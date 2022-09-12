Максимальная интрига в российском дрифте: перед финалом на титул претендуют пятеро!

Если бы российский дрифт был фильмом, то исключительно сериалом — с неожиданными поворотами сюжета, обострённой до предела интригой, внезапным превращением героя второго плана чуть ли не в главное действующее лицо всей истории. И, конечно, самыми интересными событиями, развязка которых наступит в следующей серии.

Когда в календаре Гран-при Российской Дрифт Серии появились два этапа на трассе Moscow Raceway, то все поторопились назвать осенний уикенд в Волоколамске самым скучным уикендом сезона. Мол, автодром, который открывал чемпионат 2022 года, уже прекрасно известен всем пилотам и командам, а значит, ждать от этапа интересного не приходится — многие поторопились отдать победу и места на подиуме тройке призёров майского уикенда в Подмосковье. Но тем и интересен дрифт, что на одной и той же трассе — даже на том же самом отрезке — можно провести два абсолютно непохожих друг на друга этапа.



Оцениваемый участок к сентябрьскому сражению участников RDS GP организаторы серии действительно оставили тем же, что используется в дрифте на протяжении последних лет, но с одним изменением — ехать его предстояло в противоположную сторону. Мелочь? Как бы не так! Кольцевые автодромы в принципе проектируются так, что у них есть только одно изначально заданное направление движения, в соответствии с которым укладываются поребрики и ставятся отбойники, а гонщики «натаскивают» себя на езду по конкретным траекториям в одну сторону, но никак не обратно. Многие спортсмены не в состоянии даже представить себе движение «против шерсти» по хорошо знакомой трассе — настолько это непростая задача. Но для пилотов Гран-при Российской Дрифт Серии слова «невозможно» нет, а есть судейское задание, в рамках которого всего-то и требовалось, что просто сесть и проехать по знакомому отрезку Moscow Raceway в обратную сторону.

И быстро выяснилось, что ехать знаменитый третий вираж так, как привыкли все, совсем не то же самое, что преодолевать этот же отрезок в противоположном направлении. Профилированный поворот требует иной траектории, а сама конфигурация заставляет двигаться в подъём в постоянном разгоне — до сентября 2022 года никто из участников RDS GP, включая живых легенд российского и мирового дрифта, не сталкивался ни с чем подобным! Прибавьте к этому уже по-осеннему прохладную погоду и меняющуюся на протяжении уикенда температуру асфальта, а затем помножьте на ограниченное количество тестов — получите запутанное уравнение со множеством переменных, результат которого для всех пилотов един: сложности с поиском оптимальных настроек.



Казалось, что в таких условиях сыграет свою роль опыт и на подиуме окажутся сплошь многократные победители этапов Гран-при Российской Дрифт Серии, но эти ожидания оправдались лишь отчасти. В квалификации в «клуб 90+» попали сразу девять пилотов, но лучше остальных проехали три ветерана российского дрифта: лидер «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев проехал на 97 баллов, а Евгений Лосев (Sintec Fresh Auto Drift) и Георгий Чивчян («Форвард Авто») – на 98 баллов. Победителем квалификации в результате стал Чивчян, поскольку его другая квалификационная попытка была лучше, чем у Лосева. Было полное ощущение, что в таком же составе, но, возможно, в другом порядке пилоты окажутся на награждении по итогам парных заездов, но дальше началось невообразимое.

Фото: RDS GP

По итогам субботних дуэлей сразу три команды — «Форвард Авто», Sintec Fresh Auto Drift и Lukoil Racing Drift Team — в полном составе вышли в топ-16. С учётом того, что и Гоча, и Царь, и Евгений Лосев с Дамиром Идиятулиным прошли через сито топ-32 путем bye run, с соперниками лидеры RDS GP встретились только в воскресных заездах. И внезапно — похоже, что даже для самих себя — начали выбывать из борьбы! Георгий Чивчян допустил редкую для спортсмена его уровня ошибку и въехал в Андрея Астапова, а значит — прекратил борьбу в топ-16! На этой же стадии турнира остался и Евгений Лосев — из-за помарки на постановке он вынес с трассы Сергея Сака, а себя — из дальнейшей борьбы. Дамир тоже не избежал аварии, но в том столкновении оказался виновен Леонид Шнайдер, так что Идиятулин вышел в топ-8. Только для того, чтобы там проиграть другому молодому пилоту «Форвард Авто». И внезапно оказалось так, что оба лидера личного зачёта не попали даже в полуфинал!



Зато это сделали те, от кого этого мало кто ждал. В то, что Lukoil Racing Drift Team способна на многое, верили многие, но в 2022-м всё складывалось как-то не в пользу легендарной команды. А вот на Moscow Raceway как будто случился ренессанс красно-белого коллектива. Сначала в квалификации сразу двое пилотов — Григорий Гусев и Магомед Омаров — проехали на 90 с лишним баллов, причём для Омарова, который после пожара на «Игоре Драйв» пересел на запасную Toyota Chaser, его 92 балла и вовсе стали лучшим квалификационным результатом в RDS GP. А затем два представителя Lukoil Racing Drift Team оказались в топ-4!

Правда, Омарову конвертировать его квалификацию в полуфинал не удалось — Магомед в топ-16 сначала допустил контакт с Дмитрием Ермохиным, а во втором заезде с пилотом BY Motorsport и вовсе ушел в разворот. Так что отстаивать честь коллектива пришлось его напарникам. И они сделали всё возможное, чтобы добиться максимального результата. И порадовать при этом болельщиков, не забывая и про собственных механиков. Пожалуй, не было ни одного заезда, который пилоты Lukoil Racing Drift Team провели бы без контакта, а механики — без необходимости оперативно чинить автомобили.

В топ-8 Ермохин вернул должок московскому коллективу — Дмитрий протаранил Астапова, что позволило Андрею выйти в полуфинал. Его соперник определился в другой дуэли BY Motorsport и Lukoil Racing Drift Team, в которой сошлись Сергей Сак и Григорий Гусев. Чтобы определить обладателя путёвки в топ-4, судьям потребовалось целых два OMT-заезда, но в итоге всё решил bye run: Сергей Сак ошибся и на самой финишной черте вылетел с трассы. Машина преодолела всю зону безопасности и уткнулась в стальной отбойник — команде BY Motorsport не хватило нескольких секунд, чтобы отремонтировать автомобиль и вернуть пилота в борьбу. Так что в полуфинал вышел Гусев. Но и машина Григория была повреждена, так что механикам вновь пришлось включаться в работу.



Выехать на трассу в полуфинале Гусев смог, но на этом свой запас везения Григорий исчерпал — в первом же заезде он врезался в машину соперника, которым был Аркадий Цареградцев. Но если Царь смог благополучно добраться до финиша оцениваемого участка, то машину пилота Lukoil Racing Drift Team пришлось эвакуировать с трассы. Времени на ремонт уже не было, так что Цареградцев через обязательный «bye run» отправился в финал.

Фото: RDS GP

И там лидеру «FailCrew Дарксайд» пришлось набраться терпения, прежде чем он узнал имя своего соперника. Второго финалиста пришлось определять двумя OMT-заездами. Роман Тиводар и Андрей Астапов никак не могли проехать так, чтобы судьи могли назвать сильнейшего. В итоге даже после второго OMT-заезда мнения судейской бригады разделились. Был бы назначен и третий OMT-заезд, если бы правила RDS GP такое позволяли. Так что впервые за несколько лет победитель в дуэли был определён по результатам квалификации — в финал отправился Роман Тиводар, поскольку он квалифицировался выше Астапова.

Ну а Андрею предстояло тут же оказаться во внутрикомандной дуэли — в сражении за третье место встретились напарники по Lukoil Racing Drift Team. Для каждого из них это была возможность завоевать первый в своей карьере подиум в RDS GP, так что никакой игры в поддавки быть не могло! С учетом того, что и Гусев, и Астапов на предыдущих стадиях парных заездов уже поучаствовали в авариях, предсказуемо не обошлось без контакта и в этот раз. Григорий в роли преследователя допустил лёгкий контакт с лидером перед финишной чертой, а уже после финиша приехал в машину Андрея уже куда сильнее. По итогам этого контактного сражения судьи назвали победителем Андрея Астапова, который наконец-то завоевал свой первый подиум в RDS GP! И заодно стал главным героем этапа.



Никто не ожидал, что харизматичный пилот окажется в топ-3 на Moscow Raceway. В карьере Астапова уже было несколько полуфиналов, но все они оборачивались «деревянной» медалью — постоянно что-то мешало ворваться в тройку призёров. По ходу сезона-2022 проблем с техникой тоже было предостаточно, чтобы списать Андрея со счетов, да и этап в Москве складывался непросто — не будет преувеличением сказать, что в каждой дуэли в пилота Lukoil Racing Drift Team неизменно приезжали с контактом его соперники! — но в итоге удача всё-таки оказалась на стороне спортсмена. Заслуженное место на подиуме и яркое перевоплощение по ходу этапа с одного из героев второго плана в одно из главных действующих лиц уикенда.

Фото: RDS GP

Но только в одно из — были ещё и финалисты. В решающем сражении Аркадий Цареградцев, который на пути к битве за победу провёл очередную зрелищную дуэль с Чарльзом Нгом — пилот STAR PЁR STARS AIMOL уже освоился за рулём Flanker F и этап за этапом выдаёт фантастические проезды — уступил Роману Тиводару. И в этом поражении для легендарного Царя не было ничего зазорного, ведь молодой пилот «Форвард Авто» на пути к своей второй победе в RDS GP был неудержим весь уикенд.



Тиводар на протяжении всего уикенда радовал болельщиков и пугал соперников своими агрессивными проездами, а в финале очень плотно и синхронно проехал за Аркадием Цареградцевым. Чего не удалось Аркадию, который позади Романа держался на почтительном расстоянии. Прибавьте к этому победу в неофициальной битве участников bye run в топ-32 (пилотам предстояло результативно проехать оцениваемый участок целиком и показать максимальную скорость в финальной внешней клиппинг-зоне OZ5 прямо перед финишной чертой), где Тиводар показал 154,8 км/ч, и получите практически бенефис пилота.

Для абсолютного успеха пилоту не хватило только победы в квалификации, но зато команда праздновала максимально возможный результат. На Moscow Raceway команда «Форвард Авто» одержала сразу четыре победы — Георгий Чивчян с результатом 98 баллов выиграл квалификацию, Роман Тиводар победил в личном зачёте и сражении в bye run в топ-32, а весь красноярский коллектив выиграл этап в командном зачёте.



И все эти невероятные повороты сюжета привели к тому, что перед финальным этапом RDS GP 2022 сложилась ситуация, при которой математические шансы на титул сохраняют сразу пять пилотов, а реальные претенденты на чемпионство — четыре спортсмена. У Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина равенство по баллам (по 1043 очков), Роман Тиводар уступает им всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев — 23 очка. И даже Евгений Лосев, который проигрывает 197 баллов, вполне может стать чемпионом, если у квартета лидеров не заладится финальный этап в Сочи.

Фото: RDS GP

Кто окажется лучшим в этом сражении и появится ли в российском дрифте новый чемпион или же Гоча установит свой очередной рекорд, на сей раз по количеству титулов? Удастся ли «Форвард Авто» взять свое первое чемпионство в командном зачёте? Сможет ли Царь преодолеть проклятие «Сочи Автодрома»? Вопросов много, но все ответы будут получены только через месяц — седьмой этап Гран-при Российской Дрифт Серии-2022 пройдёт 15–16 октября на берегу Чёрного моря, где в обрамлении бетонных отбойников участникам чемпионата предстоит окончательно определить сильнейшего пилота и лучшую команду RDS GP.