Почему Хэмилтон странно держит руль на старте? Разгадка проста до безобразия

Те, кто внимательно смотрит Гран-при Формулы-1, возможно, обращали внимание на довольно странный хват рулевого колеса в исполнении Льюиса Хэмилтона на старте гонок. И недавно в интернете появилось видео, которое всё объясняет буквально за несколько секунд.

Что делает Хэмилтон?

Если вы посмотрите запись с бортовой камеры болида Хэмилтона, то сразу заметите особенности в действиях гонщика. В то время как правая рука стандартно обхватывает рулевое колесо с правой стороны, левую Льюис перемещает заметно выше и хватает руль «по диагонали».

Левая рука Хэмилтона странно обхватывает рулевое колесо Фото: Formula One World Championship Limited

Подобный хват Хэмилтон сохраняет совсем недолго: после того как стартовые огни гаснут, уже через несколько секунд (примерно три) Льюис меняет положение левой руки на традиционное. К этому моменту болид уже разгоняется до третьей передачи, настаёт время для борьбы с соперниками на стартовой прямой и при необходимости нажатия каких-то кнопок на руле.

Зачем Льюис так держит руль?

Ну а теперь время для объяснений – и мы сразу вас предупреждали, что они будут максимально короткими. Оказывается, Хэмилтон так ставит левую руку для того, чтобы с задней стороны просунуть пальцы между рулевым колесом и лепестком, отвечающим за понижение передачи. Таким образом Льюис гарантирует, что не допустит ошибки и случайно не понизит передачу в момент разгона, что стало бы просто катастрофой.

Действия Льюиса наглядно показал один из представителей «Мерседеса» во время прогулки по пит-лейну на одном из Гран-при. На таких прогулках журналистам, болельщикам и вип-гостям нередко показывают рулевые колёса, и конкретно этот сотрудник «Мерседеса» отлично выполнил свою работу, всё продемонстрировав.

Интересно, что онборды прошлых лет показывают: ещё буквально в 2018 году Льюис держал руль, как остальные гонщики, а вот уже в 2019-м перешёл к собственной неповторимой манере. Очевидно, что либо Хэмилтон однажды допустил ошибку и решил таким образом избегать её повторения, либо адаптировался к изменению дизайна рулевого колеса.

Ну а мы напомним, что если с переключением передач на старте проблем нет, то вот другие ошибки Хэмилтон редко, но допускает. Разумеется, все помнят, как Хэмилтон случайно нажал «магическую кнопку» перед рестартом Гран-при Азербайджана 2021 года, выставив неверный тормозной баланс. На Гран-при России из-за нажатия той же кнопки Льюис сбил механика на пит-лейне во время тренировки.

Уже в 2022 году на Гран-при Нидерландов Хэмилтон выбрал неверный режим мотора перед рестартом и без борьбы позволил себя опередить Максу Ферстаппену.

Что ж, получается, даже в 37 лет и со всеми своими регалиями британцу есть резон задуматься, как ещё изменить свои принципы обращения с рулевым колесом. Особенно если в сезоне-2023 болид «Мерседеса» позволит Льюису претендовать на звание восьмикратного чемпиона.