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Составы команд Формулы-1 в сезоне 2023 года: кто где будет выступать, все кандидаты и варианты

В Формуле-1 кардинальные перестановки: кто и за кого поедет в следующем году?
Евгений Кустов
Составы команд Ф-1 в сезоне 2023 года: слухи
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На трансферном рынке остаётся множество интриг. А кого сажать в «Альфа Таури», вообще непонятно.

Решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру и сенсационный переход Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» перезапустили «глупый сезон» переходов в Формуле-1 — и даже спустя месяц остаётся масса вопросов.

  1. Что решит Комиссия Формулы-1 по контрактам? Она должна определить, какого соглашения должен придерживаться Оскар Пиастри — с «Альпин» или с «Маклареном»? И если комиссия посчитает, что у «Альпин» остаются права на гонщика, то какую компенсацию французы запросят с британцев? Не получится ли так, что «выкуп» окажется неподъёмным?
  2. При этом в «Альпин» уже не хотят иметь дел с предателем и, по слухам, близки к выкупу контракта Пьера Гасли у «Ред Булл». Французская заводская команда получит двух гонщиков из Франции — красиво, но эффективно ли, с учётом непростых отношений Окона и Гасли? Возможно, у Риккардо и Шумахера ещё сохраняются шансы на место...
  3. Всё те же Риккардо с Шумахером борются за место в «Хаасе», где их конкурентами стали Хюлькенберг и Джовинацци. Американцы готовы взять опытного пилота без денег — но кого они выберут?
  4. Что будет делать «Ред Булл», если отдаст Гасли? Собственная молодёжь в Формуле-2 не впечатляет, а Юри Випс и вовсе угодил в скандал. Возьмут ли «быки» Мика Шумахера, сумеют ли получить суперлицензию для Колтона Херта или предпримут ещё какое-либо сенсационное действие?
  5. «Уильямс» после нежелания Пиастри идти к ним в аренду вроде не против оставить денежного Николаса Латифи, но результаты канадца просто удручают. Рискнут ли в команде сделать ставку на Логана Сарджента, возьмут ли чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса или тоже как-то удивят? Все варианты — в нашей таблице!

Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 2 сентября 2022 года.

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
«Ред Булл»№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
«Феррари»№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
«Мерседес»№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
«Макларен»№4. Ландо НоррисОскар Пиастри
Алекс Палоу
Патрисио О'Уорд
Колтон Херта
«Альпин»№31. Эстебан Окон№10. Пьер Гасли
№3. Даниэль Риккардо
№47. Мик Шумахер
Оскар Пиастри
№27. Нико Хюлькенберг
Джек Дуэн
Тео Пуршер
«Альфа Ромео»№77. Валттери Боттас№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
«Хаас»№20. Кевин Магнуссен№99. Антонио Джовинацци
№3. Даниэль Риккардо
№47. Мик Шумахер
№27. Нико Хюлькенберг
Роберт Шварцман
№31. Пьетро Фиттипальди
«Альфа Таури»№10. Пьер Гасли№22. Юки Цунода
№47. Мик Шумахер
Колтон Херта
Лиам Лоусон
«Астон Мартин»№14. Фернандо Алонсо№18. Лэнс Стролл
«Уильямс»№28. Александер АлбонНик де Врис
№6. Николас Латифи
Логан Сарджент
№47. Мик Шумахер

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