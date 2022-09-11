У «Феррари» было мало шансов, но даже от них они сами решили отказаться.

Ферстаппен снова лучше всех: 11-я победа в сезоне! А «Феррари» опять решила ему помочь

Старт прошёл без неожиданностей

Любопытно, но главной интригой перед стартом этапа в Италии было даже не то, сможет ли Шарль Леклер одержать победу на домашней гонке для команды при старте с поула, а сможет ли Макс Ферстаппен выиграть третью гонку подряд, стартуя не из топ-5.

Что до лидеров гонки, то особых сюрпризов на старте никто не ждал — с первого ряда стартовали Шарль Леклер и Джордж Расселл, и, откровенно говоря, судя по пятнице и субботе, «Феррари» и «Мерседес» в этот уикенд находились в разных лигах (а «Ред Булл» в лице Ферстаппена ещё на лигу повыше).

И на старте Леклер смог хотя бы ненадолго порадовать 337 тысяч тифози, посетивших эту гонку в Монце, сохранив лидерство в гонке. Расселл и Риккардо стартовали неплохо, а вот Ландо Норрис провалился, пропустив вперёд нескольких гонщиков, включая Макса Ферстаппена. Макс же уже на втором круге вышел на третью позицию — как будто и не было этого штрафа.

На пятом круге Макс сломил сопротивление Джорджа Расселла, выйдя на второе место и отправившись в погоню за Шарлем.

На восьмом круге Серхио Перес, проваливший старт, открыл первую волну пит-стопов, а после остановки у мексиканца загорелся тормозной диск, добавив ещё несколько неприятных моментов как самому Чеко, так и его болельщикам. Любопытно, что стартовавший из конца пелотона Карлос Сайнс к тому момент прорвался уже до седьмой позиции.

Вижу виртуальный сейфти-кар — еду в боксы. Почему бы и нет?

Перес в итоге со своими проблемами более-менее смог справиться, а вот Феттелю не удалось справиться со своими — на машине немца отказала силовая установка. Над трассой был объявлен виртуальный сейфти-кар, и в «Феррари» среагировали практически моментально, зазвав в боксы Леклера за свежим «медиумом» и отдав лидерство Ферстаппену.

К 18-му кругу волна пит-стопов докатилась до второй половины пелотона, а вот Ферстаппен в боксы под открытие окна пит-стопов не заехал, сохраняя лидерство и удерживая отрыв от Леклера в 15 секунд. Шарль понемногу сокращал отставание и должен был вернуть себе лидерство после остановки голландца.

К 23-му кругу из тех, кто стартовал на «софте», сдался и Джордж Расселл, перейдя на «хард». Через круг в боксы нырнул и Ферстаппен, но, в отличие от Расселла он перешёл на «медиум», причём его шины на этом отрезке были «младше» аналогичных у Леклера на 13 кругов. Голландец вернулся на трассу в десяти секундах позади монегаска, так что главный вопрос на тот момент заключался в том, будет ли Шарля ждать ещё одна остановка.

«Феррари» попыталась исправить ситуацию, но темпа не было

Вскоре на очередную альтернативную тактику перевели Карлоса Сайнса — за 22 круга до финиша испанца перевели на «софт». Двумя кругами спустя в боксы отправился и Леклер — команда проверила на Карлосе, как работает «софт» на этой стадии гонки, и перевела на такой же комплект и своего лидера. Леклер вернулся на трассу в 19 секундах позади Ферстаппена, и перед Шарлем встала непростая задача — отыгрывать у Макса по секунде с круга.

Пелотон Гран-при Италии к этому моменту лишился ещё одного пилота — Фернандо Алонсо был вынужден сойти с трассы из-за проблемы с машиной.

Что касается ситуации между лидерами, то первые два круга Шарль Леклер проехал на своём «софте» даже медленнее, чем Ферстаппен на «медиуме», в очередной раз подтвердив полнейшую несостоятельность стратегов «Феррари».

За 15 кругов до финиша Леклер каким-то чудом смог поехать быстрее Ферстаппена, однако его преимущество составляло далеко не секунду с круга.

К 41-му кругу гонка для «Астон Мартин» закончилась — Стролл сошёл с трассы из-за проблем с болидом. Леклеру к этому моменту усилиями свежего «софта» удалось сократить отставание от Ферстаппена до 18 секунд, но отыграть такое отставание за оставшиеся 12 кругов без машины безопасности не представлялось возможным.

Финиш под пейс-каром и рождение новой звезды

За семь кругов до финиша проблемы возникли у Даниэля Риккардо — на его машине отказал мотор, австралиец остановился в опасном месте, из-за чего на трассе появилась та самая желанная «Феррари» машина безопасности. Однако отставание Леклера на тот момент оставалось настолько большим, что Макс сумел провести бесплатный пит-стоп и поставить свежий «софт». То же самое сделали и в «Феррари» с Леклером, в очередной раз подтвердив, что остановка Шарля на 12-м круге была однозначно лишней.

Машину Дэна эвакуировали невероятно долго — трактор доехал до Дэна за три круга до финиша, примерно в тот момент Бернд Майландер смог найти в толпе Макса Ферстаппена. В итоге машину Дэна эвакуировать так и не успели, и гонка завершилась за машиной безопасности.

Ферстаппен одержал пятую подряд, 11-ю в сезоне и 31-ю в карьере победу, Шарль Леклер после тактического провала финишировал вторым, Джордж Расселл замкнул подиум. Карлос Сайнс финишировал четвёртым, Льюис Хэмилтон — пятым, причём оба стартовали с конца пелотона. Серхио Перес после проблем с первым комплектом шин пришёл к финишу шестым, помимо них, в очковую зону попали Ландо Норрис, Пьер Гасли, Ник де Врис и Гуаньюй Чжоу. Примечательно, что де Врис в дебютной гонке повторил лучший результат «Уильямса» в сезоне. Кстати, именно Ника в итоге болельщики выбрали пилотом дня.

Де Врис сражается за топ-10 с Чжоу и Гасли Фото: Mark Thompson/Getty Images

Критиковать «Феррари» становится недоброй традицией. Конечно, вероятнее всего, Леклер в любом случае проиграл бы эту гонку, но остановка на 12-м круге выглядела по меньшей мере странно, а если бы Шарль удержал лидерство на той же стратегии, что и Ферстаппен, то, возможно, в концовке гонки под машиной безопасности он бы и выиграл. Ферстаппен в очередной раз вместе с «Ред Булл» деклассировал соперников, в очередной раз напомнив, что не случайно именно они лидируют в чемпионате с огромным отрывом. Кроме того, вероятно, мы стали свидетелями рождения новой потенциальной звезды — слишком уж хорош оказался Ник де Врис в своей дебютной гонке в Формуле-1.