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Оскар Пиастри в Формуле-1 сезона-2023 будет выступать за «Макларен», контракт с «Альпин» аннулирован

Наивность и бардак. Из команды Формулы-1 сбежали и чемпион, и суперталант
Дмитрий Захарченко
Оскар Пиастри в Формуле-1 сезона-2023
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Очередной удар по «Альпин» — и в нём французы виноваты только сами.

Комиссия ФИА по контрактам в Формуле-1 решила, что у «Альпин» нет никаких прав на Оскара Пиастри и австралиец в следующем году будет выступать за «Макларен».

Ещё несколько месяцев назад мы рассказывали, что у «Альпин» слишком много пилотов и команде к сезону-2023 придётся выбирать между экс-чемпионом мира Фернандо Алонсо и перспективнейшим новичком Оскаром Пиастри. Сегодня стало известно, что команда безнадёжно потеряла обоих…

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Пилоты бегут из «Альпин»

Проблемы «Альпин» начались 2 августа, когда в «Астон Мартин» объявили о переходе Фернандо Алонсо на место уходящего Себастьяна Феттеля. До этого Алонсо неоднократно говорил прессе, что намерен продлить контракт с Энстоуном, и новости стали громом посреди, как казалось, ясного неба.

В ответ на это днём позже в социальных сетях «Альпин» появились сообщения, что Фернандо заменит Оскар Пиастри, но уже через несколько часов австралиец открестился от контракта — немыслимое в современной Ф-1 дело!

Пиастри отказался от места в «Альпин»

Пиастри отказался от места в «Альпин»

Фото: Clive Mason/Getty Images

Предполагалось, что контракт «Альпин» с Пиастри подразумевает право команды на опцион, однако воспользоваться им, по неофициальной информации, французы могли лишь до 1 августа. В то же время о переходе Алонсо стало известно на день позже этой даты — вероятно, в «Альпин» рассчитывали продолжать работать с Алонсо, а когда тот объявил о переходе в «Астон Мартин», опцион на Пиастри уже не действовал.

При этом контракт с «Маклареном» Оскар подписал ещё в начале июля — в тот момент даже Даниэль Риккардо не знал, что потеряет место в команде. Получается, менеджмент Пиастри изначально сделал ставку на то, что «Альпин» не воспользуется опционом.

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Бардак Росси и Зафнауэра

Всё выглядит так, что в «Альпин» упустили гонщиков из-за простой наивности. Команда верила Алонсо на слово и не думала, что с составом на сезон-2023 необходимо определиться до 1 августа. Даже если переговоры о контракте затягивал Фернандо (сам он утверждает обратное), необходимо было остановить жёсткий дедлайн, привязанный к сроку опциона Пиастри. В таком случае, даже если бы Алонсо до сих пор не определился, «Альпин» сохранила бы Пиастри.

В то же время сложно представить, что Зафнауэр так уж наивен. Отмар, напомним, вполне успешно справлялся с обязанностями, когда работал с Робом Фернли в «Форс Индия», а затем самостоятельно руководил «Рейсинг Пойнт». Даже если не вспоминать о «розовых» «Мерседесах» 2020 года, «Форс Индия» времён Зафнауэра может похвастаться тем, что два года держалась в топ-4 Кубка конструкторов, обладая минимальным бюджетом.

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр

Фото: Clive Rose/Getty Images

Произошедшее с Алонсо и Пиастри говорит не столько о наивности команды, сколько о бардаке внутри неё. Так, Зафнауэр, непосредственный руководитель коллектива, об уходе испанца узнал позже всех в команде. Лоран Росси, исполнительный директор всей марки, не удосужился даже SMS скинуть своему менеджеру.

Как тут не вспомнить внезапный уход Марцина Будковски и Алена Проста в начале года. По словам последнего, Росси стремится лично контролировать происходящее в команде — и пока это у него выходит весьма скверно. Даже любопытно — какие именно дела Росси посчитал важнее подписания контрактов с гонщиками? Уж теперь, надеемся, в Энстоуне всё-таки займутся кадровыми вопросами.

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