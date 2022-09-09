У лучшей команды Формулы-1 нет денег на запчасти, а впереди ещё 7 Гран-при. Как же так?

Невиданное для лидеров Формулы-1 дело: фавориты нынешнего сезона из «Ред Булл» не в состоянии изготовить одну, пусть и большую, деталь, чтобы помочь своему гонщику. Мексиканский пилот «быков» Серхио Перес бодро начал сезон-2022 Формулы-1 и в какой-то момент даже виделся почти реальным претендентом на титул. Однако в какой-то момент случился перелом: отставание Переса от Макса Ферстаппена по чистой скорости резко выросло, и теперь Чеко уже вернулся к роли простого второго номера. Как выясняется, в последних гонках Перес вынужден выступать на машине, которая ему не подходит – а тратить деньги ради комфорта Серхио команда не может. Что происходит?

Пересу — «новинку», Ферстаппену — эффективное «старьё»

Скажем сразу: деньги у «Ред Булл» есть. Причём после подписания нескольких крупных спонсорских контрактов зимой их стало даже больше, чем прежде. Вот только тратить их «быки» не могут при всём желании. В Ф-1 введён потолок расходов в размере $ 145 млн. Не так давно его повысили на несколько миллионов из-за разгула инфляции, но ведущим командам в любом случае пришлось резко пересмотреть свои подходы к тратам. Стандартные меры: сокращение сотрудников, работа над логистикой, тщательный анализ, какие именно области автомобиля развивать и какие идеи инженеров наиболее эффективны по соотношению денег и прибавки в скорости.

Попал под удар и такой пункт бюджета, как число запчастей. Если прежде лидеры, равно как и все остальные, стремились наклепать деталей с запасом, то теперь понимают: каждое лишнее антикрыло может ударить по развитию машины. Поэтому запчастей стало меньше, а слегка повреждённые узлы, которые прежде могли безыдейно выкинуть, пытаются восстановить и использовать ещё раз. В каких-то случаях изоленты вполне достаточно, чтобы деталь сохранила свои свойства и использовалась дальше.

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Собственно, вот такая экономия и ударила по Пересу, когда в «Ред Булл» выяснили, что подготовленное командой обновлённое днище не оправдывает ожиданий. При этом днищ старого образца уже осталось мало – зачем их клепать, если команда намеревалась использовать новинку?

В итоге Ферстаппену поставили более эффективное «старьё», ну а в случае с Пересом развели руками – мол, Чеко, ты ж в общем зачёте сильно отстаёшь, так что мучайся, пока не настанет момент для постройки очередного днища. И ещё несколько ближайших этапов Серхио придётся выступать за рулём машины, которая подходит ему хуже, чем та, что он пилотировал перед летней паузой.

«Мне не так комфортно в машине, как прежде»

Кристиан Хорнер уверяет: разница между двумя днищами небольшая. Речь якобы идёт только об одной десятой секунды. Но это мы говорим об абсолютных показателях. А как насчёт уверенности в машине, возможностях её настроить действительно идеально? Не зря же Перес признавался, что обновлённый болид подходит ему хуже. Да, едет он всё равно быстрее, чем если бы в распоряжении Серхио просто осталась машина образца Гран-при Бахрейна, но Ферстаппен благодаря новинкам прибавил намного больше и чувствует себя за рулём гораздо увереннее.

«В начале сезона мне было комфортнее, — приводит слова Чеко Motorsport. – Когда начиналась первая пятничная тренировка, то сразу был доволен балансом, прогресс шёл сам собой. Но по мере развития сезона становилось всё тяжелее и тяжелее. Каждый уикенд мне приходится серьёзно всё анализировать. И да, мне не так комфортно в машине, как прежде».

Серхио Перес в составе «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Страдания Переса — это правильно

Будем ли мы обвинять «Ред Булл»? Конечно, нет. Глупо обсуждать команду за то, что она развивает болид, исходя из интересов действующего чемпиона мира. Да и результат налицо: Макс максимально близок к тому, чтобы стать двукратным. Ну а Чеко просто не повезло, что их с Ферстаппеном пожелания к поведению машины расходятся.

Что же касается экономии, то вы наверняка в курсе, как «Ред Булл» практически ныл, угрожая, что у нескольких команд Формулы-1 не хватит денег для выступлений на финальных Гран-при сезона. Понятно, что этим словам никто не верил, но ситуацией с днищем «быки» доказывают: они работают на грани и обязаны тщательно оценивать каждое решение на предмет его финансовой обоснованности.

Да, результаты Переса страдают, но это явно не помешает «Ред Булл» завоевать Кубок конструкторов. Так что можно и потерпеть, если сэкономленные средства уйдут на развитие болида 2023 года. Ну а Чеко остаётся надеяться, что в следующем сезоне машина будет подходить ему идеально в любой конфигурации – что на старте сезона, что на финише.