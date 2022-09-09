От Шумахеров до Хиллов. 7 главных династий в истории автоспорта

В прошлые выходные в чемпионате Формулы-3 дебютировал Себастьян Монтойя – сын великого Хуана Пабло. Юный колумбиец не посрамил честь фамилии, заработав очки как в спринте, так и в основной гонке. Успешный перформанс Монтойи-младшего – идеальный повод, чтобы вспомнить самые успешные гоночные династии в истории автоспорта.

Андретти

Пожалуй, именно Андретти можно назвать самым влиятельным гоночным семейством Америки. Глава и, если угодно, основатель династии Марио Андретти является едва ли не главной фигурой в истории американского автоспорта. Он взял четыре титула в чемпионатах USAC и CART (тогдашние аналоги IndyCar), выигрывал «Дайтону-500», а самое главное, успел стать чемпионом Формулы-1.

По стопам отца семейства пошли сыновья Марио — Майкл и Джефф. Первый блистал в родном чемпионате CART и даже взял титул в 1991-м, а спустя два года отправился покорять Формулу-1. В «Королевских гонках» у Майкла, прямо скажем, ничего не получилось (один подиум в 13 гонках за рулём боеспособного «Макларена»). Он отправится домой, не дожидаясь окончания сезона, где в скором времени продолжит штамповать победы в серии CART.

Майкл и Марио Андретти на тестах сына Майкла Марко в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что касается его брата Джеффа, то он был куда менее талантлив, нежели Майкл, и в больших гонках надолго не задержался, но зато помог семейству Андретти установить одно интересное достижение. В начале 1990-х в серии CART выступали сразу четыре представителя легендарной гоночной династии (рекордное представительство от одной семьи): помимо Марио, Майкла и Джеффа, в чемпионате участвовал ещё и Джон Андретти – племянник чемпиона 1978 года.

К началу 2000-х великий Марио уже повесил шлем на гвоздь, но его семейство только укрепляло своё влияние в мире автоспорта: Майкл начал возведение собственной гоночной команды, которая сегодня всем известна под названием Andretti Autosport. На данный момент детище Майкла Андретти является одним из самых мощных гоночных коллективов Америки. Andretti Autosport имеет своё представительство в IndyCar, Формуле-Е и даже раллийных чемпионатах. В разные годы за Andretti Autosport выступали такие пилоты, как Тони Канаан, Колтон Херта, Фернандо Алонсо (проехал «Инди-500» в 2017 году), а также Марко Андретти – внук легендарного основателя гоночной династии.

Кстати, американцы пытались подать заявку на участие в Формуле-1, но, увы, в «Королевских гонках» пока что не готовы видеть команду Андретти.

Фиттипальди

Эмерсон Фиттипальди – первый бразильский чемпион Формулы-1. В 1970-х он выступал в «Королевских гонках» вместе со своим братом Вилсоном, который хоть и не был выдающимся пилотом, но зато основал собственную команду Ф-1 под названием «Коперсукар-Фиттипальди». Со временем к проекту Вилсона присоединился сам Эмерсон: ради команды брата он бросил топовый «Макларен». В составе бразильской команды двукратный чемпион провёл пять сезонов и особого успеха не снискал. Ну, зато помог брату.

Следующим представителем семейства Фиттипальди в мире гонок стал сын Вилсона Кристиан. Поначалу молодой бразилец подавал весьма неплохие надежды: с первого раза он выиграл первенство Формулы-3000. Далее последовал переход в Формулу-1, но великой карьеры в «Королевских гонках» у него не получилось. Проведя три сезона за не самые боеспособные команды, Кристиан разочаровался в престижном чемпионате, после чего отправился покорять американские гоночные серии.

Кристиан Фиттипальди на Гран-при Монако 1993 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

По стопам своих старших родственников пошли и внуки Эмерсона — Пьетро и Энцо. Первый толком нигде не блистал, но зато провёл две гонки в Ф-1 за «Хаас», подменяя травмированного Грожана. В американской команде он и по сей день остаётся официальным резервистом. Что касается Энцо, то он более талантлив, нежели его брат. В этом сезоне он весьма неплохо выступает в Формуле-2, периодически финишируя в топ-3.

Ну и нельзя не упомянуть Эмерсона Фиттипальди-младшего – 15-летнего сына двукратного чемпиона Ф-1. В этом году он выступает в немецком и итальянском чемпионатах Формулы-4. Получается пока что не очень здорово, но, быть может, он ещё напомнит миру о великой гоночной фамилии.

Анзеры

Пожалуй, только семейство Анзеров может потягаться с Андретти за негласный титул властелинов американского автоспорта. Фамилия Анзеров в американской автоспортивной среде начала звучать ещё в первой половине прошлого века, когда трое братьев Луи, Джо и Джерри принимали участие в легендарной гонке «Пайкс-Пик» (состязание по подъёму в гору). По стопам отца пошли четверо сыновей Джерри, двое из которых стали самыми успешными представителями гоночной династии. Эл Анзер трижды брал титул в американских открытых колёсах и четырежды выигрывал «500 миль Индианаполиса». Что касается его брата Бобби, то его результаты были чуть скромнее: два чемпионства и три победы на «Инди-500».

На этом успехи гоночного семейства не заканчиваются: Эл Анзер-младший дважды первенствовал в серии CART и столько же раз побеждал на «Старой кирпичнице». Всего же представители династии Анзеров выигрывали «Инди-500» целых девять раз. Ни одна другая семья не может похвастаться столь звучным достижением.

Шумахеры

Михаэль и Ральф Шумахеры – возможно, самые культовые братья в истории Ф-1. В период их совместных выступлений в «Королевских гонках» Михаэль громил всех и вся за рулём «Феррари», а Ральф, хоть и уступал старшему брату, но время от времени блистал в составе «Уильямса», одержав шесть побед за три года. Кстати, что интересно, их сводный брат Себастьян Шталь также был профессиональным гонщиком. В основном он выступал в кузовных гоночных сериях (принимал участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»), а также провёл один этап за сборную Германии в чемпионате «А1 Гран-при».

Представители следующего поколения династии Шумахеров пока что и близко не подобрались к тем результатам, которых добивались их отцы. Сын Красного Барона Мик хоть и взял титул в Формуле-2, но в «Королевских гонках» выступает совсем неважно. Судя по всему, руководство «Хааса» не горит желанием продлевать с ним контракт. Что касается сына Ральфа Давида, то его успехи ещё скромнее. После двух неудачных сезонов в Формуле-3 он отправился пробовать свои силы в DTM, подписав контракт c «Мерседесом». И пока что Давид не особо блещет: сезон перевалил за экватор, а на его счету ни одного набранного балла.

Хиллы

Грэм Хилл – один из величайших гонщиков в истории Формулы-1. В своё время он на равных сражался с великим Кларком, взял два титула, а также создал собственную команду. К сожалению, детище Грэма просуществовало недолго: в 1975 году он погибнет в результате авиакатастрофы в возрасте 46 лет.

Грэм Хилл усадил Деймона в свой болид Фото: Getty Images

Следующего Хилла «Королеве автоспорта» пришлось ждать 17 лет. В 1992 году до главного гоночного чемпионата планеты добрался не особо блиставший в юниорских сериях 31-летний Деймон Хилл. Несмотря на не самый радужный бэкграунд, возрастной дебютант не посрамил великую фамилию. Уже в следующем сезоне, не без везения попав в «Уильямс», он одержит свои первые победы в Ф-1, а спустя ещё три года выиграет титул, тем самым став первым сыном чемпиона Формулы-1, повторившим достижение своего отца.

В профессиональных гонках себя также попробовал и сын Деймона Джошуа Хилл, но его надолго не хватило: после пары сезонов в «молодёжках» он принял решение завершить гоночную карьеру, чтобы… сосредоточиться на занятии музыкой. Видимо, Джошуа решил, что его семья нуждается больше в артистах, нежели в гонщиках.

Росберги

Ещё одна семья, в которой и отец, и сын становились чемпионами в Формуле-1. Причём, что интересно, делали они это под разными гоночными лицензиями: Кеке выступал под флагом Финляндии, в то время как Нико после своих побед предпочитал слушать немецкий гимн (хотя на раннем этапе карьеры он всё же гонял под финской лицензией).

Помимо чемпионских титулов в Формуле-1, отца и сына объединяет ещё и наличие собственных команд. В далёком 1994-м Кеке Росберг основал гоночную конюшню для участия в туринговых чемпионатах. В 2000 году команда примкнула к DTM, где и по сей день продолжает выступать. Последний успех гоночного коллектива Кеке датируется 2020 годом: пилот его команды Рене Раст выиграл чемпионский титул.

Кеке и Нико Росберги на трассе в Монако Фото: Dan Istitene/Getty Images

Что касается Нико, то он свою гоночную конюшню (пусть и не без помощи отца) решил основать в недавно созданном раллийном чемпионате Extreme E – экосерии, в которой гоняют на электрических джипах. Что интересно, в этом же чемпионате свою команду держит и самый принципиальный формульный соперник Росберга Льюис Хэмилтон. Кстати, победу по итогам прошлого сезона одержала именно команда Росберга. Наверное, Нико было особенно приятно обыграть своего старого «друга».

Брэбемы

Джек Брэбем – трёхкратный чемпион Формулы-1 и единственный, кому удалось взять титул в составе собственной команды. После завершения гоночной карьеры он оставил «Королеве автоспорта» гигантское наследие в виде культовой гоночной конюшни, которую создал с нуля. В 1990 году за команду под названием «Брэбем» выступит сын её основателя Дэвид. К сожалению, к этому времени от былого величия «Брэбема» не осталось и следа, и, помимо красивого символизма, эта история ничем больше не запомнится, тем более что Джек к тому моменту уже давно не владел командой.

Джек Брэбем и его команда Фото: Victor Blackman/Getty Images

Большой карьеры в Формуле-1 Дэвид так и не сделает, но зато добьётся больших успехов в гонках на выносливость: в 2009-м он выиграет гонку «24 часа Ле-Мана» в составе «Пежо». Что интересно, с тем же производителем в далёком 1993-м на «Ле-Мане» побеждал и его старший брат Джефф. Был у великого Брэбема ещё один сын-гонщик по имени Гари. Он достаточно неплохо проявлял себя в «молодёжках», но, кроме победы в гонке «12 часов Себринга», ничем не отличился во взрослых гонках.

Внуки Джека Брэбема Мэтью и Сэм также связали свою жизнь с гонками. Первый блистал в американских юниорских сериях, но, к сожалению, не смог закрепиться в IndyCar, после чего ушёл в Stadium Super Trucks Series (гонки на внедорожниках по асфальтированной трассе). А его кузен Сэм в этом году попытается выиграть чемпионат GT World Challenge Australia, где он лидирует в своём подклассе по итогам первых двух этапов.