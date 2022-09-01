«Уильямс» готов продлить худшего пилота Ф-1. Неужели у бывших легенд совсем нет амбиций?

Совсем недавно в паддоке были уверены, что в сезоне-2023 напарником Алекса Албона в «Уильямсе» станет Оскар Пиастри или на худой конец Ник де Врис. Но первый неожиданно собрался в «Макларен», а до второго пока «Мерседесу» нет дела — без его поддержки экс-чемпион Формулы-Е (отказавшийся помогать напарнику бороться за титул!) едва ли попадёт в Гроув.

И вот уже Йост Капито, руководитель «Уильямса», заявляет, что команда готова в очередной раз продлить контракт с Николасом Латифи — откровенным рента-драйвером, который уже третий год кряду уступает напарникам. И в этом году его дела на трассе плохи как никогда.

Гоночные дела Латифи

Первые два года Латифи выступал в паре с Джорджем Расселлом — и поражения от британца Николасу отчасти прощались. Сейчас бороться с Джорджем не всегда под силу даже Льюису Хэмилтону. Но с приходом Алекса Албона канадец обязан был по крайней мере не проигрывать ему постоянно — не удалось даже этого.

В квалификации в Бахрейне Латифи проиграл Албону 0,9 секунды, в Австралии — 1,2. В Джидде Николас дважды разбивал машину — и в квалификации, и в гонке. Ещё одна авария произошла в Монако — там канадец влетел в стену ещё до того, как отложенная из-за дождя гонка стартовала в боевом режиме.

Николас Латифи на Гран-при Монако Фото: Eric Alonso/Getty Images

С началом европейской части сезона Латифи подтянулся в квалификациях к Албону и даже пробился в Q3 на «Сильверстоуне», но затем снова начались проблемы и крупные проигрыши напарнику. Во Франции, получив обновлённое шасси, канадец в квалификации уступил Алексу почти 0,4 секунды, а в гонке налетел на Магнуссена во втором повороте.

В Венгрии у Латифи был шанс реабилитироваться за все проблемы — на своём последнем круге в Q1 он поставил рекорд первого сектора, но потерял всё из-за ошибки в последнем повороте и не прошёл во вторую часть сессии. Ф-1 вернулась в перерыва — и Николас вновь провалился: в квалификации отстал от Албона на 0,75 секунды, а уже на втором круге гонки выехал в гравий и вынес Валттери Боттаса.

На что рассчитывают в Гроуве?

Для Латифи текущий сезон — уже третий в Формуле-1. У него за плечами больше Гран-при, чем у Стоффеля Вандорна или Паскаля Верляйна, притом никакого прогресса канадец за это время не продемонстрировал. Продление контракта с Николасом ещё на один — четвёртый! — сезон станет признанием «Уильямса» в том, что у команды нет амбиций.

Это может даже прозвучать логично: зачем отказываться от спонсоров Латифи, если машина всё равно не позволяет набирать очки? В то же время в условиях одинакового для всех ограничения расходов такой подход будет означать, что «Хаас», управляемый бизнесменом из Америки, намного эффективнее и компетентнее некогда чемпионского «Уильямса».

Руководитель «Уильямса» Йост Капито Фото: Mark Thompson/Getty Images

Практически любой другой вариант на данный момент выглядит перспективнее — Латифи проигрывает Албону слишком много и слишком часто, чтобы кто-то другой на его месте смог разочаровать. Например, по-прежнему доступен Ник де Врис, или можно взять кого-то из Формулы-2 — Фелипе Другович или Тео Пуршер наверняка приведут хотя бы некоторое количество спонсоров.

Время от времени Албону удаётся блистать, и если второй пилот выступал бы так же, то и в очки «Уильямс» заезжал бы чаще, а с определённой долей прогресса (аутсайдерам разрешено больше работать в аэродинамической трубе) отставание от команд средней группы будет уже совсем не таким пугающим. Но этого не добиться, если второй пилот стабильно на полсекунды медленнее.