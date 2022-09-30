«Ред Булл» стал чемпионом благодаря обходу правил? Соперники требуют жесточайших санкций

Громкий скандал разгорается в Формуле-1: по данным немецких и итальянских медиа, ФИА выявила нарушения финансового регламента при изучении трат команд в 2021 году. Среди проштрафившихся — «Ред Булл», «незаконные» траты которого могли оказать решающее влияние как на прошлый сезон, так и на нынешний. Как теперь поступит федерация, чтобы правила не превратились в фикцию, но и итоги последних сезонов не были поставлены под сомнение?

О чём вообще речь?

С 2021 года в Формуле-1 действует лимит на расходы команд. Например, в сезоне-2021 каждый гоночный коллектив должен был потратить не более $ 145 млн — правда, без учёта зарплат гонщиков, затрат на моторы и некоторых других исключений. Тем не менее это важный шаг для оздоровления чемпионата: бесконечная гонка расходов завершена, владение командой Ф-1 должно было превратиться в выгодный бизнес.

При этом очевидно, что если кто-то обойдёт ограничения, то получит огромное преимущество по сравнению с соперниками, так как сможет агрессивнее дорабатывать свою машину и, соответственно, делать её быстрее. Поэтому ФИА сразу предусмотрела как методы контроля расходов (внезапные визиты на базы, проверки со стороны авторитетных аудиторов и так далее), так и штрафы за нарушение финансового регламента.

Правда, этим штрафам не хватает конкретики. Федерация осознанно не прописала наказания по принципу «такое-то превышение — такой-то штраф», чтобы у команд не было искушения решить: да, мы получим вот такое наказание, но бонусы благодаря дополнительному финансированию легко этот штраф перевесят.

В чём подозревают «Ред Булл»?

По данным Auto Motor und Sport и La Gazzetta dello Sport, «быки» — одна из двух команд, которая не вписалась под потолок расходов в 2021 году. Второй обвиняемый — «Астон Мартин», но британцы так плохо выступают в этом году, что их прегрешения никому не интересны. К тому же, как говорят, превышение со стороны «Астона» небольшое, да и то, возможно, речь идёт о не совсем корректном подсчёте расходов на строительство новой базы. В общем, команде из Сильверстоуна вряд ли что-то угрожает — в отличие от «Ред Булл».

В случае с «быками» ходят разные слухи, как сильно они превысили планку — итоговая цифра в том числе зависит от методов подсчёта. Например, сама команда может заявить, что потратила на производство детали сумму Х, а аудиторы ФИА, исходя из своих данных и аналогичных трат других команд, посчитают, что деталь должна была стоить 2Х.

В 2022 году «Ред Булл» не победим. Но точно ли всё законно? Фото: Clive Rose/Getty Images

При этом в правилах есть примечание: если команда превысила потолок не более чем на 5% (при нынешнем потолке — чуть более чем на $ 7 млн), то подобное нарушение относится к категории «мелких», и за него грозит лишь некий финансовый штраф. Честно говоря, довольно опасное правило: фактически команды прямо подталкивают к тому, чтобы потратить лишние миллионы и почти никак за это не поплатиться. При том, что эти $ 7 млн — мощнейшая помощь развитию машины в ходе сезона.

Более того, эти лишние траты могли оказаться решающими сразу для двух сезонов. С одной стороны, «Ред Булл» куда дольше «Мерседеса» развивал болид 2021 года и благодаря этому довёл борьбу за титул до последнего Гран-при (что было в Абу-Даби, все помнят). Не менее важно и то, что в 2022-м «быки» как ни в чём не бывало вновь сразу включились в борьбу за чемпионство, а потом ещё и переиграли «Феррари» в вопросе развития машины — что и привело к доминированию Макса Ферстаппена во второй половине сезона и кончине интриги.

Разумеется, у «Мерседеса» и «Феррари» вопрос: как же «быки» сумели и развитие машины 2021 года продолжать до победного конца, и ресурсы на автомобиль 2022-го найти в нужном объёме, и уже в ходе нынешнего сезона завалить Макса новинками? У Вольфа и Бинотто предсказуемо возникают вопросы к тратам конкурента…

Как могут наказать «Ред Булл» и что хотят соперники?

Если «Ред Булл» всё-таки уложился в допустимые 5%, то ему не должны угрожать серьёзные санкции — дело ограничится финансовым штрафом, а денег у «быков» хватает. И концерн-владелец поможет, и новые мощнейшие спонсоры, присоединившиеся к команде в 2022-м. Это вообще не проблема, а главные вопросы возникнут к ФИА и конкурентам: к федерации — насчёт допуска в правилах, которым так и хочется воспользоваться, а к соперникам — насчёт нерешительных действий в «серой» зоне регламента.

Но вот если «быки» потратили больше даже допустимого допущения, то кары могут оказаться жесточайшими. В регламенте ФИА перечисляются следующие меры: лишение команды и/или пилота какого-то количества очков, понижение потолка расходов в следующем году на зафиксированную сумму превышения, дисквалификация. Ну а конкуренты надеются, что федерация накажет «Ред Булл», полностью запретив «быкам» доработку машины в ходе сезона 2023 года. Мол, с чем приедете на первую гонку, с тем будьте любезны кататься весь год.

Теперь очень многое зависит от ФИА, ведь любое решение федерации станет прецедентом на будущее.

Вопросов — уйма.

Должен ли страдать пилот или нет?

Если лишать очков, то за прошлый сезон, нынешний или будущий?

Какая именно сумма превышения достаточна для реального штрафа?

Что надо сделать, чтобы речь пошла вообще о дисквалификации?

Существуют ли единственно верные методы подсчёта расходов?

Нормально ли, что разбирательства идут спустя почти год после возможного нарушения?

Научились ли в ФИА контролировать расходы «нестандартных» команд — «Ред Булл» с их двумя коллективами, заводских конюшен и так далее.

В принципе, подобные проблемы и скандалы предсказывали ровно в тот момент, когда лимит на расходы ещё только вводился. Но теперь у ФИА не получится закрывать глаза на сложности. Все ждут прозрачности как в правилах, так и в решениях федерации. От этого зависит, будет ли лимит на бюджеты работать как надо или превратится в шутку и бесконечный генератор взаимных подозрений в мошенничестве. По слухам, какой-то вердикт со стороны федерации ожидается к Гран-при Японии в следующие выходные.