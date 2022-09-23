Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

У Такааки Накагами в тренировке MotoGP открылась травма руки: пилот истекал кровью — что случилось?

«Перчатка полна крови». Мужественный мотогонщик сел на байк, несмотря на открытую рану
Дмитрий Захарченко
Такааки Накагами
Комментарии
Когда Такааки Накагами с трудом снимает перчатку, то даже через экран смотреть на это тяжело.

Японский мотогонщик Такааки Накагами по завершении свободных заездов проходящего в этот уикенд Гран-при Японии MotoGP с трудом стянул перчатку — полученная им ещё неделю назад рана открылась и начала кровоточить.

Неясно, сможет ли Накагами продолжить выступления в Мотеги — тренировку японец мужественно довёл до конца, но теперь его ждёт новое обследование врачей.

Травму Накагами получил на первом круге прошлого Гран-при Арагона — на нём после вызванного травмой долгого перерыва на стартовую решётку вернулся Марк Маркес. В одном из эпизодов пилоты «Хонды» не поделили трассу, и если экс-чемпион просто откатился назад, то Накагами упал на асфальт и повредил кисть руки. Такааки, отметим, сильно повезло: шедшие позади сумели объехать упавшего коллегу.

«Врачи сказали, что я потерял 20% сухожилий на безымянном пальце и более 60% — на мизинце, он пострадал больше всего, — рассказал Накагами. — Хорошо, что не понадобилась пересадка кожи, но рана открыта — врач может её скрепить, хотя выглядит это всё неприятно».

Чудом не погиб! В голову перевернувшемуся гонщику полетела машина соперника Чудом не погиб! В голову перевернувшемуся гонщику полетела машина соперника
Гонки на износ: 5 историй о недомогании в кокпите Ф-1 Гонки на износ: 5 историй о недомогании в кокпите Ф-1

Во время заезда повязки на руке Накагами ослабляются и сползают и из раны начинает течь кровь — как и произошло во время заездов в Мотеги.

«Сегодня пробовали тонкую повязку, потому что при накладывании обычной я не могу натянуть перчатку. Её немного модифицировали, чтобы была больше и крепче — посмотрим, поможет ли это, — добавил японец. — Во время тренировки перчатка была полна крови, её ничто не останавливало. В свободных заездах мы работали короткими сериями, а смогу ли я так проехать гонку — это вопрос. В данный момент мне некомфортно было бы провести всю дистанцию. Посмотрим, удастся ли что-то сделать».

Накагами обрабатывает руку после тренировки

Накагами обрабатывает руку после тренировки

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Несмотря на травму, Такааки показал в пятницу достойнейший 12-й результат, в то время как его напарник по команде Алекс Маркес стал только 20-м, уступив японцу семь десятых секунды. Позади Накагами оказался и, к примеру, победитель предыдущего Гран-при Энеа Бастьянини.

Отметим, что Накагами выступает в премьер-классе MotoGP с 2018 года и неизменно представляет LCR Honda Idemitsu. За пять лет в чемпионате мира Такааки ни разу не поднимался на подиум, но в сезоне-2020 завоевал поул-позицию на Гран-при Теруэля. В сезоне-2022 Накагами после 15 этапов занимает 16-ю позицию общего зачёта.

Ещё три жертвы. Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека Ещё три жертвы. Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека
0
0
0
0
0
0
Больше эмоций!
Поделиться
Теги Авто Мотогонки MotoGP •••

Заглавное фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022