«Перчатка полна крови». Мужественный мотогонщик сел на байк, несмотря на открытую рану

Японский мотогонщик Такааки Накагами по завершении свободных заездов проходящего в этот уикенд Гран-при Японии MotoGP с трудом стянул перчатку — полученная им ещё неделю назад рана открылась и начала кровоточить.

Неясно, сможет ли Накагами продолжить выступления в Мотеги — тренировку японец мужественно довёл до конца, но теперь его ждёт новое обследование врачей.



Травму Накагами получил на первом круге прошлого Гран-при Арагона — на нём после вызванного травмой долгого перерыва на стартовую решётку вернулся Марк Маркес. В одном из эпизодов пилоты «Хонды» не поделили трассу, и если экс-чемпион просто откатился назад, то Накагами упал на асфальт и повредил кисть руки. Такааки, отметим, сильно повезло: шедшие позади сумели объехать упавшего коллегу.

«Врачи сказали, что я потерял 20% сухожилий на безымянном пальце и более 60% — на мизинце, он пострадал больше всего, — рассказал Накагами. — Хорошо, что не понадобилась пересадка кожи, но рана открыта — врач может её скрепить, хотя выглядит это всё неприятно».

Во время заезда повязки на руке Накагами ослабляются и сползают и из раны начинает течь кровь — как и произошло во время заездов в Мотеги.



«Сегодня пробовали тонкую повязку, потому что при накладывании обычной я не могу натянуть перчатку. Её немного модифицировали, чтобы была больше и крепче — посмотрим, поможет ли это, — добавил японец. — Во время тренировки перчатка была полна крови, её ничто не останавливало. В свободных заездах мы работали короткими сериями, а смогу ли я так проехать гонку — это вопрос. В данный момент мне некомфортно было бы провести всю дистанцию. Посмотрим, удастся ли что-то сделать».

Накагами обрабатывает руку после тренировки Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Несмотря на травму, Такааки показал в пятницу достойнейший 12-й результат, в то время как его напарник по команде Алекс Маркес стал только 20-м, уступив японцу семь десятых секунды. Позади Накагами оказался и, к примеру, победитель предыдущего Гран-при Энеа Бастьянини.



Отметим, что Накагами выступает в премьер-классе MotoGP с 2018 года и неизменно представляет LCR Honda Idemitsu. За пять лет в чемпионате мира Такааки ни разу не поднимался на подиум, но в сезоне-2020 завоевал поул-позицию на Гран-при Теруэля. В сезоне-2022 Накагами после 15 этапов занимает 16-ю позицию общего зачёта.