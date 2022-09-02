В Формуле-1 кардинальные перестановки: кто и за кого поедет в следующем году?
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На трансферном рынке остаётся множество интриг. А кого сажать в «Альфа Таури», вообще непонятно.
Решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру и сенсационный переход Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» перезапустили «глупый сезон» переходов в Формуле-1 — и даже спустя месяц остаётся масса вопросов.
- Что решит Комиссия Формулы-1 по контрактам? Она должна определить, какого соглашения должен придерживаться Оскар Пиастри — с «Альпин» или с «Маклареном»? И если комиссия посчитает, что у «Альпин» остаются права на гонщика, то какую компенсацию французы запросят с британцев? Не получится ли так, что «выкуп» окажется неподъёмным?
- При этом в «Альпин» уже не хотят иметь дел с предателем и, по слухам, близки к выкупу контракта Пьера Гасли у «Ред Булл». Французская заводская команда получит двух гонщиков из Франции — красиво, но эффективно ли, с учётом непростых отношений Окона и Гасли? Возможно, у Риккардо и Шумахера ещё сохраняются шансы на место...
- Всё те же Риккардо с Шумахером борются за место в «Хаасе», где их конкурентами стали Хюлькенберг и Джовинацци. Американцы готовы взять опытного пилота без денег — но кого они выберут?
- Что будет делать «Ред Булл», если отдаст Гасли? Собственная молодёжь в Формуле-2 не впечатляет, а Юри Випс и вовсе угодил в скандал. Возьмут ли «быки» Мика Шумахера, сумеют ли получить суперлицензию для Колтона Херта или предпримут ещё какое-либо сенсационное действие?
- «Уильямс» после нежелания Пиастри идти к ним в аренду вроде не против оставить денежного Николаса Латифи, но результаты канадца просто удручают. Рискнут ли в команде сделать ставку на Логана Сарджента, возьмут ли чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса или тоже как-то удивят? Все варианты — в нашей таблице!
Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 2 сентября 2022 года.
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|«Ред Булл»
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|«Феррари»
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|«Мерседес»
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
|«Макларен»
|№4. Ландо Норрис
|Оскар Пиастри
Алекс Палоу
Патрисио О'Уорд
Колтон Херта
|«Альпин»
|№31. Эстебан Окон
|№10. Пьер Гасли
№3. Даниэль Риккардо
№47. Мик Шумахер
Оскар Пиастри
№27. Нико Хюлькенберг
Джек Дуэн
Тео Пуршер
|«Альфа Ромео»
|№77. Валттери Боттас
|№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
|«Хаас»
|№20. Кевин Магнуссен
|№99. Антонио Джовинацци
№3. Даниэль Риккардо
№47. Мик Шумахер
№27. Нико Хюлькенберг
Роберт Шварцман
№31. Пьетро Фиттипальди
|«Альфа Таури»
|№10. Пьер Гасли
|№22. Юки Цунода
№47. Мик Шумахер
Колтон Херта
Лиам Лоусон
|«Астон Мартин»
|№14. Фернандо Алонсо
|№18. Лэнс Стролл
|«Уильямс»
|№28. Александер Албон
|Ник де Врис
№6. Николас Латифи
Логан Сарджент
№47. Мик Шумахер
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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