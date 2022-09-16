Формула-Е на грани позора. У серии, угрожавшей Формуле-1, новая беда

Новая машина Gen3 должна стать самой быстрой в истории «электросерии». Но трудно быть быстрой, если вообще не едешь.

На итальянской трассе «Наварра» прошли первые коллективные тесты нового шасси Формулы-Е — и почти у всех возникали проблемы с батареями, а трассу в итоге пришлось оградить конусами, чтобы пилоты не заезжали на поребрики…

Первый блин нового — и без того не самого эстетичного — шасси вышел комом, а по детищу Алехандро Агага нанесён очередной удар. Какие вообще перспективы у бедовой электросерии?

Фиаско с батареями

Тесты в Италии проходили в течение двух дней — во вторник и четверг. Заезды проходили в закрытом режиме, но какую-то информацию удалось выведать британскому изданию The-Race. Так, в тестах принимали участие только шесть заводских команд: DS, «Ягуар», «Махиндра», «Ниссан», NIO 333 и «Порше».

Правда, попробовать новые машины — Gen3 — смогли не во всех командах: пилоты «Абта» и «Макларена» за руль не садились, а «Тичита» и вовсе ещё не нашла нового поставщика силовых установок. Фактически опробовать автомобиль смогли лишь заводские команды.

Частный шейкдаун команды «Порше» с машиной Gen3 Фото: FIA Formula E

И у многих из них (портал The Race не уточняет количество) возникли серьёзные проблемы с батареями: из-за вибраций выходили из строя накопители рекуперированной энергии (RESS). Вскоре после обнаружения проблем повороты огородили конусами, чтобы пилоты не заезжали на поребрики, и лишь в таком виде команды смогли продолжить заезды.

Отметим, что эти накопители командам Формулы-Е поставляет единый поставщик — технологическое подразделение «Уильямса», выступающего в Формуле-1. Хорошая новость в том, что в Италии тестировалась не окончательная версия Gen3: омологировать автомобиль планируют в ноябре, а потому у инженеров есть время, чтобы решить проблемы. Но возникли эти проблемы не вчера, и если половина новых машин сломается на старте первой гонки сезона, электросерию ждёт лавина насмешек.

Механики «Махиндры» с шасси Gen3 на Фестивале скорости в Гудвуде Фото: FIA Formula E

В то же время сама по себе концепция Gen3 в теории выглядит неплохо. Машина легче и быстрее предшественницы, а её заявленная максимальная скорость — 320 км/ч. Для сравнения — шасси Gen2 развивало не более 280. Кроме того, на передней оси появились моторы, предназначенные для дополнительной регенерации энергии.

«Машина сильно отличается от Gen2 — с регенераторами на передней оси автомобиль в целом стал намного эффективнее, — отметил Антониу Феликс да Кошта, который ещё не подписал контракт с «Порше», но отработал с немцами второй день тестов. — Пилотам потребуется время, чтобы привыкнуть к этому шасси, а пока мы лишь просто знакомимся с техникой».

Решающий год для Формулы-Е

«Формульная» электросерия появилась в 2014 году и сразу стала объектом для шуток. В то же время за эти восемь лет Формула-Е претерпела немало изменений, привлекла больше автопроизводителей, чем любая другая «формула», включая Ф-1.

Кажется, чемпионат понемногу отходит от развлекательного формата, и в этом году рандомизированную квалификацию, в которой лидеры чемпионата поставлены в заведомо менее выгодные условия, заменила более справедливая сетка на выбывание. Электросерию часто критиковали за низкие скорости, но даже Gen2 на уличных трассах смотрелась весьма бодро.

Гонка автомобилей Gen2 в Берлине Фото: FIA Formula E

Но часть проблем остаётся, причём некоторые из них вшиты в концепцию первенства. Так, в рамках экологической миссии Формула-Е — это уличные гонки, но из-за этого календарь кажется однообразным: все трассы выглядят одинаково — полоска асфальта между повторяющимися рекламными щитами. К тому же электросерия до сих пор не избавилась от «фан-буста» — бонусы по итогам зрительского голосования хорошо смотрят в шоу «Голос», но не в спорте.

Тем не менее нужно отдать промоутерам Формулы-Е должное — им удалось перепридумать уличные гонки. От узких извилистых трасс обычно не ждут большого числа обгонов, но тактический элемент в форме обязательных режимов атаки и в целом довольно крепкое шасси позволяют пилотам вести яркую и даже порой контактную борьбу.

Трасса в Лондоне — одна из самых узнаваемых в календаре Ф-Е Фото: FIA Formula E

В конце концов, Формула-Е за эти восемь лет обрела место в автоспорте — другие гонки «электроформул» выглядят намного хуже и до сих пор не могут толком провести хоть один этап. Кроме того, Ф-Е — это хороший повод для автопроизводителей инвестировать в автоспорт, что для последнего — благо само по себе.

Наконец, здесь отличный состав пилотов — бывшие участники Формулы-1 сражаются с талантливой молодёжью, не добравшейся до «Больших призов», и мастодонтами других дисциплин — например, Рене Растом или Андре Лоттерером. На бумаге Формула-Е выглядит отличным чемпионатом — не конкурентом Формуле-1, но очень неплохим дополнением к ней. Предстоящий сезон-2022/2023 станет решающим в судьбе «электросерии» — если Gen3 не удержит автопроизводителей и они станут уходить вслед за «Мерседесом», БМВ и «Ауди», у чемпионата не будет будущего.