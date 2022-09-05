Клоунада от «Феррари»: позвали гонщика в боксы и потеряли колесо для него. Как так?

Практически каждый новый Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 приносит очередную серьёзную ошибку со стороны «Феррари». И пусть пилоты «Скудерии» уже выбыли из борьбы за титул, а сама команда явно не догонит «Ред Булл» в Кубке конструкторов, но болельщикам всё равно больно смотреть на то, как итальянцы придумывают всё новые способы попасть впросак. Не стал исключением и Гран-при Нидерландов…
Что случилось?
Провал произошёл уже во время первой волны пит-стопов. Карлос Сайнс, занимавший третье место и сдерживавший Льюиса Хэмилтона, в последний момент получил команду нырнуть на пит-лейн — и выяснилось, что команда не готова быстро обслужить его машину!
Когда испанец заезжал на место пит-стопа, механики ещё только бежали на свои места с новым комплектом колёс шин «медиум». Три колеса всё-таки поставили оперативно, а вот с четвёртым возникла проблема: пока его принесли и установили, прошли ужаснейшие по меркам Формулы-1 12 секунд!
В итоге Сайнс пропустил не только Хэмилтона, но и Серхио Переса с Джорджем Расселлом. Более того, испанцу ещё и грозил штраф за то, что механик, который должен был поменять то самое злополучное четвёртое колесо (заднее правое), далеко отложил домкрат — и по нему проехался «Ред Булл» Переса…
Домкрат валяется прямо перед машиной Серхио Переса
Фото: twitter.com/F1
Как команда всё объяснила?
Ещё в ходе гонки глава «Феррари» Маттиа Бинотто в интервью комментаторам Sky Sports признал, что его команда допустила «беспорядок». Виной тому стало слишком позднее решение провести пит-стоп. Сайнса позвали на пит-лейн, когда он уже проходил финальный поворот, и механикам банально не хватило времени.
После гонки Бинотто объяснил проблему подробнее: «Мы знали, что Льюис тоже готовится к пит-стопу, чтобы попробовать совершить «андеркат» по отношению к нам. Мы попробовали отреагировать, чтобы остаться впереди — это был самый простой способ. Когда мы увидели бригаду механиков «Мерседеса» на пит-лейне, то позвали нашего пилота. Но он уже находился в последнем повороте, так что было слишком поздно, чтобы механики подготовились».
Повторы показывают: на самом деле механики «Феррари» не потеряли четвёртое колесо. Механик с ним бежал точно так же, как и трое его коллег. Но по какой-то причине он замешкался и остался рядом с механиком с передним домкратом, а потом не обежал машину, а отправился в обход — обратно через боксы. Возможно, по правилам было запрещено обходить машину справа, тем более что пит-лейн в Зандворте узкий. Либо же механик просто запаниковал.
Все четыре механика с колёсами. Но один завис у переднего домкрата
Фото: twitter.com/F1
Почему не было штрафа за домкрат?
Хорошая новость для «Феррари» была лишь одна. После финиша стюарды Гран-при Нидерландов постановили, что механики не допустили ошибки при расположении домкрата. Да, он лежал несколько дальше, чем обычно, но в пределах разрешённой для этого площади. Просто пит-лейн на «Зандворте» такой узкий, что даже не ошибки, а просто не очень аккуратного обращения с инструментами достаточно для происшествия.
Это ещё повезло, что домкрат после проезда сразу двумя колёсами «Ред Булл» сработал и пит-стоп длился только 12 секунд. Ну а к организаторам вопрос — точно ли нормально, что в Формуле-1 есть пит-лейн, провоцирующий достаточно опасные инциденты.
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