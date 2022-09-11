День гонки Гран-при Италии: россиянин потерял лидерство на старте Формулы-3. LIVE

Первый ряд со Смоляром разделит Зейн Малоуни — он известен тем, что отделался лёгким испугом в страшной аварии в Спа, а на следующий день выиграл гонку. На счету гонщика из Барбадоса также победа в Зандворте — в чемпионате он идёт четвёртым и сохраняет шансы на титул.

Третьим стартует ещё один претендент на чемпионство — Роман Станек (пятое место общего зачёта), в то время как главный фаворит в борьбе за титул — лидер турнирной таблицы Виктор Мартинс — начнёт заезд четвёртым. На третьем ряду два гонщика «Према» — Артур Леклер и Оливер Берман, оба всё ещё в борьбе за титул.

Что до Исака Хаджара, который уступает Мартинсу всего шесть очков и занимает второе место, то француз допустил ошибку в квалификации и стартует только 16-м.