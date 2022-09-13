Гонку в Австрии прервали из-за… шума от машин! И отобрали победу у лидера

Гонщик из России во всех трёх гонках поднялся на подиум. Вот только похоже, что чемпионат умрёт.

Необычный случай прошёл в Шпильберге, где в минувшие выходные проходил седьмой этап Евроформулы Оупен: организаторы вынуждены были досрочно остановить заезд, поскольку наступило шесть часов вечера, а шуметь в это время по местным законам нельзя. Даже на гонках. Ещё и победу в итоге присудили другому пилоту!

Гонщики не успели

Этап Евроформулы Оупен на «Ред Булл Ринге» по традиции проходил в формате гонок поддержки кузовного международного чемпионата GT Open, однако в этот уикенд вместе с ними проходили также заезды европейской Формулы-Регионал и итальянской Ф-4. Расписание и без того получилось более чем насыщенным, так ещё и дожди регулярно вмешивались в ход заездов.

В итоге первая гонка Евроформулы Оупен стартовала лишь в 17:30 по местному времени. Лидер чемпионата и главный фаворит сезона датчанин Оливер Гёте стартовал с поул-позиции и не без труда уехал от Владислава Ломко.

Ломко и Гёте на старте первой гонки уикенда Фото: euroformulaopen.net

Но затем россиянин на 13-м круге пропустил Кристиана Мэнселла, и теперь лидера гонки прессинговал австралиец. За четыре круга до финиша в остром третьем повороте Мэнселл опередил Гёте и вышел в лидеры…

И буквально в этот момент — в 17:57 по местному времени — судьи вывесили красные флаги: пришло время заканчивать гонки, поскольку законы запрещают шуметь после шести вечера в субботу! Классификацию гонки в итоге дали по 17 кругам — обгон Мэнселла произошёл на 19-м и в официальные результаты не попал. Кристиан остался вторым, ну а Гёте записал на свой счёт уже десятую в нынешнем сезоне победу. Ломко в итоге занял третью позицию.

Ломко борется за вице-чемпионство

Отметим, что во втором заезде — он вместе с третьей гонкой прошёл в воскресенье — Владислав одержал победу. Ломко стартовал с четвёртой позиции, на первом круге прорвался на третье место, на пятом круге после ошибки Алекса Гарсии вышел на второе, а вскоре опередил Джоша Мэйсона и оформил третью победу в сезоне. Ранее Владислав выиграл Гран-при По на знаменитой уличной трассе, а также первенствовал в одной из гонок в Имоле.

В третьем заезде Ломко снова поднялся на подиум — третье место — и уже во второй раз за день опередил Кристиана Мэнселла. Это позволило россиянину до 16 очков сократить отставание от австралийца в борьбе за вице-чемпионство. Оливер Гёте, увы, слишком далеко: после серии побед в начале сезона и хет-трика в Спа отрыв датчанина от Мэнселла достиг 91 балла.

Влад Ломко после победы во второй гонке уикенда Фото: euroformulaopen.net

До конца сезона в Евроформуле Оупен остаётся всего два этапа — в конце сентября участники приедут в Монцу, а в середине октября завершат чемпионат в Барселоне. Почти наверняка Гёте оформит титул уже в Италии, а в следующем году будет выступать в Формуле-3 — Оливер уже провёл в этой серии два этапа и даже занял четвёртое место в длинной гонке в Спа. Что до Влада Ломко, то его будущая программа пока не объявлена.

Напоследок отметим, что неясна судьба и самой Евроформулы Оупен: в этом году на старты гонок на регулярной основе выходят лишь семь пилотов, а участники молодёжных команд Формулы-1 предпочитают выступать в Ф-Регионал, где конкуренция намного выше. Не исключено, что сезон-2022 будет последним для первенства, которое появилось ещё в 2001-м, как испанская Формула-3.