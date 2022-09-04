Странный сход середняка подарил победу Ферстаппену. Но Макс и сам великолепен

Старт остался за Максом
Трёхсоттысячное оранжевое море, присутствующее на трибунах автодрома в Зандворте, от старта гонки Гран-при Нидерландов ждали только одного — успеха от Макса Ферстаппена. И местный герой не подвёл своих фанатов: к первому повороту голландец рванул гораздо лучше своего основного соперника, Шарля Леклера. А вот кто провалил старт, так это «Мерседесы». Хэмилтон упёрся в Карлоса Сайнса в первом повороте, не отыграв места, несмотря на хороший рывок к первому виражу, а Расселл пропустил вперёд Ландо Норриса.
Удивительно, но первые круг прошёл без серьёзных инцидентов — разве что Кевин Магнуссен в борьбе потерял машину и, зацепив задним колесом стену, откатился на последнюю строчку.
Расселл же впереди смог контратаковать и отыграть позицию у Норриса обратно, быстро оторвавшись от него — уже первые круги показали, что «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» находятся в своей, отдельной лиге.
Что до лидера гонки, то Макс быстро уехал от Леклера больше чем на секунду, и стабилизировал этот отрыв. К восьмому кругу отрывы между пилотами выросли достаточно, чтобы ситуация на трассе стала стабильной и борьба перешла в тактическое поле. Разве что Хэмилтон нагнал Сайнса и постоянно прессинговал испанского гонщика «Феррари», однако до атаки британец не доходил.
Тактическая битва
Первая волна пит-стопов стартовала уже на 12-м круге, однако в тот момент в боксы поехали не самые главные действующие лица гонки — Риккардо и Гасли. Первым из группы лидеров в боксы нырнул Карлос Сайнс, и эту остановку иначе, как провалом, не н, азвать — испанец простоял в боксах 12,7 секунды, потому что механик, отвечающий за левое заднее колесо, забыл его вынести.
Вместе с Карлосом в боксы нырнул и Перес, благодаря этой заминке отыграв позицию. Вторая «Феррари» отправилась за свежей резиной пару кругов спустя — и, в отличие от Сайнса, Леклер покинул пит-лейн вовремя, вернувшись на трассу позади двух «Мерседесов» и впереди Переса.
Кругом спустя в боксы отправился и Ферстаппен — не обошлось без заминки, но это не помешало Максу вернуться на трассу впереди Леклера. В лидеры гонки вышли Хэмилтон и Расселл, но, в отличие от «Ред Булл» и «Феррари», в «Мерседесе» для старта выбрали «медиум», а не «софт».
К 27-му кругу гонки «Мерседес» так и не заехал в боксы — в команде выбрали тактику с одной остановкой. Ферстаппен подъехал к Расселлу и быстро его прошёл, отправившись в погоню за Льюисом. Примечательно, что обоих пилотов ждало ещё по одной остановке.
До обгона так и не дошло — на 29-м круге Льюис нырнул в боксы за свежим комплектом «харда», пустив вперёд Ферстаппена, Леклера и Переса. Кругом позже в боксы нырнул и Расселл, вернувшись позади Хэмилтона.
Оба «Мерседеса» на «харде» просто полетели по трассе — в итоге Хэмилтон вскоре догнал Переса. Чеко упирался несколько кругов, сработав на руку Ферстаппену, но в итоге был вынужден сдаться и пустить вперёд Хэмилтона.
Через пару кругов до Переса доехал и Расселл, легко справившись с министром обороны Мексики. Хэмилтон же, выйдя на чистый воздух, моментально поставил лучший круг и продолжил отыгрывать отставание от Макса.
Перес за 30 кругов до финиша заехал на второй пит-стоп, причём перейдя на «хард». Макс же максимально растягивал свой второй отрезок, чтобы в концовке гонки иметь преимущество не только по возрасту, но и по составу резины относительно Хэмилтона.
Цунода решил подарить победу Ферстаппену…
На 44-м круге в боксы нырнул и Сайнс, а вот Цунода остановился на трассе, пожаловавшись на незакрученное колесо. Забавно, что, как только над трассой появился режим виртуальной машины безопасности, Цунода снова вернулся на трассу с обочины — в команде сказали японцу, что у него фантомные проблемы и шина на самом деле закручена и всё в порядке.
Леклер тем временем нырнул в боксы и вернулся на трассу позади обоих «Мерседесов». Цунода же вновь заехал в боксы, но, вернувшись на трассу, снова сказал, что что-то в машине сломано. На трассе вновь появился режим виртуальной машины безопасности. Единственным из лидеров на тот момент в боксы не заезжал Ферстаппен, так что было логично воспользоваться этой ситуацией — Макс получил новый «хард». Фактически проблемы Цуноды подарили победу Ферстаппену — он в любом случае возвращался на трассу впереди Льюиса, а в «Мерседесе» и подавно решили бороться уже не за победу, а за подиум, зазвав обоих пилотов в боксы.
После рестарта преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном составило 12 секунд, а до финиша оставалось 20 кругов.
Цунода на обочине
Фото: Clive Mason/Getty Images
…но Боттас попытался её отнять
На 55-м круге технические проблемы в очередной раз в этом сезоне завершили гонку Валттери Боттаса, он остановился на стартовой прямой, что просто не могло не привести к появлению на трассе машины безопасности. Темп Хэмилтона был выше, чем у Ферстаппена, так что, учитывая пейс-кар, в «Ред Булл» приняли волевое решение перевести Ферстаппена на «софт». В лидеры гонки вышел Хэмилтон, Расселл стал вторым, а Ферстаппен с преимуществом по шинам оказался на третьей позиции перед рестартом гонки. Позади свой «софт» получил и Леклер, причём сохранив при этом четвёртую позицию.
Из-за эвакуации машины со стартовой прямой все пилоты ехали через пит-лейн, чем решил попробовать воспользоваться Расселл, также перейдя на «софт», правда, пропустив вперёд Ферстаппена.
Но победил всё равно Ферстаппен!
В итоге перед рестартом на «софте» оказались все пилоты, кроме Хэмилтона и Переса. За 12 кругов до финиша машина безопасности покинула трассу. На рестарте Ферстаппен снова сумел порадовать местные трибуны — уже в первый поворот Макс вошёл лидером и моментально отъехал от Льюиса более чем на секунду.
Сайнс же позади прошёл Переса, выйдя на пятую позицию. За пару кругов Льюис и вовсе отвалился от Ферстаппена на три секунды. Расселл же не стал церемониться с напарником и прошёл его за девять кругов до финиша, выйдя на второе место. Вскоре Хэмилтона прошёл и Леклер, лишив британца даже подиума.
Сайнс, несмотря на «софт», до Хэмилтона так и не доехал, кроме того, испанцу ещё и влепили пятисекундный штраф за то, что его механики выпустили его из боксов прямо под колёса Алонсо.
Ферстаппен одержал десятую победу в сезоне и 30-ю в карьере, но о доминировании в этот раз не шло и речи — во многом помогли Максу везение и тактический гений Ханны Шмитц. Расселл финишировал вторым, Леклер замкнул тройку призёров. Хэмилтон добрался до финиша четвёртым, Сайнс – пятым, однако из-за штрафа Карлос откатился до восьмого места.
В итоге пятое место досталось Пересу, в очковую зону также попали Алонсо, Норрис, Окон и Стролл.
Гран-при Нидерландов в Зандворте оказался невероятно интересным, не только и не столько за счёт борьбы на трассе, сколько из-за борьбы тактических гениев «Ред Булл» и «Мерседеса». Но если «Ред Булл» одерживает победы даже в таких условиях, то неудивительно, что фактически они уже чемпионы этого сезона. Да, Ферстаппену принесли победу Цунода и Ханна, но и сам Макс провёл практически безупречную гонку, одержав вполне заслуженную победу.
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