сотрудничества. Как сказал Деннис, для джентльменов старое доброе рукопожатие важнее любого договора. Стороны пожали руки, и руководители «Крайслера», уверенные в безоблачном и успешном будущем в Ф-1 с «Маклареном», ушли по своим важным делам в рамках автовыставки. А почему же они были так уверены в успехе?

Мощь мотора: взрыв с дырой в днище

Всё дело в результатах тех самых тестов. «Макларен» специально под итальянский V12 пришлось переделать текущее шасси, рассчитанное на куда более компактный V8 «Форда».Так родилась MP4-8B, которая могла вместить в себя движок «Ламборгини». Первая тестовая сессия была секретной и прошла на валлийском автодроме Пембри.

По итогам тестов Сенна, который весь сезон жаловался на недостаток мощности «Фордов», заявил, что в «Ламбо» мощи слишком много. То есть двигатель очень сильный, но всё это без толку: крутящий момент передаётся очень неравномерно. На отметке 7000-8000 оборотов момента не хватало, зато, раскрутившись, движок внезапно «оживал», причём делал он это резким «пинком» в самых неожиданных местах трассы, что очень усложняло жизнь даже признанному гению.

Двигатель «Ламборгини» в 1992 году Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Посовещавшись с волшебником, инженеры из Болоньи снабдили мотор новым распредвалом. Потеряв 15 лошадей, V12 приобрел более стабильный разгон. Затем последовали тесты в Эшториле и Сильверстоуне. Мика на сделанной за месяц машине с экспериментальным двигателем перебил лучшее время, показанное во время Гран-при того сезона. Правда, потом этот двигатель взорвался… не пустил белый дымок, как это происходит сейчас, а ВЗОРВАЛСЯ! Раскидал по трассе поршни и пробил в днище машины дыру. Но надёжность в те времена была понятием куда более гибким, чем сейчас.

Что Сенна? После тестов Айртон позвонил Деннису и заявил, что им не просто нужно брать эти двигатели на следующий год, он хотел проехать с «Ламбо» уже в этом сезоне на оставшихся двух Гран-при. Контракт с «Фордом» такого финта явно не позволял, так что Рону пришлось охладить пыл великого чемпиона, но посыл был ясен. Более того, Айртон был уверен, что, будь у него «Ламборгини» за спиной с самого начала, он спокойно выиграл бы титул уже в 1993 году.

Променяли итальянцев на французов

И вот у «Макларена» вроде как есть сильный, не уступающий «Рено» мотор на следующий год, Айртон вроде доволен и готов вновь разносить соперников за рулём красно-белого болида. Что может пойти не так?

Рону Деннису приписывают одну из самых известных цитат в автоспорте. Приветствуя Эдди Джордана с его командой в Ф-1, он сказал: «Добро пожаловать в клуб пираний». Рон и его манера вести бизнес прекрасно иллюстрировали эту метафору. «Ламборгини» почувствовали на своей коже зубы одной из самых крупных рыб в этом озере.

Даниэле Аудетто вспоминает: однажды вечером, когда он готовил отгрузку двух силовых установок для очередных тестов «Макларен», ему позвонил Рон Деннис и объявил, что команда «Макларен» подписала договор на поставку двигателей на следующий сезон с… «Пежо».

«Макларен» променял «Ламборгини» на «Пежо» Фото: Getty Images

Как оказалось, французы также искали возможность проявить себя в Ф-1 и, что немаловажно, утереть нос своим землякам и конкурентам из «Рено». Для этих целей им также нужна была топ-команда с опытом, крутыми пилотами и инженерами.

Отличий от проекта «Ламборгини» было два. Первое: у «Львов» не было готового мотора для Ф-1, «Пежо» планировали использовать свою сверхуспешную разработку для заводского ле-мановского прототипа «Пежо 905». Второе: двигатели для «Макларена» были абсолютно бесплатные, более того, французы сами доплачивали британцам за доработку их «Львиного сердца». На том и решили. Рукопожатия рукопожатиями, но бизнес есть бизнес. Джентльменские соглашения — это красиво, пока речь не заходит о больших деньгах.

«Лярусс» остался самым успешным клиентом «Ламборгини» в Формуле-1 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Как потом сложилась судьба действующих лиц?

Айртон Сенна всё-таки покинул «Макларен» и ушёл в стан главных конкурентов – «Уильямс». Его жизнь и великая карьера оборвались на Гран-при Сан-Марино 1994.

«Ламборгини» свернули всю деятельность в Формуле-1. Флавио Бриаторе обращался к ним с просьбой поставлять двигатели «Бенеттону» и был готов платить любые деньги, но «Крайслер» после того, как их буквально кинули, не хотел иметь ничего общего с Ф-1. Кстати, как пример того, насколько «Крайслер» и «Ламборгини» были уверены в сделке с «Маклареном», а равно и насколько велико было их разочарование: ради британской конюшни «Ламбо» в производстве двигателя для Ф-1 отказались от многолетнего партнёра и поставщика электроники «Магнети Марелли» и стали работать с «ТАГ Электроникс» – партнёром «Макларена».

«Крайслер» в 1994 году продал «Ламборгини» инвесторам из Малайзии и Индонезии, в 1998 году марку выкупил концерн «Фольксваген»

Союз «Макларен-Пежо» просуществовал ровно год. В сезоне-1994 у Мики Хаккинена и Мартина Брандл имели было восемь подиумов, ни одной победы и 17 сходов. В 1995 году началась легендарная история «Макларен-Мерседес».

Даниэле Аудетто вернулся в Формулу-1 в 2006 году с командой «Супер Агури».

Не дождавшись «Ламбы», Сенна подписал контракт с «Уильямсом» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Говорят, что в истории нет сослагательного наклонения, но ведь так интересно подумать, а как оно могло быть. Ведь, сложись у «Макларен-Ламборгини» и будь этот союз успешен, всё могло пойти по-другому. Сенна мог остаться в Уокинге, судьба титулов Шумахера, Хилла, Вильнёва и Хаккинена могла оказаться другой. Наверняка и саму «Ламбу» не продали бы в случае яркого взлёта в Ф-1 в 1994-м…

Мы не узнаем, как всё сложилось бы на деле, но никто не мешает нам пофантазировать. Напишите в комментариях, как, по-вашему, повернулась бы история действующих лиц, а может, и всей Ф-1, если бы тот самый союз скрепили не на словах, а на бумаге.