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Шумахер, Росберг и другие гонщики, выступавшие под гоночными лицензиями разных стран

Шварцман сменит российский флаг на израильский. Оказывается, он пошёл по пути Шумахера
Лев Дорогов
Гонщики с лицензиями других стран
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Росберг считал, что немцу проще попасть в Ф-1, чем финну, а Грожан стал «французом» после сделки с «Рено».

Не так давно стало известно, что во время Гран-при США Роберт Шварцман проведёт первую пятничную тренировку за рулём болида «Феррари». Для вице-чемпиона Формулы-2 заезды в Остине станут первыми после того, как он получил израильскую гоночную лицензию. Что интересно, Роберт – далеко не первый, кто сменил своё «гоночное гражданство». В истории автоспорта хватает пилотов, выступавших под флагами разных государств.

Михаэль Шумахер. Германия – Люксембург

Сегодня мало кто вспомнит, но в начале 1980-х юный Михаэль Шумахер целых два года выступал под флагом Люксембурга. К карликовому государству немецкий гонщик не имеет никакого отношения, но ввиду определённых обстоятельств был вынужден получить гоночную лицензию чужой для него страны.

К дебюту в Ф-1 Шумахер уже давно вернул немецкий флаг

К дебюту в Ф-1 Шумахер уже давно вернул немецкий флаг

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Дело в том, что 12-летнему Михаэлю требовалась гоночная лицензия для участия в национальных картинговых чемпионатах, а в Германии заветный документ выдавали только пилотам, достигшим возраста четырнадцати лет. В Люксембурге возрастные ограничения были не такими строгими, чем и воспользовался юный Шумахер, заполучив гоночную лицензию соседнего государства. На протяжении двух лет Михаэль гонялся в Люксембурге, после чего вернулся в Германию, получил местную гоночную лицензию и через год выиграл немецкий молодёжный чемпионат по картингу.

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Нико Росберг. Германия – Финляндия

Отец Нико Кеке Росберг – первый финский чемпион Формулы-1 (кстати, имел он шведское происхождение) и было бы логично, если бы его сын также выступал под флагом Финляндии, однако не всё так просто. Нико родился в интернациональной семье (мать – немка), а потому мог выбирать, под флагом какой страны выступать на международной арене.

В начале своей карьеры Росберг-младший гонялся с финской гоночной лицензией. Под флагом Финляндии он выиграл чемпионат Формулы «БМВ», а также провёл один сезон в Евросерии Формулы-3. Но в 2004 году всё-таки сменил «гоночное гражданство», получив немецкую лицензию. Подобное решение не имело никакого символизма, представляя собой скорее выгодный расчёт. Подобным образом Нико пытался повысить свои шансы на попадание в Формулу-1.

Первые тесты в Формуле-1 Росберг проводил ещё как финн

Первые тесты в Формуле-1 Росберг проводил ещё как финн

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

«Поскольку я гонщик, у которого за спиной нет крупных корпоративных спонсоров, легче попасть в Формулу-1, если тебя заметят в большой стране размером с Германию», – объяснил своё решение чемпион 2016 года.

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Ромен Грожан. Франция – Швейцария

Все мы знаем Грожана как французского гонщика, но в то же время он очень тесно связан с другой страной – Швейцарией: Ромен родился и вырос в Женеве (главный город франкоязычной части страны), а его дед так вообще был членом горнолыжной сборной Швейцарии. На первых порах Грожан даже выступал под флагом родной страны, однако всё изменилось в 2006 году.

Несмотря на первые успехи Ромена в юниорских сериях, швейцарские спонсоры не особо верили в местного пилота. В какой-то момент Грожан и вовсе остался без спонсорской поддержки. Он даже обращался за помощью к «Ред Булл», однако доктор Марко предпочёл Ромену двух других швейцарцев — Нила Яни и Себастьена Буэми. Казалось бы, дальнейшие перспективы Грожана стремятся к нулю, но тут как тут на помощь пришёл концерн «Рено», подписав его в свою программу поддержки молодых пилотов. С этого момента Ромен выступает под французской гоночной лицензией.

«В автоспорте я явно француз, потому что вся поддержка в моей карьере исходила из Франции, а не из Швейцарии», – кратко и лаконично объяснил свой выбор Грожан.

Что интересно, в 2010 году Ромен, хоть и на время, но всё же вернулся к своим корням, проведя чемпионат FIA GT1 (в том числе и гонку «24 часа Ле-Мана») под швейцарским флагом.

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Эдди Ирвайн. Великобритания – Ирландия

Ирвайн – родился в небольшом североирландском городке Ньютаунардс, являясь британцем по паспорту и ирландцем по национальности. Хоть Эдди и не делал громких заявлений, стараясь обходить стороной национальный вопрос, но некоторое предпочтение всё же отдавал Ирландии. На его шлеме был изображён трилистник (символ Ирландии), а также именно в этой стране он получил свою гоночную лицензию.

Трилистник на комбинезоне не спасал Ирвайна от претензий

Трилистник на комбинезоне не спасал Ирвайна от претензий

Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Казалось бы, Ирвайн должен был считаться ирландским пилотом, однако ФИА наотрез отказывалась признавать его таковым: во всех официальных протоколах Эдди числится британцем, даже несмотря на наличие ирландской гоночной лицензии. Подобное противоречие нередко приводило к путанице: организаторы Гран-при Формулы-1 то и дело вывешивали ирландский флаг во время церемонии награждения, тем самым провоцируя грандиозные скандалы на британском полуострове. Эдди старался выдерживать нейтралитет и особо не будоражить национальную тему, отвечая на провокационные вопросы репортёров. Впрочем, избежать ярости радикально настроенных фанатов не удалось: его родителям даже поступали телефонные угрозы.

В попытке найти компромисс Ирвайн попросил ФИА присвоить ему политически нейтральный флаг с трилистником, а в случае его победы включать Londonderry Air – мелодию, ставшую гимном Северной Ирландии на Играх Содружества. Однако международная федерация просьбу пилота отклонила, и Эдди Ирвайн так и остался британцем.

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Бертран Гашо. Бельгия – Франция – Евросоюз

В историю автоспорта Бертран вошёл как тот самый пилот, открывший великому Шумахеру дорогу в Формулу-1. Впрочем, Гашо известен не только этой скандальной историей, но и тем, что имеет прямое отношение сразу к четырём разным странам: его отец француз, мать – немка, родился он в Люксембурге, а выступал под бельгийским флагом. За это он получит прозвище «Мистер Европа».

Бертран Гашо с флагом Европейского союза на комбинезоне

Бертран Гашо с флагом Европейского союза на комбинезоне

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В 1992 году Гашо получил французскую гоночную лицензию, с которой провёл три сезона в Формуле-1. Своё решение он объяснил тем, что чувствует себя европейцем и не может быть причисленным к какой-то одной национальности. Свои симпатии к европейской интеграции Гашо выражал не только словесно, изображая на своём шлеме жёлтые звёзды на синем фоне. А в 1995 году в преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» на его машину был нанесён флаг Европейского союза. Таким образом, он, пусть и неофициально, всё же выступил под тремя разными флагами.

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Роберт Дорнбос. Нидерланды – Монако

Роберт Дорнбос провёл одиннадцать невзрачных гонок в Ф-1 и ничем толком не запомнился, но зато стал одним из немногих, кому удалось выступить в «Королевских гонках» под флагами разных стран. Дорнбос родился в Роттердаме, является этническим голландцем и даже защищал честь национальной команды в чемпионате «А1 Гран-при».

Казалось бы, какое отношение он имеет к Монако? Правильный ответ: никакого. Выступать под флагом маленького княжества его вынудили обстоятельства. Дело в том, что получение голландской гоночной лицензии – процесс относительно долгий. Времени у Роберта было не особо много, а потому пришлось искать альтернативные варианты. В конечном итоге Дорнбос отправился в Монако, где процесс получения заветного документа занимает куда меньше времени. Именно поэтому сезон-2004 в Формуле-3000, а также восемь гонок за «Минарди» в Ф-1 он провёл под флагом маленького княжества. В 2006 году Дорнбос всё же получил голландскую гоночную лицензию, с которой проехал три заключительных этапа сезона в составе «Ред Булл».

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