Как Ф-1 избежать скандальных финишей, как в Италии, и когда Ферстаппен проиграет? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Нидерландов Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Был ли оправдан риск «Феррари» с переводом Леклера на два пит-стопа?

Странно, что решили делать две остановки. Все знают, что в Монце большее количество пит-стопов не работает. Слишком много прямых и мало поворотов, где ты за счёт резины отыграешься. А ограничение на пит-лейне то же самое, как на других трассах — 80 км/ч. Поэтому потеря на пит-стопе больше. Я так понимаю, Леклера позвали из-за VSC, но он закончился раньше, чем Шарль выехал. Были ли у Леклера шанс выиграть без этого пит-стопа? Думаю, вполне.

Болельщики возмущены финишем гонки под сейфти-каром. Как поменять правила, чтобы такого не было?

В NASCAR дают всегда один круг, если сейфти-кар выпадает на финиш. Я бы и тут сделал такую особенность. Но тут уже вопрос с топливом. В Ф-1 не заливают по ходу, а инженеры высчитывают всё предельно точно. Так что сложно сказать… Но в голову сразу приходит круг после ухода сейфти-кара.

Могли ли гоночная дирекция и маршалы сработать быстрее или их зря ругают?

Пять кругов убирать авто — конечно, никуда не годится. О’кей, место, где встал Дэн, очень плохое: нет промежутка в барьере, чтобы быстро убрать. Уверен, в дирекции гонки прекрасно знали, что там очень неудобное место. Видимо, думали: вдруг прокатит и никто там не остановится!

Перес ехал несколько кругов с горящим тормозным диском — насколько это безопасно? Не страшно ли пилоту ехать в такой ситуации?

Пока работают, то едешь — выбирать не приходится! Вообще, неприятно, конечно: может лопнуть, и всё, остаёшься без тормозов. Но безопасность болидов на таком уровне, что даже с 300 км/ч в стену лететь не страшно. Так что — ну, горит и горит, работает же!

Серхио Перес с дымящимися тормозами Фото: Peter Fox/Getty Images

Де Врис удивил? Или предполагали, что он может с ходу так поехать?

Ника я давно знаю. Он очень опытный, но все равно сесть и сразу ехать на уровне — это потрясающе. Реально герой. Потому что даже если у тебя большой опыт, Ф-1 — это другая скорость. Это другой мир. И прыгнуть из медленных болидов Формулы-Е (они даже не на сликах) в машину с огромной прижимной и сразу одолеть напарника (пусть не быстрого, но, блин, он сколько ездил всё равно) — очень круто.

У Албона была операция по удалению аппендицита. Реально ли после такого вмешательства быть готовым к Гран-при через две недели?

Думаю, да. Главное, чтобы швы зажили. Автоспорт — не бег. Ты сидишь пристегнутым, жуткой тряски нет.

В Монце всё ещё сложно обгонять — на этой трассе будет сложно с любым регламентом?

Конечно. Все ставят минимальный прижим, и «дрэг» сразу теряется. Кстати, если бы в Монце были ограничения по минимальным углам крыльев, то есть они были бы больше, то сразу пошли бы обгоны один да другим.

От кого, кроме Ферстаппена, ждёте побед до конца сезона?

Думаю, в Сингапуре «Ред Булл» может быть сложно. Может быть, там «Мерседес» снова удивит. Хотя раньше эта трасса им не заходила. А пока Макс в своей лиге.