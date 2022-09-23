Не только Сочи. Самые нашумевшие отмены Гран-при в истории Формулы-1

В эти выходные должен был состояться девятый в истории Гран-при России Формулы-1, однако ещё до начала сезона ФИА разорвала контракт с компанией «Росгонки», что автоматически поставило крест на перспективах проведения этапа на территории России. Этап в Сочи – далеко не единственный несостоявшийся этап «Королевских гонок». Представляем вашему вниманию самые нашумевшие случаи отмены этапов Формулы-1.

Сезон-1955. Гран-при Франции, Германии, Испании и Швейцарии

В 1955 году состоялось всего лишь семь официальных этапов Формулы-1 (включая игнорируемую командами Ф-1 гонку «Инди-500») – наименьший показатель в истории «Королевских гонок». Изначально планировалось провести рекордные одиннадцать этапов за год, однако трагедия, произошедшая во время гонки «24 часа Ле-Мана», внесла свои корректировки в календарь сезона Ф-1: «Мерседес» Пьера Левега вылетел прямиком на оживлённую трибуну. В результате ужасного происшествия погибли 84 человека – самая масштабная катастрофа в истории автоспорта.

После французской трагедии общественность всерьёз задумалась о проблеме безопасности автодромов. В некоторых странах и вовсе был введён запрет на проведение любых автоспортивных соревнований до тех пор, пока не будет повышен уровень безопасности гоночных трасс. В итоге в 1955 году Формула-1 так и не доехала сразу до четырёх стран. Гран-при Франции и Германии вернулись в календарь сезона уже в следующем сезоне, камбэк испанского этапа состоялся только спустя 14 лет, а в Швейцарии запрет на проведение гонок был снят лишь в 2015 году.

Сезон-1957. Гран-при Бельгии, Нидерландов и Испании

В 1957 году календарь сезона Ф-1 также претерпел немало изменений по ходу чемпионата. На сей раз причиной отмены сразу нескольких этапов стали события из мира большой политики. Из-за вооружённого конфликта между Египтом и коалицией, состоящей из Израиля, Франции и Великобритании, оказался полностью заблокирован Суэцкий канал, по которому транспортировалась нефть из Персидского залива в Европу. В связи с этим в Европе произошёл серьёзный скачок цен на нефтепродукты и разразился финансовый кризис.

Гран-при Пескары вынужденно сделали официальным, а не внезачётным Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

От последнего пострадали в том числе формульные промоутеры. В Бельгии, Нидерландах и Испании организаторы банально не нашли средств для проведения гонок Формулы-1. «Королева автоспорта» лишилась сразу трёх этапов, и для того, чтобы хоть как-то восполнить образовавшиеся дыры в календаре, в ФИА приняли решение присвоить официальный статус изначально внезачётному Гран-при Пескары.

Сезон-1969. Гран-при Бельгии

Порой отменить Гран-при Формулы-1 может всего лишь один человек – особенно если зовут его Джеки Стюарт. Трёхкратный чемпион – один из самых известных борцов за повышение уровня безопасности гоночных трасс. В 1969 году автодром «Спа-Франкоршам» считался достаточно устарелым и опасным – даже по стандартам того времени. Протяжённая трасса нуждалась, прежде всего, в новых отбойниках, а также в дополнительных пунктах размещения маршалов и пожарных.

Йохен Риндт на Гран-при Бельгии 1966 года Фото: Express/Hulton Archive/Getty Images

Владельцы гоночного трека не особо стремились его модернизировать, однако Джеки Стюарт заставил их задуматься. За неделю до гонки 1969 года британский пилот прибыл на трассу, дабы изучить, насколько она безопасна. Проведя инспекцию, Стюарт убедился, что «Спа-Франкоршам» не соответствует стандартам безопасности, после чего он вместе со своими коллегами объявил бойкот бельгийскому этапу. Гран-при Бельгии в том году так и не состоялся. «Королева автоспорта» ещё вернётся на «Спа-Франкоршам» в следующем году, после чего трасса уйдёт на 13-летнюю реконструкцию.

Сезон-1997. Гран-при Португалии

Сегодня мало кто вспомнит, но эпичный финал не менее эпичного сезона-1997 должен был состояться отнюдь не в испанском Хересе. Изначально планировалось, что заключительный этап чемпионата пройдёт на автодроме «Эшторил». Португальская трасса была внесена в финальную версию календаря, но из-за нерасторопности местных промоутеров Формула-1 так и не добралась до Эшторила.

В феврале 1997-го Эшторил принимал тесты Ф-1, а вот осенний Гран-при отменили Фото: Mike Cooper/Allsport/Getty Images

Дело в том, что ФИА потребовала провести работы по модернизации португальского автодрома, и организаторы Гран-при даже пообещали исполнить все предписания международной федерации. Впрочем, одно дело пообещать, и совсем другое – сделать. Португальцы пропустили все возможные дедлайны, после чего ФИА вычеркнула Гран-при Португалии из календаря сезона, а финал чемпионата было решено отдать испанскому Хересу. Что касается «Эшторила», то на португальскую трассу Формула-1 больше не возвращалась.

Сезон-1999. Гран-при Китая

Первый в истории Гран-при Китая прошёл в 2004 году в Шанхае, однако формульный дебют Поднебесной мог состояться на пять лет раньше — и совсем в другой локации. Правительство Китая планировало привести в страну Формулу-1 ещё в 1999 году. Для этого в городском округе Чжухай (находится неподалёку от Макао) был построен стационарный автодром. Гран-при Китая даже был включён в предварительную версию календаря сезона-1999, однако чуть позже выяснилось, что китайская трасса банально не соответствует строгим требованиям ФИА.

Первого китайского Гран-при пришлось ждать на пять лет дольше Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

До Чжухая Формула-1 так и не доберётся, а в календаре возникнет дикая пауза в пять недель, которую уже не стали чем-то затыкать. В будущем эта китайская трасса будет принимать гонки на выносливость, этапы «А-1 Гран-при», а также соревнования некоторых юниорских серий. А что касается Гран-при Китая, то проект передислоцировался чуть севернее, в Шанхай, где в 2004 году и пройдёт первый в истории Гран-при Китая Формулы-1.

Сезон-2011. Гран-при Бахрейна

К началу 2010-х Гран-при Бахрейна плотно обосновался в мире Формулы-1. С финансами у местных организаторов не было никаких проблем, и об отмене этапа не могло идти и речи, однако напряжённая социально-политическая обстановка всё же заставила «Королеву автоспорта» один раз проигнорировать Гран-при Бахрейна.

Подготовка к Гран-при Бахрейна 2011 года оказалась напрасной Фото: John Moore/Getty Images

Весной 2011-го в королевстве бушевали массовые протесты, которые позже и вовсе переросли в беспорядки. Обстановка в стране была, мягко говоря, не самой безопасной, и даже король Бахрейна выступил за отмену этапа Формулы-1. Что интересно, Берни Экклстоун поначалу не поддержал стремление властителя страны и был намерен всё же привести «Королеву автоспорта» в охваченную внутренними конфликтами страну. Сначала Экклстоун просто перенёс Гран-при на неопределённый срок. Но, так и не дождавшись новой даты проведения гонки от местных промоутеров, Берни всё же пришлось объявить об отмене Гран-при. В дальнейшем королевство на Ближнем Востоке не пропустит ни одного сезона Формулы-1.

Сезон-2020. 13 этапов

Чемпионат 2020 года, скорее всего, установил вечный рекорд по количеству отменённых этапов. Пандемия коронавируса настигла Формулу-1 прямо во время открывающего сезон гоночного уикенда в Австралии. Команды расположились в боксах «Альберт-Парка», готовясь принять участие в первой сессии свободных заездов, как вдруг прозвучала шокирующая новость: Гран-при Австралии отменён.

Далее весь мир ожидали полный локдаун и последующее возвращение к привычной жизни. Следующий этап Формулы-1 состоялся спустя четыре месяца после формального начала сезона, причём первую гонку чемпионата приняла вовсе не Австралия, а Австрия (как будто кто-то опять перепутал две эти страны).

Гран-при Австралии – 2020 отменили в последний момент Фото: Clive Mason/Getty Images

Поскольку в каждой стране существовали свои коронавирусные ограничения, проведение этапа Ф-1 в некоторых государствах стало просто невозможным. ФИА пришлось кардинально перекраивать календарь сезона, продолжая его формирование прямо по ходу чемпионата. Всего же в 2020 году Формула-1 так и не добралась аж до тринадцати стран. Дабы хоть как-то залатать гигантские дыры в календаре, боссам Ф-1 пришлось прибегнуть к крайним мерам. Так, например, автодромы «Ред Булл Ринг», «Сильверстоун» и «Сахир» приняли сразу по два этапа (в Бахрейне гонки проходили на разных конфигурациях трасс). «Нюрбургринг», «Истанбул-Парк» и Автодром имени Энцо и Дино Феррари вернулись в «Королевские гонки» после нескольких лет отсутствия, а «Муджелло» и «Портиман» и вовсе дебютировали в Формуле-1.

Что касается отменённых в 2020 году этапов, то бóльшая часть из них всё же вернулась в мир «Королевских гонок». До сих пор Ф-1 так и не доехала до Китая и, скорее всего, уже никогда не доберётся до Вьетнама, где правительство страны окончательно отвергло идею проведения Гран-при Формулы-1.