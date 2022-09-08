Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему

Слухи обрели реальную перспективу: спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что американский гонщик IndyCar Колтон Херта действительно может занять место Пьера Гасли в команде «Альфа Таури». В принципе, именно от того, станет ли Херта пилотом Формулы-1, зависит французская мечта Гасли и его потенциальный переход в «Альпин».

Зачем же этот переход «Альфа Таури»? И какие у него могут быть последствия? Давайте попробуем в этом разобраться.

КОлТон в мешке

А действительно ли Херта так хорош, как его пытаются представить? Для заокеанской серии скорее да, чем нет, но даже в своей естественной среде обитания Колтон не лишён проблем. Пожалуй, самым большим вопросом является моральная составляющая — в этом сезоне она явно дала о себе знать. Да, Колтон вряд ли бы смог побороться за титул в нынешнем сезоне, учитывая скорость машин «Андретти», но его нестабильность в этом сезоне заставляет задуматься. Чем ближе молодой американец был к переходу в Формулу-1, тем менее стабильными становились его результаты.

Ещё один важный фактор — огромная разница между Формулой-1 и IndyCar как между гоночными сериями. Конечно, можно сказать: «Но ведь обе эти серии с открытыми колёсами!» И с этим не поспоришь, но ведь «Лада» и «Мерседес» — тоже седаны. И это не в обиду той или иной серии, просто оба этих чемпионата абсолютно разные как с точки зрения балансировки и поведения машин, так и с точки зрения трасс (фактически именно на трассе конфигурации Формулы-1 Херта выступал лишь один раз — в 2019 году в Остине, и, что любопытно, именно там он одержал свою первую победу в IndyCar, причём уже во второй гонке в карьере).

Первая победа Колтона Херты в IndyCar Фото: INDYCAR.COM

Да, как сказал в недавней АМА-сессии Каллум Айлотт, быстрые пилоты IndyCar вполне могут легко найти свою скорость за рулём машины Формулы-1, однако гарантировать этого никто не может. Безусловно, бывают такие уникальные гонщики, как Скотт Макглокглин, победитель последнего этапа IndyCar: австралиец перешёл в заокеанскую серию из класса суперкаров и с ходу стал показывать достойные результаты. Но Макглокглин — это скорее исключение из правил, нежели стандартное явление. Необходимость адаптации никто не отменял.

Колтон Херта — настоящий кот в мешке для Формулы-1, и гарантировать его успех за рулём AT04 никто не может.

Бабки. Бабки. Бабки

Так зачем же этот переход тогда нужен «Альфа Таури»? Не проще ли просто взять и не отпускать Гасли в «Альпин»? Ответ прост: деньги. Нет, речь не о многомиллионном состоянии Рокфеллеров, спонсирующих карьеру Херты — таковых, по сути, и нет. Речь о возможности выхода на американский рынок со своим брендом. Да, о «Ред Булл» слышали в США, но такую огромную возможность для продвижения своего бренда и выхода на американский рынок совершенно с другим бэкграундом Дитрих Матешиц и его компания никогда старались не упускать.

Выгоден этот переход и Формуле-1 — не случайно же Ф-1 расширяет свою географию именно за океаном. В следующем году в случае прихода Херты в чемпионат у него будет целых три (!!!) домашних этапа — в Майами, Остине и Лас-Вегасе. Да и Drive to Survive от Netflix во многом нацелен именно на заокеанскую аудиторию. Приход американского гонщика в Формулу-1 позволит серии загнать зрителей в США не только на трибуны (а с этим проблем ни в Майами, ни в Остине нет), но и к телеэкранам. Да и рост билетов на гонку в Майами в три раза будет хоть сколько-то оправдан — как минимум многие зрители этого Гран-при не откажутся от поездки в следующем году, а затянут пояса только ради того, чтобы посмотреть на соотечественника.

Есть и третья сила во всей этой истории: ФИА, которая не хочет давать Колтону суперлицензию, но эта история должна разрешиться уже к концу нынешней недели, то есть к гонке в Монце. Именно тогда станет понятно, не зря ли мы сейчас сотрясаем воздух, обсуждая перспективы Херты.

А что же по поводу спортивных результатов и потенциального провала Херты? О долгоиграющих последствиях мы ещё поговорим, а что касается «Альфа Таури», то коллектив Франца Тоста хоть и самостоятелен, но, фактически он является дополнением к основной команде «Ред Булл» — как минимум по составу пилотов. И если раньше «Альфа Таури» являлась командой для обкатки молодёжи на перспективу перехода в «Ред Булл», то сейчас ситуация несколько изменилась.

Посмотрите на состав нынешнего сезона. Гасли, которому совершенно не рады в «Ред Булл», и, если бы не эпопея с Алонсо и Пиастри и потенциальный переход в «Альпин», Пьер не мог бы рассчитывать на переход в команду «повыше» — в «Ред Булл» француза во второй раз попросту не ждут. Цунода — отдельная тема для разговора. Да, Юки периодически может выглядеть даже ярче Гасли в отдельно взятых гонках, но по факту Юки совершенно не оправдывает ожиданий, и из «Торо Россо» он бы вылетел уже по окончании этого сезона.

Но «Альфа Таури» хоть и является по факту той же командой, выполняет роль, скорее, «обёртки» для «Ред Булл», этакого маркетингового подразделения. Цунода там ради «Хонды», а Гасли сейчас просто потому, что и взять-то больше некого. Молодёжка у «Ред Булл» мертва, и в ближайшее время её воскрешать не собираются, особенно учитывая многолетний контракт Ферстаппена и слухи о переходе в команду с 2024 года Норриса на не менее многолетний контракт.

Если история с Хертой выгорит, то Дитрих Матешиц вполне может вовсе продать эту команду Майклу Андретти, которому, кстати, принадлежат права на Херту и который так хочет заполучить команду в Формуле-1. Продать выставочного быка, при этом сохранив в названии свой бренд в качестве спонсора — вполне себе вариант для Дитриха, особенно если поверить информации о его болезни и готовности распродавать активы. «Андретти Ред Булл Ф-1». А ведь не так и плохо звучит!

Последствия

Многие считают, что переход Колтона в Формулу-1 в случае его неудачи может закрыть двери для пилотов IndyCar в «Королевские гонки» на долгие годы. И отчасти это верное утверждение: мало того, что гонщики заокеанских серий сталкиваются с проблемами с получением суперлицензии при переходе в Ф-1, так ещё и потенциальное исключение, которое сделают для Херты, станет лакмусовой бумажкой для ФИА на предмет того, стоит ли менять систему для заокеанских товарищей, стремящихся прикоснуться к миру гламурных гонок. Если Херта провалится, то в следующий раз ФИА и компания точно задумаются, стоит ли давать суперлицензию яркому пилоту без какого-либо бэкграунда в машинах, близких Формуле-1.

Кроме того, если один из главных американских талантов не покажет в Ф-1 ничего особенного, то боссы чемпионата мира на долгие годы решат: искать гонщиков в IndyCar нельзя, смотреть нужно только на родные европейские Ф-3 и Ф-2, гоняющие под боком, на тех же трассах. Так что по сути на плечи склонного к ошибкам Херты ложится ответственность за всех пилотов из «Инди», мечтающих о мощном переходе в Ф-1

Кстати, уже в 2024 году напарником Оскара Пиастри в «Макларене» вполне может стать другой пилот заокеанской серии, причём более успешный: чемпион прошлого сезона Алекс Палоу. Но Палоу – классическое «это другое», даже если он будет сверхуспешным в Ф-1: Алекс — европеец, причём с опытом выступления как в Формуле-3, так и в Формуле-2, так что именно он показателем для потенциального паломничества представителей IndyCar в Ф-1 не станет. А вот Херта может — и давление на нём будет колоссальное. Сможет ли он с ним справиться? Покажет время. Если, конечно, Херта вообще придёт в Формулу-1 — для этого всё-таки нужно продавить получение суперлицензии в ФИА…

А как вы считаете, сможет ли Херта добиться успеха в Формуле-1? Оставляйте своё мнение в комментариях!