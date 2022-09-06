«Змея-мошенница!» Фанаты Хэмилтона накинулись на девушку из «Ред Булл», напарника и Цуноду

Болельщикам Льюиса Хэмилтона тяжело дались финальные круги Гран-при Нидерландов Формулы-1. Сразу два события лишили спокойствия фанатов семикратного чемпиона мира. Первый – странный сериал со сходом Юки Цуноды, который остановился на трассе, снова поехал, посетил боксы, выехал из них и всё-таки остановился на трассе, вызвав появление виртуальной машины безопасности – она позволила Максу Ферстаппену не уступить Хэмилтону лидерство после второго пит-стопа голландца.
Второе событие – действия Джорджа Расселла во время появления реальной машины безопасности. Изначально «Мерседес» планировал обойтись без пит-стопов, и тогда Хэмилтон лидировал бы, Расселл прикрывал тылы, а Ферстаппен был на рестарте только третьим. Однако Джордж всё-таки убедил командный мостик в необходимости пит-стопа, сменил шины и оказался уже третьим, но на свежем «софте» — ну а Хэмилтон сразу на рестарте отдал Ферстаппену лидерство, а потом пропустил всё того же Расселла и Леклера. Поступок напарника окончательно вывел болельщиков Льюиса из себя. Не всех, конечно, а отдельную самую крикливую их часть… И после финиша соцсети взорвались.
«Ты не заслуживаешь быть напарником Льюиса»
Претензии в адрес Расселла были предсказуемы: мол, он подставил Хэмилтона и лишил команду шанса на победу в гонке. Болельщики Льюиса предъявили Джорджу претензии в «Твиттере», где Расселл похвалился призовым кубком.
«Ты показал себя эгоистом, тебе нельзя доверять. Понятно, что это спорт и ты играешь на себя. Но точно ли решение бросить напарника ради второго места глобально стоит того?» — вопрошает Jay.
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл
Фото: Clive Mason/Getty Images
«Потерял уважение к тебе, Джордж. Тебе нужно учиться, как работать в команде, а не оставлять Льюиса в роли подсадной утки после всего, что он сделал в этом сезоне, чтобы машина оказалась способна бороться за победы», — добавляет Ben.
«Он показал свои истинные цвета. Всегда знал, что именно такое у него на уме, он не командный игрок. Льюис заслуживал подиума», — пишет nay.
«Сорри, Джордж, но я потеряла остатки уважения к тебе. Я отказываюсь поддерживать тебя, если ты не готов играть в командную игру», — угрожает Amy.
«Ты не заслуживаешь быть напарником Льюиса. Он так много делает для команды, отчасти это помогло и тебе, но я так полагаю, что для тебя командная работа – это только то, что идёт на пользу тебе самому. Льюис помог сделать машину лучше, ставя себе экспериментальные настройки в первой части сезона. Теперь мы знаем твою позицию», — добавляет Pulozi.
В общем, вы поняли. Справедливости ради было много комментариев и с другой позиции. Кто-то пытался напомнить, что финальное решение по стратегии принимал не Расселл, а команда. Кто-то просто сообщал болельщикам Хэмилтона, что в напарниках у него больше не Боттас, так что не стоит рассчитывать, что второй пилот «Мерседеса» всегда будет помогать чемпиону.
«Меня не волнует, что она — женщина в автоспорте»
Так или иначе, в случае с Расселлом это внутреннее дело команды, да и болельщики более-менее сохраняли рамки приличия. А вот про «Ред Булл» и «Альфа Таури» того же не скажешь.
Те болельщики, которые поверили в заговор со стороны старшей и младшей команды «быков», не стеснялись в выражениях. Особенно их вывела из себя улыбка стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц, когда её показали в телевизионной трансляции.
«Меня не волнует, что она – женщина в автоспорте. Она – змея, которая мошенничает с младшей командой «Ред Булл». Это то же самое, что хвалить Тэтчер! Если она змея-мошенница, то змея-мошенница и есть», — написала whimsam.
Это лишь один из множества комментариев, но именно на этот пост обратили внимание многие пользователи – и в «Твиттере», и на «Реддите». В итоге на него отреагировал даже полуофициальный фан-клуб Хэмилтона, сделавший заявление, которое ретвитнул сам Льюис.
«Мы на 100% понимаем, что во время и после гонки эмоции людей достигают пика. Никто не ожидал, что гонка развернётся таким образом, когда мы были так близки к победе. Но для нас важно, что мы продолжаем распространять любовь и поддержку по отношению ко всем людям, работающим в паддоке, будь то из нашей команды или из другой.
Особенное внимание мы уделяем женщинам. Язык и ненавистные комментарии, направленные на руководителя стратегии «Ред Булл» Ханну Шмитц, недопустимы и не должны быть оправданы. Это очень жёсткий спорт, и вы должны быть готовы абсолютно ко всему, и именно это она сегодня и сделала. Есть много положительных моментов в сегодняшней гонке, Льюис. И это именно то, на чём мы сосредоточимся. Спасибо за неизменную поддержку! Мы побеждаем и проигрываем вместе», — говорилось в заявлении.
Как думаете, что было дальше? Может, болельщики успокоились? Вовсе нет! Просто теперь шитшторм пошёл уже вообще во все стороны. Кто-то начал с удвоенной силой хейтить Шмитц. Кто-то – побежал в комментарии к девушке, назвавшей Ханну змеёй, и начал буллить уже её (в итоге девушка закрыла или даже удалила аккаунт). Третьи обрушились с критикой на сам фан-клуб, причём по разным причинам: одним показалось, что своим постом фан-клуб сгрёб адекватных и неадекватных фанатов под одну гребёнку, другим просто не понравилось, что их учат, третьи начали заступаться за девушку – мол, у неё психологические проблемы со здоровьем.
В такой ситуации фан-клуб не придумал ничего лучше, чем… удалить собственный прежний пост (тот самый, что, повторимся, ретвитнул Хэмилтон) и написать парочку новых с извинениями.
«То есть на вас надавили собственные фанаты, чтобы вы удалили твит, который лайкнул Льюис?» — удивился болельщик Макса Ферстаппена Ken.
«Вы осудили абьюзивное поведение, Льюис с этим согласился (поставив лайк и ретвитнув). Последующая критика не должна была повлиять на вашу позицию», — добавил Gino Morillo Morales.
Вот такой вот цирк. Причём показательно, что он продолжился даже после того, как свою позицию неоднократно обозначил сам Хэмилтон. Очевидно, что в следующий раз будет то же самое, так что, пожалуй, официальным лицам правильнее игнорировать подобные интернет-войны, а не пытаться остановить и тем самым лишь поднимать их значимость.
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