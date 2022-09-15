Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов

В местечке Хесвейк-Динтгер в результате обысков полиции и агентов налоговых органов арестован Фритц ван Эрд. Он — один из главных деятелей голландского автоспорта, без которого не смогли бы построить карьеру многие гонщики из Нидерландов — включая Ника де Вриса и даже чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Фритц и сам выходил на старт в состязаниях уровнем пониже, а его компания Jumbo — главный спонсор Racing Team Nederland, довольно заметной команды в гонках на выносливость.



Похоже, что у ван Эрда серьёзные проблемы. И они рикошетом ударят по всему голландскому автоспорту.

Арестованы девять человек

Обыски прошли в рамках дела об отмывании денег, а ордер выписан голландской прокуратурой. Местные СМИ сообщают, что в офис Jumbo и домой к ван Эрду правоохранители пришли утром во вторник и лишь после полудня их покинули — с несколькими коробками изъятых документов. Позднее в тот же день стало известно, что арестованы девять человек, которые теперь находятся в статусе подозреваемых.

Сообщается, что прокуратура проверяет на предмет отмывания денег целый ряд сделок. Речь идёт о перепродаже недвижимости и автомобилей, а также некоторых спонсорских соглашениях в мотокроссе. В то же время отделение телеканала RTV в Дренте сообщает, что главный подозреваемый в деле — 58-летний Тео Эггенс, руководитель мотокроссовой команды Jumbo BT.

Прототип Racing Team Nederland в цветах Jumbo на тренировке в Ле-Мане Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Это Тео сплёл всю эту паутину, а степени причастности других подозреваемых ещё предстоит установить», — сообщают со ссылкой на налоговую службу Нидерландов местные СМИ.



В каком именно статусе находится ван Эрд, прокуратура не сообщает. Большинство из арестованных отпущены под домашний арест и не имеют права общаться ни с кем, кроме своих адвокатов. Ван Эрд также провёл ночь в тюрьме, но некоторые источники сообщают, что его арест был превентивной мерой, чтобы помешать избавиться от улик. Представители компании Jumbo на запросы СМИ отмечают, что ван Эрд привлечён лишь в качестве свидетеля.

Призёр Ле-Мана, гонщик, меценат

В Нидерландах Фритц ван Эрд известен как владелец сети супермаркетов Jumbo — одной из крупнейших в стране компаний, поддерживающих автоспорт. Так, именно Jumbo помогла Максу Ферстаппену перейти в Формулу-3, где его заметила «Ред Булл» и предложила уже на следующий год дебютировать в Формуле-1. Поддержкой Jumbo в младших сериях пользовался и Ник де Врис.

В 2017 году ван Эрд сам решил попробовать выйти на старт — и на средства Jumbo совместно с Яном Ламмерсом (экс-пилот Формулы-1 и промоутер Гран-при Нидерландов) создал команду Racing Team Nederland — в дебютной гонке в Ле-Мане они выступили вместе, а третьим в экипаже стал Рубенс Баррикелло. В дальнейшем за руль вместе с ван Эрдом садились в том числе де Врис и Гидо ван дер Гарде, гонявшийся в Формуле-1 в сезоне-2013.

Лучшим для Racing Team Nederland стал сезон-2019/2020 — ван Эрд сотоварищи выиграл «6 часов Фудзи» в классе LMP2, а по итогам первенства экипаж занял четвёртое место. Можно также отметить второе место ван Эрда, ван дер Гарде и Йоба ван Эйтерта в классе LMP2 Pro/Am в «24 часах Ле-Мана» 2021 года.

Ван дер Гарде, ван Эрд и Эйтерт Фото: fiawec.com

В прошлом году Racing Team Nederland прекратила выступления, о её дальнейшей судьбе пока ничего не известно. Но Jumbo продолжала поддерживать различные команды в авто-, мото- и даже велоспорте. Если, как сообщают представители супермаркета, ван Эрд действительно проходит по делу как свидетель, то автоспортивные программы, будем надеяться, сохранятся. Но если проблемы возникнут более серьёзные, голландским пилотам станет намного труднее пробиваться даже в Формулу-2 и Формулу-3.

Итальянское эхо

Это уже не первый крупный коррупционный скандал в автоспорте — в 2018 году итальянское издание La Repubblica рассказала о крупном деле об уклонении налогов. Расследование продолжалось шесть лет, были выявлены подложные счета и чеки — в том числе на оплату спонсорских взносов за пилотов, а среди причастных называли в том числе экс-промоутера Формулы-1 Берни Экклстоуна. То дело, впрочем, ни к каким громким отставкам так и не привело и, похоже, не особенно повлияло на положение дел в итальянском автоспорте.