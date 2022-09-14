3 знаменитые победы Шумахера благодаря гениальной тактике «Феррари»

Вспомним времена, когда командный мостик «Феррари» наводил ужас на соперников, а не на своих пилотов.

Стратеги славной команды из Маранелло натурально превратились в ходячий мем. Любые попытки командного мостика «красных» переиграть соперников вызывают у нейтрального зрителя снисхождение и предвкушение очередного фиаско. А когда гоночные инженеры Леклера и Сайнса начинают в командном эфире перечислять буквы английского алфавита, тихий стон отчаяния красной торсиды со всего мира слышен даже сквозь песни оранжевой армии.

Но ведь так было не всегда! В те времена, когда во главе «Феррари» стоял гениальный триумвират Шумахер-Браун-Тодт, красную команду уважали и боялись. В те времена суровые мужчины в гарнитурах и красной униформе беспощадно уничтожали конкуренцию. Да, их лидер за рулём главного автомобиля был быстр и неумолим, но многие успехи добыты именно благодаря гениальному симбиозу, доверию и взаимопониманию этих великих людей. Так давайте вспомним три лучших тактических выступления в исполнении легендарной команды.

Гран-при Монако — 1997

Уже на второй год выступлений за «Скудерию» Красный Барон вступил в борьбу за чемпионский титул. Битва с Вильнёвом благодаря бескомпромиссной борьбе и спорному финалу стала легендарной. Важным достижением для немецкого аса стала победа в Гран-при Монако.

По итогам квалификации Михаэль расположился на втором месте между двумя машинами «Уильямса»: Френтцен впереди, Вильнёв позади. Узкие улочки княжества давали англичанам прекрасную возможность запереть Шумахера за соотечественником, а при возможности продвинуть Жака вперёд. Однако одно своевременное и прозорливое решение стратегов «Феррари» помножило всё преимущество соперника на ноль и ещё до старта позволило выиграть эту гонку. Чистый гоночный гений Михаэля сделал эту победу доминирующей, а действия пилотов «Уильямс» помогли «жеребцам» сделать её разгромной.

Михаэль Шумахер неудержим в Монако Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Всё решилось незадолго до стартового сигнала. Воскресные свободные заезды (а раньше было и так) прошли посуху с явным преимуществом британцев. Но накрапывающий дождь обещал добавить интриги уличной гонке. В стане «Уильямса» посчитали условия всё ещё больше подходящими для сухих шин. Михаэль, когда уже наступила пора вывозить автомобиль на старт, пересел в запасную машину, настроенную под дождевую гонку, и предпочёл соответствующую резину.

Огни погасли, и Шумахер уверенно улетел вперёд, моментально оставив несчастный «Уильямс» разбираться с пилотами «Джордана» и сухими шинами на мокрой трассе. Михаэль стремительно превращался в точку, нарастив своё преимущество над остальными более чем на 20 секунд за пять кругов. Михаэль в тот день был в другой лиге. В одном круге с лидером остались всего три пилота. Гонщики «Уильямса» самоустранились об металлические отбойники, а Ирвайн на третьей строчке помог своей команде нанести серьезный удар по конкурентам сразу в двух зачётах.

Гран-при Венгрии — 1998

В 98-м Мика Хаккинен за рулем «Макларена» был неудержим, но Михаэль и его алая кавалерия дали летучему финну достойный бой. На «Хунгароринг» Мика приехал лидером чемпионата с комфортным отрывом в 16 очков. По итогам квалификации преимущество «Макларена» над соперниками из «Феррари» выглядело очень внушительно: первый ряд за «Серебряными стрелами» (тогда так называли именно «Макларен»), Шумахер на третьем месте в четырёх десятых от лидера.

Со старта два «Макларена» парой устремляются в горизонт, а две «Феррари» – позади. Учитывая немного «тошнильный» характер венгерского автодрома, гонку смело можно было переключать на «Форт Боярд» или «Осторожно, модерн!», а в конце гонки просто посмотреть результаты и констатировать триумф пилотов Рона Денниса. Те, кто так и сделал, пропустили одну из самых впечатляющих демонстраций победы разума гоночных стратегов.

Шумахер опережает Култхарда благодаря андеркату Фото: Mike Cooper/Getty Images

К 25-му кругу Михаэль активно прессинговал Култхарда, но пройти шотландца не удавалось. После первого раунда дозаправок Михаэль всё ещё позади Дэвида. На 43-м круге «Феррари» зазывает двукратного (на тот момент) чемпиона в боксы для очень короткой остановки. Очевидно, что Шумахеру топлива не хватит до конца и останавливаться нужно будет ещё раз. «Макларен» отвечает и зазывает на пит-стоп своих пилотов, но заправляют их под горлышко. Андеркат от «Феррари» срабатывает — с более короткой остановкой и на более лёгкой машине Михаэль оказывается лидером.

Но его ещё ждёт одна остановка, а Мику и Дэвида — нет. Росс Браун выходит в эфир: «У тебя 19 кругов, чтобы оторваться на 25 секунд». И Михаэль полетел! К своей финальной остановке, несмотря на небольшой вылет, он был впереди уже на 29 секунд и из боксов выехал с комфортным отрывом в пять секунд. Итог – уверенная победа.

Гран-при Франции — 2004

Гонка на «Маньи-Куре» обещала стать настоящим гоночным триумфом Франции: на поуле «Рено» — французская машина на французских шинах, за рулём испанец – Фернандо Алонсо, но для публики на трибунах он уже давно свой. Кто может испортить настроение целой нации? Только итальянцы.

Со старта Алонсо срывается уверенно и сохраняет лидерство перед Михаэлем. Шумахер следует по пятам юного испанца, но Гран-при Франции ещё тогда критиковали за скучную необгонную трассу. После первого раунда остановок на 14-м круге синий «Рено» всё ещё впереди. «Не можем мускулами – будем действовать головой», – решили в красной команде и вновь преподали урок соседям по пит-уоллу.

Шумахер вжимает педаль в пол и нивелирует трёхсекундный отрыв Алонсо. На 29-м круге Михаэль проводит быстрый пит-стоп и возвращается на трек штамповать круги в квалификационном темпе. Через несколько кругов в «Рено» реагируют и зазывают Фернандо, но куда там… Михаэль уже штурмует дугу третьего поворота, пока Алонсо только выезжает с пит-лейна. Но и остановка Алонсо была не такой долгой — «Рено» решили играть по правилам соперника? На 42-м круге Михаэль вновь в боксах, и вновь остановка короткая – «Феррари» идут на четыре остановки!

Машину Алонсо, в свою очередь, заливают под завязку, а значит, Михаэлю вновь нужно создать достаточный отрыв для «бесплатного» пит-стопа. На это у Шумахера есть 12 кругов. Стоит ли даже упоминать, что Михаэль справился? Четвёртая остановка, и жеребец «Красного Барона» возвращается на трассу на первом месте и довозит седока до победы на глазах у французов. Соперник переигран и уничтожен.

Шумахер и «Феррари» снова всех переиграли Фото: Christian Fischer/Getty Images

*****

Это лишь три примера тактических побед дуэта Браун-Шумахер. Вспомните ещё какие-нибудь? Давайте отвлечёмся от планов A, B, C, D и поностальгируем в комментариях вместе.