«Просто чепуха полнейшая». Какой получилась новая игра-менеджер по Формуле-1?

В конце августа состоялся релиз игры F1 Manager 22 – одного из самых ожидаемых проектов года для фанатов спортивных игр. Хотя бы потому, что ставшему легендарным Motorsport Manager уже восемь лет. Мы проверили на себе, насколько хороша новинка.

Первый плюс нового «менеджера»: у него есть лицензия. Потому нас сразу же встречает всем известное официальное интро, после чего предлагается выбрать команду. Сразу стоит отметить, что графика для менеджера очень хорошая, лица прорисованные, но есть куда улучшать. Например, как вам моложавый Феттель со взглядом маньяка? Примерно так же странно выглядят и остальные гонщики.

Себастьян Феттель

Аудиоформление тоже заносим в плюс – гимны стран и радиопереговоры радуют слух (гоночные инженеры и кряхтящие пилоты прилагаются, один в один как в реальности), всего реплик порядка 40. Фанаты уже требуют, чтобы добавили фразу «У меня уходят шины», когда они будут в хорошем состоянии.

Сначала предлагается узнать цель и историю команд. Они оцениваются по четырём характеристикам: показатели болида, показатели пилота, показатели команды и состояние штаб-квартиры. Только почему-то на старте «Макларен» слишком медленный, а «Альфа Ромео», наоборот, находится ближе к лидерам.

Берём для примера «Альпин», которая проседает по последней характеристике. Сразу вкладываемся в проектировочный центр, что поможет к началу следующего сезона построить чуть ли не самовоз. Нужно только подождать, когда закончится строительство. Проблем с финансами особых нет, просто их где-то меньше, а где-то больше.

Показатели «Альпин»

Если говорить о пилотах, то лучшими в игре являются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон с рейтингом 90, лишь немного от них отстал Шарль Леклер (88). В отличие от Motorsport Manager, где имелась глобальная база гонщиков, тут всё ограничивается Формулой-2 и Формулой-3. Зато есть возможность посадить в условный «Мерседес» с первой же гонки Александра Смоляра. Правда, его рейтинг составляет лишь 59 баллов. А вот Роберта Шварцмана в игре нет: в «Феррари» он исполняет роль тест-пилота, а в игру добавлены лишь официальные резервисты команд.

Профиль Александра Смоляра

Из забавного: проездил три сезона, а Алонсо никуда не собирается уходить. И забавное со знаком минус: не самая лучшая локализация. Потому вас встретят не только Чарльз Леклер и Серджио Перес, но и опальный Джури Випс.

Лучше обойтись без обучения, потому что спустя полминуты после начала игры вам надоест слушать афроамериканку, которая даёт советы по поводу и без него. Сезон начинается в тот момент, когда остаётся 11 дней до Гран-при Бахрейна, так что сделать ничего не успеете, если только подвеску для второго болида (первая – в подарок). За это время нам предлагают познакомиться с тремя видами работ над деталями: проектирование, производство и подготовка по новому регламенту (за сезон проходит несколько голосований).

Профиль трассы в Монако

Детали вы производите поштучно, а проектируете их через аэротрубу и гидродинамические расчёты. Большое количество цифр, всё как полагается в спортивном менеджере. Как и в реальности, нужно работать над обновлениями, так что не бросайте все силы на подготовку к новому сезону.

Можно дорабатывать следующие элементы: переднее крыло, заднее крыло, боковые понтоны, шасси, днище и подвеску. За лишний двигатель, коробку передач и систему ERS предусмотрены штрафы.

Разработка переднего крыла

В игре отсутствует выбор уровня сложности и длины трассы, что совсем не портит впечатление, даже наоборот. Если не любите ждать, то присутствует скорость x16.

Переходим к гоночному уикенду, где нас ждёт три практики. Главная цель – попасть в настройки, что позволит заработать до 15 бонусных баллов. Всё, что нужно здесь делать — играться с ползунками, очень быстро приедается это занятие. Можно и пропустить, воспользовавшись симуляцией.

Профиль Питера Боннингтона – инженера Хэмилтона

Квалификации работают не самым лучшим образом. Синие флаги не указ для болидов на прогревочном круге, потому вы потеряете не только хороший круг, но и комплект шин.

Перед стартом гонки нужно выбрать стратегию. Можно не делать этого, а ориентироваться по ходу гонки. Но, если есть желание, присутствует возможность заморочиться с планами по букве из всего алфавита («Феррари» одобряет).

Гаснут огни – и поехали. Выглядит графика очень достойно, Football Manager о таком может только мечтать. Вы управляете несколькими параметрами – уровнем топлива, степенью износа шин и батареей ERS. На первом круге врубаете всё на полную и стараетесь отъехать от конкурентов до включения DRS. Вот этот момент в F1 Manager проработан очень слабо. Может так получиться, что всю гонку машины будут меняться местами. Стоит надеяться на выход патча, который изменит ситуацию. Авторы уже заявили, что ведут работу в этом направлении.

Старт гонки

Искусственный интеллект, который играет против вас, оставляет желать лучшего. Это относится и к манёвренности стратегий в гонке, и к разработке деталей (чаще всего большая часть инженеров в других командах «ничего не делает», что уже продемонстрировали на Reddit). Хочется, чтобы ИИ реагировал на погоду, стратегию человека и прочее. Чтобы присутствовал какой-то элемент риска. Сейчас же компьютер меняет шины при дожде, когда трасса уже полностью мокрая, а не в самом начале осадков.

Есть проблема с отставшими на круг при пейс-каре: они так и будут мешать (обещают решить обновлением к 17 сентября). Кстати, красные флаги в игре также периодически встречаются. Как и аварии. Многие же мечтали увидеть крэш между «Мерседесами»?

Ещё одна из проблем – рейтинг пилотов-ветеранов не уменьшается. Молодые, наоборот, развиваются слишком медленно. Над этим тоже ведётся работа.

Начало гонки

Любители Формулы-1 и игр положительно оценили проект, а вот популярный стример Илья Maddyson Давыдов подверг его критике.

«Первые три-четыре часа интересно, но потом понимаешь, что тебя [обманули]. Просто чепуха полнейшая. В этой игре просто нет ничего, кроме унылых бегунков, настроек болида перед гонкой и таких же бегунков проектирования болида, а сами гонки – скриптовый кал, где можно просто поставить агрессивные шины, задействованный ERS и пойти пить чай, иногда удивляясь 20 сменам позиций под DRS у гонщиков за 10 кругов. В игре даже табличек нет, в которые можно залипнуть (и это в менеджере!), типа историй сезонов, гонок, статистики. Да в игре и пилотов-то 60 штук», — написал Давыдов в своём телеграм-канале.

Впрочем, стример, известный своей постироничностью, в тот же день хвалил проект. В Steam у F1 Manager 2022 в основном положительные отзывы, а игра входит в топ-3 чарта за последнюю неделю.

В игре достаточно разворотов. Вроде бы обычная вещь, но в боксах на это реагируют слишком рьяно. «Мои инженеры после того, как увидели, что пилота в первой практике слегка развернуло», — шутят в социальных сетях геймеры, прикрепляя культовое видео Тото Вольфа из прошлого сезона.

В целом F1 Manager – неидеальный, но заслуживающий внимания и шанса продукт. Оформление отличное, но над начинкой стоит поработать. Возможно, ситуация изменится, если игра будет поставлена на поток, планы такие есть. Всё-таки тот же Football Manager приобрёл культовый статус не мгновенно. Фанатам Формулы-1 и спортивных менеджеров рекомендуется к ознакомлению.

Время пилотов по секторам

Ну и напоследок итоги моего сезона за «Альпин»: две победы (одна дождевая, вторая благодаря тактике с одним пит-стопом и сейфти-кару), контракт с Джорджем Расселлом, база хорошего уровня и машина уровня «Ред Булл» и «Феррари» на старте второго сезона, который начался с дубля в том же Бахрейне.