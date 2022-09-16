Так кто же такой Феттель — великий чемпион или просто «самовозник»?

Себастьян Феттель навсегда войдёт в историю Формулы-1. У немца есть много фанатов и даже почитателей, однако многие считают его одним из самых переоценённых пилотов в истории. Карьера Феттеля и правда противоречива – в некоторые моменты Себастьяном хотелось только восхищаться, в ряде других случаев – хвататься за голову от его неожиданных провалов.

Предлагаем остановиться на ключевых моментах в карьере Феттеля, чтобы попробовать выяснить, кто же он – великий чемпион или просто везучий «самовозник»?

Феттель – великий чемпион

Аргумент №1: уникальные навыки пилотирования

В истории Формулы-1 мало гонщиков, которые могли бы посоревноваться с Себастьяном по чистой скорости. Да, он далеко не всегда её демонстрирует, но некоторые его выступления можно считать поистине великими. Феттель умеет виртуозно обгонять, а также зачастую неординарно, но при этом эффективно выбирать траекторию прохождения поворотов.

Вспоминается дождевая Монца-2008, когда от молодого Феттеля на среднем болиде «Торо Россо» никто ровным счётом ничего не ждал, однако немец опередил всех и в субботу, и в воскресенье, продемонстрировав фантастический темп.

Себастьян Феттель одерживает первую победу в Формуле-1. Монца, 2008 год Фото: Peter Fox/Getty Images

Выиграть заезд, оказавшись по ходу него на 17-м месте? В свои лучшие годы Феттель был способен и на такое: во время Гран-при Индии — 2013 из-за неудачной тактики немец откатился далеко назад, но темп Себастьяна был настолько хорош, что и это не помешало ему одержать победу.

На ум также приходит успех на Гран-при Малайзии 2015 года, когда немец впервые победил в составе «Феррари». Стоит отметить ещё и качественный уикенд в Сильверстоуне-2018, где Феттель в блестящем стиле победил на родине Льюиса Хэмилтона.

Аргумент №2: рекорды



Выиграть чемпионат мира Формулы-1 четыре раза – почти уникальное достижение. Кроме Феттеля это удавалось сделать только Михаэлю Шумахеру, Льюису Хэмилтону и Алену Просту. Себастьян смог добиться такого феноменального результата, одержав победу в личном зачёте сезонов 2010, 2011, 2012 и 2013 годов – все в составе «Ред Булл».

Феттель принадлежит сразу несколько впечатляющих рекордов, которые будет очень сложно побить. Вот несколько из них:

наибольшее количество побед за один сезон – 13;

наибольшее количество поулов за один сезон – 15;

наибольшее количество побед подряд – 9;

самый молодой обладатель дубля (победа в квалификации и гонке) – Феттель сделал это в возрасте 21 года на Гран-при Италии — 2008;

самый молодой обладатель хет-трика (победа в квалификации и гонке, а также быстрейший круг) – Феттель сделал это в возрасте 21 года на Гран-при Великобритании — 2009;

самый молодой чемпион Формулы-1 – Феттель сделал это в возрасте 23 лет.

Да, это всё ещё неполный список! Стоит признать – рядовому гонщику все эти заслуги вряд ли бы покорились.

Аргумент №3: инженерный подход

Феттель отлично разбирается в технической составляющей Формулы-1. Он знает особенности болида, всегда в курсе обновлений регламента и умеет применять свои знания на трассе. В технике Феттель разбирается чуть ли не лучше всех в пелотоне – это одна из составляющих его успеха, определённо заслуживающая места в списке его сильных сторон.

Себастьян Феттель досрочно побеждает в сезоне-2013 и становится четырёхкратным чемпионом Фото: Paul Gilham/Getty Images

Кроме того, Себастьян постоянно работает в связке с механиками и конструкторами, причём в прямом и переносном смысле: он не прочь помочь руками, при этом может очень доходчиво и на профессиональном языке донести, что в конкретной машине ему хотелось бы скорректировать.



Гоночный инженер Феттеля в «Ред Булл» Гийом Рокелен так говорил про него: «Себастьян находится в постоянном поиске: он пытается улучшить машину, причём до того уровня, чтобы это был чемпионских болид. Он очень умён и знает, чего это стоит». Бывший руководитель «Астон Мартина» Отмар Зафнауэр также положительно высказывался о командной работе немца в инженерном отделе.

Феттель – самый переоценённый гонщик

Аргумент №1: чемпионства на «самовозе»



Два из четырёх титулов чемпиона мира Формулы-1 Себастьян Феттель выиграл за отсутствием какой-либо конкуренции. У его напарника Марка Уэббера не хватало таланта для серьёзной борьбы с немцем, а другие команды даже близко не соответствовали скоростям болидов «Ред Булл».

Самым интересным, пожалуй, выдался сезон-2010, когда Феттель стал чемпионом только на последнем этапе в Абу-Даби, опередив в напряжённой борьбе всего на четыре очка Фернандо Алонсо, на 14 — Марка Уэббера и на 16 — Льюиса Хэмилтона. В 2012 году Феттель опередил всё того же Алонсо на три очка, также завоевав титул в последней гонке сезона.

В 2011 году отрыв Себастьяна от ближайшего преследователя составил сумасшедшие 122 балла, а в 2013-м – вообще 155. Эти сезоны были выиграны без какой-либо борьбы, поэтому при их оценке стоит держать в уме факт безоговорочно лучшей машины немца в пелотоне.

Аргумент №2: ошибки

Феттель испытывал проблемы с психологией и настроем всегда – даже набравшись опыта, немец раз за разом совершал глупые ошибки, причём зачастую в решающих ситуациях.

Себастьян Феттель врезается в стену и досрочно завершает Гран-при Германии – 2018 Фото: Getty Images/Getty Images

Самая знаменитая, пожалуй, произошла на Гран-при Германии 2018 года. Лидировавший в гонке Себастьян уверенно шёл к победе в родных стенах, когда в Хоккенхайме начался дождь. Вместо аккуратной стратегии, которая была актуальна, учитывая серьёзный отрыв, в один из поворотов Феттель решил войти так, словно трасса не стала скользкой. Как итог – «Феррари» Себастьяна оказалась в стене, потому что немец не справился с управлением. Впоследствии многие назвали именно эту гонку переломным моментом всего сезона – Хэмилтон вышел вперёд в личном зачёте, а деморализованный Феттель стал активнее прежнего терять очки.

Это далеко не единственный случай ошибок Феттеля в решающие моменты, однако он очень хорошо характеризует слабую психологию немецкого гонщика. Под давлением родных трибун и важнейших очков в таблице он не смог довести дело до конца.

Аргумент №3: зависимость от машины

Пункт №2 часто связывают именно с тем, что определённые машины Феттелю не подходят, поэтому он часто не может справиться с их управлением. Это, безусловно, слабость гонщика: всё же регламент часто меняется, да и в разных командах конструируют болиды по-разному. Чтобы быть успешным на дистанции, необходимо являться универсалом и уметь подстраиваться под условия, которые диктуют обстоятельства.

Увы, мы можем констатировать: стиль пилотирования Феттеля не универсален, отсюда и следует часть его ошибок, которые в последние годы стали мемами в кругах болельщиков. Себастьян может потерять управление и развернуться практически в любой момент – всё потому, что он не понимает машину, а она – его.

Аргумент №4: проиграл конкуренцию Риккардо и Леклеру

Теперь уже можно утверждать, что Феттель прослыл довольно консервативным гонщиком, который совсем не любит выходить из зоны комфорта.

В 2014 году его напарником стал Даниэль Риккардо, который ранее выступал за «Торо Россо» и перед началом сезона казался очевидным вторым номером. Однако болид нового образца у «Ред Булл» не получился, былая скорость ушла, а за ней и мотивация Себастьяна. Бросать бороться из-за проблем команды – это точно не красит великого гонщика, который по итогам сезона-2014 оказался ниже австралийца.

В 2019 году напарником Феттеля по «Феррари» стал Шарль Леклер. Изначально немец противился замене Райкконена на монегаска: перспектива продолжать выступать в команде со спокойным Кими ему нравилась куда больше. Как итог — Феттель вчистую проиграл конкуренцию Леклеру в сезоне-2019 и особенно в 2020-м, после чего бесславно покинул «Скудерию».

Шарль Леклер и Себастьян Феттель Фото: Charles Coates/Getty Images

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Карьера Феттеля и правда получилась очень противоречивой. Чем-то она напоминала американские горки – Себастьян достигал вершин, при этом несколько раз оказываясь в крутом пике.

Он, безусловно, большой пилот для истории «Королевских автогонок», и титулы 2010 и 2012 годов это доказывают, но слабая психология и зачастую сомнительное отношение к делу, пожалуй, помешали Феттелю войти в ряды величайших гонщиков всех времён.