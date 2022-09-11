День гонки Гран-при Италии: россиянин потерял лидерство на старте Формулы-3. LIVE

Впереди 16-й этап сезона Формулы-1 — Гран-при Италии в Монце! Стартовая решётка снова перемешана, и нас ждёт интрига: сумеет ли Макс Ферстаппен в очередной раз прорваться и победить — стартуя на сей раз с седьмой позиции? Но ещё до гонки Формулы-1 нас ждут заезды Формулы-3 и Формулы-2. Причём в Ф-3 с поула стартует россиянин Александр Смоляр — в первом повороте россиянин, увы, потерял лидерство. Вероятно, для него это последнее выступление в «формулах», и тем интереснее, как он себя покажет!
Рестарт: Смоляр выскакивает из слипстрима и с блокировкой проходит Малоуни в первом повороте! Однако заминкой обоих лидеров воспользовался Мартинс — и именно он теперь лидирует в гонке!
5-й круг: 1 Мартинс — 2 Смоляр — 3 Малоуни — 4 Станек — 5 Леклер — 6 Берман — 7 Алатало — 8 Кроуфорд — 9 Коллет — 10 Марти.
Пока на трассе сейфти-кар, отметим, что нынешнее положение на руку Виктору Мартинсу — третье место на фоне 15-й позиции Хаджара гарантирует ему чемпионство, независимо от результатов остальных претендентов на титул.
Стартует Формула-3: Смоляр бросается наперерез Малоуни, но тот всё-таки прорывается на внутреннюю траекторию в первом повороте и выходит в лидеры! Позади них идут Мартинс, Станек, Берман и Леклер.
Малоуни проходит Смоляра на старте
Фото: twitter.com/fiaformula3
Видалес и Виллагомес улетели в отбойники в шестом повороте — на трассу отправляется автомобиль безопасности.
1-й круг: 1 Малоуни — 2 Смоляр — 3 Мартинс — 4 Станек — 5 Берман — 6 Леклер — 7 Алатало — 8 Кроуфорд — 9 Марти — 10 Эдгар… 15 Хаджар.
Первый ряд со Смоляром разделит Зейн Малоуни — он известен тем, что отделался лёгким испугом в страшной аварии в Спа, а на следующий день выиграл гонку. На счету гонщика из Барбадоса также победа в Зандворте — в чемпионате он идёт четвёртым и сохраняет шансы на титул.
Третьим стартует ещё один претендент на чемпионство — Роман Станек (пятое место общего зачёта), в то время как главный фаворит в борьбе за титул — лидер турнирной таблицы Виктор Мартинс — начнёт заезд четвёртым. На третьем ряду два гонщика «Према» — Артур Леклер и Оливер Берман, оба всё ещё в борьбе за титул.
Что до Исака Хаджара, который уступает Мартинсу всего шесть очков и занимает второе место, то француз допустил ошибку в квалификации и стартует только 16-м.
Фото: FIA
Большой гоночный день на «Аутодромо Национале» в Монце начинается с гонки Формулы-3 — финальной в сезоне-2022. С поул-позиции стартует Александр Смоляр, а на титул претендуют сразу шесть пилотов!
Положение в общем зачёте:
1. Виктор Мартинс (АРТ) — 127 очков.
2. Исак Хаджар («Хайтек») — 121.
3. Оливер Берман («Према») — 114.
4. Зейн Малоуни («Трайдент») — 109.
5. Роман Станек («Трайдент») — 109.
6. Артур Леклер («Према») — 104.
Если кратко сформулировать борьбу за титул, то она прозвучит так: подиум гарантирует Мартинсу чемпионство, если не победит Хаджар (но он стартует только 16-м).
Смоляр за титул уже не борется — он занимает десятое место и выше седьмой строчки ни при каких раскладах уже не поднимется.
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