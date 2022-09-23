В дрифте гоняют на «Приоре» и даже «Волге»! А Цареградцев чуть не выиграл с «бывшей»

Имя нового чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии только предстоит определить, а вот сезон RDS Europe уже завершился. И финальный этап младшей серии прошёл в Рязани по сценарию, который сделал бы честь любому блокбастеру.

Битва Козловых за титул

Борьба на протяжении пяти этапов была такой плотной, что к решающему сражению за титул в рамках шестого уикенда серии претендентами на чемпионство подошли два пилота. Больше того — заключительный этап мог изменить обладателя любого из мест в топ-5 личного зачёта. И всё сложилось так, что трасса «Атрон» подарила зрителям на трибунах и болельщикам у экранов трансляции невероятное по накалу зрелище.

Интрига накалилась до предела ещё в субботних тренировках, когда у лидера сезона Антона Козлова дела шли хорошо, а вот у преследующего его в титульной гонке Алексея Козлова возникли технические проблемы. «Очень продуктивный и рабочий сезон, в котором было много проблем с автомобилем, но в дрифте это норма. Вообще, проблем с мотором по ходу сезона никаких не было, всё работало, но в тренировках обломало направляющую клапана», — резюмировал Алексей Козлов.

Механики его команды KrakeN Team совершили чудо, починив Toyota Mark II — пилот прошёл квалификацию и обеспечил себе место в топ-32, а затем прошёл и в топ-16, но этого, увы, не хватило для итоговой победы. Представляющий BlackDrift Антон Козлов на своей BMW 3 Series (E30) и квалифицировался выше (девятое место против 29-го), и в парных заездах прошел дальше (топ-8 против топ-16), так что чемпионом RDS Europe-2022 стал тот, кто приехал в Рязань лидером.

Призёры сезона-2022 RDS Europe Фото: rdseurope.ru

Цареградцев снова с бывшей

Ну а за спинами претендентов на титул пилоты решали вопрос, кому достанется бронза по итогам сезона, а кому предстоит замкнуть первую пятёрку чемпионата. И в этой битве не было равных Леониду Шнайдеру. Знакомый по выступлениям в RDS GP в составе «Форвард Авто» пилот в RDS Europe защищал цвета коллектива TimeUp и поставил яркую точку в финале сезона. Молодой спортсмен выиграл квалификацию с результатом 97 баллов, а затем взял верх в финале над своим напарником по команде. В Рязани в ряды команды призвали Аркадия Цареградцева, который воссоединился со своей бывшей — за рулем Nissan Skyline GT-R Царь в квалификации стал вторым (два проезда на 96 баллов!), а в парных заездах дошёл до решающей дуэли, где его ждали разворот и второе место по итогам этапа.

«Поначалу было крайне сложно пересаживаться между машинами RDS GP и RDS Europe, но к концу сезона уже стало проще. Достаточно круга-двух, чтобы привыкнуть и ехать в полную силу. Я получил очень важный опыт, потому что в RDS GP пилоты примерно одного уровня, а в RDS Europe надо уметь ехать с каждым пилотом, которые сильно отличаются по темпу. Надо смотреть чужие проезды и анализировать их, точнее подходить к настройке машины — в RDS Europe очень много участников, и здесь важна каждая мелочь», — отметил Леонид Шнайдер.

Леонид Шнайдер выиграл квалификацию финального этапа Фото: rdseurope.ru

В дрифте, впрочем, мелочей не бывает. Особенно на трассе, где велик шанс оставить свою машину в бетонном отбойнике. «Стена-магнит» в этот раз не стала местом аварий под списание автомобилей, но вот без контактов разной степени тяжести не обошлось. На радость зрителям, которых на трибунах собралось в избытке. Не напугал болельщиков даже проливной дождь, обрушившийся на трассу в воскресенье и серьёзно усложнивший для спортсменов их задачу.

Капризы погоды сделали этап ещё более уникальным. В субботу над «Атроном» сияло солнце и стояла едва ли не летняя жара, создавшие идеальные условия для квалификации и топ-32, а на следующий день участников топ-16 ждал дождь стеной. Резко поменявшееся состояние трассы заставило быстро адаптировать настройки автомобилей и подход самих пилотов к парным проездам. Не всем с этим справиться удалось, поэтому без инцидентов не обошлось. Но ничто не могло помешать определить чемпионов в личном и командном зачётах.

RDS Europe. Сезон-2022. Личный зачёт:



1. Антон Козлов (Ульяновск) — 1067 баллов

2. Алексей Козлов (Петропавловск-Камчатский) — 933

3. Леонид Шнайдер (Красноярск) — 878 баллов



RDS Europe. Сезон-2022. Командный зачёт:



1. TimeUp (Леонид Шнайдер, Александр Петров, Борис Вербицкий, Роман Тиводар, Александр Грабельников, Данила Скоробогатов, Аркадий Цареградцев) — 1749 баллов

2. BlackDrift (Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Андрей Куликов, Евгений Корнев) — 1533

3. KrakeN Team (Алексей Козлов, Антон Новиков, Владимир Сафонов, Александр Андреади) — 1467

«Приора» и «Волга» в дрифте? Почему бы и нет!

Но, помимо победителей этапа и призёров всего сезона, в RDS Europe немало и других героев. Особенно для тех, кто любит технику — по степени разнообразия автомобилей, представленных в чемпионате, соперников у турнира просто нет. И речь идёт не столько об обилии BMW разных поколений и всевозможных «японцев», а о действительно эксклюзивных проектах. В какой ещё серии вы встретите подготовленные для дрифта Lada Priora и ГАЗ-31105? А в RDS Europe они есть — и не простаивают в качестве шоу-каров в статике, а сражаются на трассе!

Ильдар Немыкин выступает на уникальной Lada Priora — автомобиль, который выглядит как герой эпохи мирового туринга WTCC, сегодня покоряет не кольцевые трассы, а оцениваемые участки дрифта. Задний привод, мотор от Toyota и задняя подвеска от неё же, передняя подвеска от BMW в кузове от самой настоящей Lada Priora WTCC! Итог сезона-2022 – 53-е место. Подобных проектов в российском дрифте не так и много, и посоперничать с таким седаном может только машина Константина Маркина, с которой он стал 66-м.

«Приора» для дрифта Ильдара Немыкина Фото: Из личного архива

Пилот подготовил для езды в управляемом заносе легендарную «Волгу». При этом его ГАЗ-31105 имеет родные агрегаты, которые серьёзно доработаны — спортсмен принципиально не собирается менять газовские узлы на зарубежные. В итоге мы имеем «Волгу» с турбомотором ЗМЗ мощностью свыше 460 л.с., которая является настоящим украшением RDS Europe и важным автомобилем для самого пилота.

По словам Константина, на этой машине он делал первые шаги в автоспорте со своим отцом, а затем в память о нём решил не бросать «Волгу» и построить на её основе дрифт-кар, продолжив гоночную династию Маркиных. Седан получился яркий и необычный — слабым звеном машины пока является, как весьма самокритично отмечает пилот, он сам. Но опыт прошедшего сезона явно поможет в развитии и спортсмена, и его необычного автомобиля.

ГАЗ-31105 для дрифта Фото: Из личного архива Константина Маркина

«Порой даже теряешься, в какой серии ты — в RDS GP или RDS Europe»

«Сезон 2022 года в RDS Europe оцениваю очень позитивно. Без малого сотня пилотов приняли участие в чемпионате, и уровень их так быстро растёт, что порой даже теряешься, в какой серии ты — в RDS GP или RDS Europe. Хотелось бы увидеть в RDS GP и нового чемпиона Антона Козлова, и призёра сезона-2022 Алексея Козлова, и Дениса Сорокопуда, Данилу Воробьёва, Артёма Шабанова и Владимира Сафонова. Все едут очень достойно и красиво. Надеюсь, что команды RDS GP заинтересуются этими спортсменами и будут их привлекать», — подвёл итоги прошедшего чемпионата руководитель Гран-при Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский, который в качестве пилота провёл полный сезон RDS Europe.

Трое постоянных участников RDS Europe уже показали себя в RDS GP — Леонид Шнайдер провёл полный сезон, а Денис Сорокопуд и Данила Воробьёв выступили по уайлд-кард на одном из этапов, а некоторые пилоты RDS GP поучаствовали в отдельных уикендах RDS Europe. Ждём в новом сезоне Гран-при Российской Дрифт Серии новые лица из числа молодёжи?