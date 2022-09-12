Новичок Ф-1 уничтожил рента-драйвера, Сайнс лучше Леклера. Оценки за Гран-при Италии

Даже Джорджу Расселлу не удавалось так деклассировать канадского аутсайдера! Ну а Ферстаппен вновь вне конкуренции.

16-й этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Победы Макса вопреки штрафам уже не удивляют, но то, с какой лёгкостью голландец раз за разом прорывается вперёд, пугает по-прежнему. При старте с седьмого места Ферстаппен уже на втором круге был в топ-3 и лишился всяких соперников, когда Леклер во второй раз поехал в боксы.

Ник де Врис — 9,5

Блестящий уикенд в исполнении голландского дебютанта. В квалификации не обошлось без помарок, но даже с ними де Врис оказался почти на полсекунды быстрее Латифи и пробился в Q2, ну а в гонке он уверенно работал с резиной и сдержал Чжоу в борьбе за позицию в топ-10.

Карлос Сайнс — 9

Сайнс по ходу первого отрезка гонки прорывался наверх намного активнее других штрафников (не считая Макса, конечно) и уже на 15-м круге шёл четвёртым. Карлос провёл огромное количество обгонов и добился максимально возможного в условиях замены двигателя результата.

Льюис Хэмилтон — 8,5

Не менее впечатляющий прорыв выдал и Хэмилтон. Британец поначалу прорвался не так активно, как Сайнс, но за 10 кругов до финиша — когда Перес уехал в боксы — закрепился в топ-5. Правда, не факт, что Льюис сохранил бы позицию в борьбе с Пересом и Норрисом, если бы в концовке дали рестарт: ему шины менять не стали. В любом случае отдельно похвалим пилота «Мерседеса» за блестящий двойной обгон Норриса и Гасли.

Шарль Леклер на подиуме после финиша гонки Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шарль Леклер — 8

Слишком рано поехав в боксы, Леклер загнал себя в ловушку тактики двух пит-стопов и уже ничего не мог противопоставить Максу в борьбе за победу. Но всё равно было довольно больно видеть, что даже после второй остановки на более мягкой резине Шарль за 14 кругов сумел отыграть у Ферстаппена лишь пару секунд.

Джордж Расселл — 8

В квалификации Джордж уступил Хэмилтону, но всего пару десятых, зато в гонке, несмотря на проблемы «Мерседеса» с темпом, удержался в первой тройке. Догнать Ферстаппена с Леклером шансов не было, но Расселл грамотно распорядился отрывом от Сайнса.

Фернандо Алонсо — 7,5

Испанец проводил очень неплохую гонку и в теории должен был финишировать восьмым — позади Норриса, которого Фернандо всё-таки пропустил в конце первого отрезка. Однако в этот уикенд «Альпин» была намного быстрее «Макларена» — Ландо должен был оставаться позади. Возможно, без технических проблем Алонсо и удалось бы сдержать Норриса.

Ландо Норрис — 7,5

Британец провалился на старте, потеряв разом три позиции. Тем не менее сверхдлинный отрезок на «медиуме» (35 кругов) и серия обгонов на «софте» позволили оставить позади непосредственных соперников — Риккардо, Алонсо и Гасли. А если бы не пит-стоп после появления сейфти-кара в концовке, Ландо и вовсе был бы шестым.

В Монце Гасли отыграл в общем зачёте разом три позиции Фото: Peter Fox/Getty Images

Пьер Гасли — 7

Француз всю дистанцию просидел позади Риккардо, а как только Дэн сошёл, вся борьба закончилась! Гасли в этот уикенд не был идеален и потерял быстрый круг в квалификации из-за ошибки, но в итоге добился для «Альфа Таури» максимально возможного восьмого места — это лучший результат Фаэнцы после успеха в Баку.

Валттери Боттас — 6,5

Валттери гонку уже в первом повороте испортили «Хаасы»: Мик подцепил финна сзади, после чего тот уткнулся в Магнуссена. Инцидент отправил Боттаса в конец пелотона — подняться выше 13-го места на финише было уже едва ли возможно.

Серхио Перес — 6

По ходу гонки у Чеко возникли проблемы с перегревом тормозов — из-за них мексиканец уже на седьмом круге отправился в боксы и вынужден был заново прорываться в топ-6. Это, однако. не объясняет секундного отставания от напарника в квалификации и потери четырёх позиций на первом круге.

Гуаньюй Чжоу — 6

Гуаньюй в 11-й раз в сезоне проиграл Боттасу в квалификации — причём более 0,3 секунды, а всю гонку провёл за спиной де Вриса, так и не сумев опередить заточенный под высокую «максималку» «Уильямс» дебютанта. Если бы не сход Риккардо, до топ-10 Чжоу не добрался бы.

На пресс-конференцию в Монце Риккардо пришёл с портретом Норриса на шее Фото: Dan Mullan/Getty Images

Даниэль Риккардо — 6

Риккардо снова был медленнее Норриса в квалификации (уступил более 0,3 секунды), но из-за штрафов стартовал со второго ряда и весьма неплохо — на первом круге Дэн вырвался на третье место. Увы, в дальнейшем поддерживать темп соперников австралийцу не удавалось, и даже Норрис после своего пит-стопа в итоге оказался впереди. Закончилось всё сходом — из-за него «Макларен» набрал только шесть очков вместо 12.

Лэнс Стролл — 6

В первый раз в четырёх последних квалификациях канадец уступил Феттелю, но на старте сумел пройти напарника и на некоторое время закрепиться в топ-10. Увы, после первого пит-стопа Лэнс откатился в конец пелотона, а когда возникли технические проблемы, остановился в боксах, чтобы поберечь машину.

Себастьян Феттель — 5,5

Феттель сошёл ещё быстрее — его машина задымилась уже на 11-м круге. Немец сумел наконец прервать серию поражений в квалификации, но лишь для того, чтобы уже на втором круге выпустить Стролла вперёд.

Эстебан Окон — 5

Окон из-за штрафа оказался на решётке 14-м, но ничего отыграть не сумел: сначала француз застрял за гонщиками «Астон Мартина», а затем — за Чжоу. В итоге Эстебан всю гонку провёл позади двух дебютантов, не имея никаких шансов на очки. И это на трассе, на которой «Альпин» была очень быстра.

Уже пять гонок подряд Мик Шумахер не дотягивается до топ-10 Фото: Clive Mason/Getty Images

Мик Шумахер — 4

Немец слабо проехал в квалификации и допустил ошибки в обеих попытках, что отчасти объяснимо техническими проблемами в тренировках. Но затем на старте Мик подцепил Боттаса, отправив его прямо в диффузор напарника. Несмотря на эти проблемы, Шумахер боролся в топ-10 — но лишь до оттянутого пит-стопа, который окончательно лишил Мика шансов на очки.

Кевин Магнуссен — 4

Как и Шумахер, Магнуссен плохо выступил в субботу: ошибся на первом круге, а второй потерял из-за нарушения границ трассы — без них был шанс пройти в Q2. Ну а гонка для Кевина де-факто закончилась после разбитого в эске «Реттифильо» диффузора — и без того не самая шустрая машина стала ещё медленнее. Итог — последнее место классификации.

Юки Цунода — 3

При старте с последнего ряда да на фоне нехватки темпа у «Альфа Таури» Юки Цунода едва ли мог добиться большего, чем просто добраться до финиша. Но, напомним, в конце решётки японец оказался не из-за замены двигателя, а из-за перебора предупреждений и проблем с дисциплиной — во второй тренировке гонщик недостаточно замедлился под жёлтыми флагами и получил ещё три позиции.

Николас Латифи — 2

Латифи, за плечами которого уже более двух сезонов в Формуле-1, и в квалификации, и в гоночном темпе вчистую уступал де Врису, проводившему свой первый Гран-при. При этом 10-е место Николаса на старте уже к третьему кругу превратилось в 16-е… Куда же делся прогресс, о котором говорили в «Уильямсе»?