Какие остались вакансии в Формуле-1? Парадокс: всем понадобился голландец без опыта

После объявления «Альфа Ромео» о продлении контракта с Гуаньюем Чжоу в Формуле-1 на следующий год осталось только три свободных места — и одно из них, скажем так, плавающее. Свежий обзор трансферного рынка чемпионата мира — в нашем материале.

Головоломка для «Альпин»

Потеряв одновременно Алонсо и Пиастри, «Альпин» осталась без второго пилота на сезон-2023 и теперь вынуждена искать нового. Хорошая для французов новость в том, что «Альпин» — лучший из пока доступных вариантов. Кроме того, у команды нет спешки: выбирать гонщика в Энстоуне могут хоть до января, как это было с «Мерседесом» после ухода Росберга.

Среди возможных кандидатов называют Даниэля Риккардо, но кажется, что после побега австралийца в «Макларен» в Энстоуне его обратно не ждут. Чаще звучит имя Джека Дуэна — воспитанника Академии «Альпин», который в этом году дебютировал в Формуле-2 и занял четвёртое место, показав очень высокую скорость.

У Пьера Гасли есть шанс перебраться в «Альпин» Фото: Peter Fox/Getty Images

В то же время часто говорят о переходе Пьера Гасли в «Альпин». У француза контракт с «Альфа Таури» на 2023 год, но Хельмут Марко дал понять, что у него есть замена для Гасли, если тот решит уйти. Кто бы это мог быть? Колтону Херте окончательно отказали в суперлицензии, а Лиам Лоусон и Юри Випс в Ф-2 смотрелись хуже Дуэна. Речь в данном случае может идти о Нике де Врисе — голландец блестяще справился, заменяя Алекса Албона на Гран-при Италии, и даже встречался с руководством «Ред Булл».

Если для «Альпин» принципиально наличие опыта у пилота, то всё выглядит так, что варианта лучше Гасли Энстоуну не найти — и дело тут совсем не в национальности. Если же с Пьером не выгорит, то к предложению «Альпин» останется открыт де Врис. Да и контракт с Дуэном не выглядит сумасшествием: он быстр уже сейчас, и даже с прицелом на 2024 год сезон в Ф-1 будет для него полезнее, чем второй год в Ф-2.

«Хаас» решает судьбу Мика

В «Хаасе» тоже выбирают себе второго пилота — Кевин Магнуссен изначально приходил в начале 2022 года на условиях двухлетнего контракта, а вот шансы Мика Шумахера в команде оценивают 50 на 50. Так, руководитель команды Гюнтер Штайнер однажды сказал, что немец недостаточно стабилен, а в другом интервью отметил, что хотел бы иметь в распоряжении двух опытных гонщиков.



Одним из таких может быть Даниэль Риккардо — после увольнения из «Макларена» австралиец рискует вовсе пропасть со стартовой решётки и едва ли откажется от шанса в «Хаасе». Сильные выступления в слабой команде куда полезнее для репутации, чем год на скамейке запасных.

Переход в «Хаас» — лучший шанс Риккардо спасти карьеру Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нельзя исключать варианты с Нико Хюлькенбергом и Антонио Джовинацци. Халк очень уверенно смотрелся в «Астон Мартин», когда заменял Себастьяна Феттеля, и как никто из других кандидатов отвечает требованию «опытный». Вариант с Джовинацци выглядит менее вероятным, но он, в отличие от Халка, пилотировал VF-22 на свободных заездах.



В то же время Мик Шумахер далеко не уволен — и у него ещё есть шанс продлить контракт. Но если «Хаас» передумает и согласится предоставить машину менее опытному гонщику, то им может оказаться и Ник де Врис. В теории кандидатом на место в команде можно назвать и Роберта Шварцмана, но у него шансы, увы, минимальные — «Хаасу» проще будет сохранить Шумахера.

Выбор «Уильямса»

В начале недели «Уильямс» официально сообщил, что в конце сезона расстаётся с Николасом Латифи — за три года в Формуле-1 канадец не сумел себя проявить и закономерно покидает стартовую решётку. Слухи об отставке Латифи ходили давно — как и имена кандидатов на замену, но ясности в вопросе состава «Уильямса» нет никакой.



Изначально новым напарником Албона по протекции «Альпин» должен был стать Оскар Пиастри, но австралиец сбежал в «Макларен». Тогда стали говорить, что «Мерседес» пристроит в Гроув Ника де Вриса — голландец долго ждал от немцев шанса в Ф-1, принёс им чемпионство в Формуле-Е, но остался вообще без работы, когда «Серебряные стрелы» покинули электросерию. Однако де Вриса теперь прочат в «Альпин» и «Альфа Таури», а «Уильямс» если и есть в списке голландца, то лишь на последних позициях.

В случае разрыва с «Хаасом» Мик может оказаться в «Уильямсе» Фото: Lars Baron/Getty Images

Теперь в числе кандидатов называют Мика Шумахера и Даниэля Риккардо — для обоих место в «Уильямсе» может стать единственным шансом остаться на стартовой решётке. При этом более предпочтительным кандидатом выглядит немец: у него, в отличие от Риккардо, есть персональные спонсоры, в то время как сам Дэн наверняка потребует зарплату — не такую, как в «Макларене», и всё же.



Но есть и ещё один вариант — и он выглядит даже более логичным: Логан Сарджент из программы поддержки «Уильямса». В 2020-м американец до последнего этапа боролся с Пиастри за титул в Формуле-3 (будучи, правда, более опытным), а в этом году одержал две победы в длинных гонках Формулы-2. Эксперты считают, что Логану нужен ещё один год в Ф-2, но какой смысл тянуть, если при нынешней разнице в машинах нового релевантного опыта гонщик не получит? В случае отказа де Вриса вариант с Логаном выглядит перспективнее приглашения Риккардо или Шумахера.