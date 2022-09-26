Формула-1 отшила перспективного американца. Не страшно: на подходе есть вариант получше

Нынешний «глупый сезон» в Формуле-1 получается весьма своеобразным. Помимо всколыхнувшего рынок ухода Фернандо Алонсо из «Альпин» и последующих за этим перестановок, изменениям подвергнутся и составы пилотов в конце пелотона.

На днях «Уильямс» официально объявил об уходе Николаса Латифи по окончании сезона-2022 из команды. О возможном уходе Латифи слухи ходили уже давно, а на место в «Уильямсе» пресса уже успела посадить за этот сезон добрый десяток пилотов, но на фоне всего этого списка несколько выделяется Логан Сарджент, нынешний гонщик Формулы-2.

Стоит оговориться — Сарджент пока не подписал контракт с командой, и его переход вполне может не состояться. Для начала Логану нужно получить баллы суперлицензии, чтобы выступать в Формуле-1 в следующем году. Однако для «Уильямса» такой трансфер вполне может стать знаковым.

Во-первых, Сарджент является воспитанником их академии, что позволит американцу стать уже третьим пилотом из школы «Уильямса», пришедшим в Формулу-1 (правда, первыми двумя были откровенные денежные мешки Латифи и Стролл). Во-вторых, важное значение имеет паспорт Логана: он американец. А как мы уже неоднократно обсуждали на фоне потенциального прихода Херты в Формулу-1, американцы сейчас чемпионату более чем нужны. Три гонки на территории США и ни одного американского пилота в пелотоне — не дело.

Логан Сарджент проводит отличный дебютный сезон в Формуле-2 Фото: Clive Rose/Getty Images

С Хертой у «Ред Булл» в итоге не получилось, но с Сарджентом ситуация несколько иная — Логан имеет все шансы получить свою суперлицензию спортивными результатами. В настоящий момент у Сарджента 29 баллов, так что для получения заветной бумажки ему нужно закончить чемпионат на пятой позиции. При этом Логан, вероятно, получит ещё пару баллов за то, что в этом сезоне он сумел избежать наказаний за нарушения. Ещё один балл Логану полагается за участие в пятничных тренировках — а Сарджент должен выступить в пятничной практике Гран-при США за рулём «Уильямса». С учётом участия в этапе Ф-1 и отсутствия штрафов, Логану хватит и седьмого места в Формуле-2 для получения заветного квитка.

Сейчас Сарджент занимает третье место в чемпионате, и, несмотря на плотность результатов, ему будет достаточно не провалиться в Абу-Даби, чтобы получить суперлицензию и снять все вопросы относительно того, сможет ли он выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.

Вопросы останутся только к «Уильямсу» — будут ли они готовы подписать в напарники к Алексу Албону новичка. И ответ — скорее да, чем нет. С одной стороны, «Уильямс», расставшись с Латифи, показал, что не долларами едиными живёт команда, а с другой — подписать своего воспитанника на не очень большую зарплату с перспективой прихода огромного количества спонсоров – отличная идея. Кроме того, Логан вполне сможет занести ещё несколько миллионов долларов и сам: его дядя является нефтяным миллиардером.

А что же сам Сарджент? Логана можно назвать пилотом выше среднего, весь вопрос в том, как он себя покажет в случае потенциального прихода в Формулу-1. Как показывает практика, не только чемпионы и доминаторы младших серий способны хорошо выступать в «Королевских гонках», а чего у Сарджента точно не отнять, так это дисциплины и трудолюбия. К слову, о дисциплине: он уже второй сезон идёт без штрафных баллов за нарушения во время гонок, а в нынешнем чемпионате Формулы-2 это огромное достижение, учитывая количество штрафов и последующих дисквалификаций гонщиков, причём даже за мелкие нарушения вроде нарушения границ трассы.

Логан Сарджент. Результаты выступлений



2016-2017 – Формула-4 ОАЭ — 2-е место

2017 — Британская Ф-4 — 3-е место

2018 – Еврокубок Формулы «Рено» — 4-е место

2019 — Формула-3 — 19-е место, Гран-при Макао — 3-е место

2020 — Формула-3 — 3-е место

2021 — Формула-3 — 7-е место

2022 — 2016-2017 – Формула-4 ОАЭ — 2-е место2017 — Британская Ф-4 — 3-е место2018 – Еврокубок Формулы «Рено» — 4-е место2019 — Формула-3 — 19-е место, Гран-при Макао — 3-е место2020 — Формула-3 — 3-е место2021 — Формула-3 — 7-е место2022 — Формула-2 — 3-е место (сезон продолжается).

Есть у Логана и большое преимущество над несостоявшимся пилотом «Альфа Таури» Колтоном Хертой: каким бы талантливым ни считался Колтон и как бы он себя хорошо ни показывал в IndyCar, Сарджент, в отличие от него, прошёл через горнило младших европейских серий, а значит, как минимум с этой точки зрения он готов к Формуле-1 гораздо лучше, чем Колтон. Сарджент получил знания обо всех азах европейских гоночных серий с открытыми колёсами: это и особенности работы с шинами, и будущие трассы Формулы-1, и, скажем так, европейский (британский) подход к работе инженеров.

При этом приход Сарджента в «Уильямс» вполне может сыграть на пользу как команде, так и всей серии. «Уильямс» получит молодого и весьма талантливого гонщика с огромной спонсорской поддержкой, а интерес к Логану из-за океана придётся по душе не только боссам конюшни, но и всей Ф-1.

Так состоится ли явление Логана в Формуле-1? Узнаем в конце сезона — почти наверняка «Уильямс» будет ждать с любыми объявлениями о контрактах до завершения чемпионата Ф-2.