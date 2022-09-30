«Ред Булл» стал чемпионом благодаря обходу правил? Соперники требуют жесточайших санкций

Громкий скандал разгорается в Формуле-1: по данным немецких и итальянских медиа, ФИА выявила нарушения финансового регламента при изучении трат команд в 2021 году. Среди проштрафившихся — «Ред Булл», «незаконные» траты которого могли оказать решающее влияние как на прошлый сезон, так и на нынешний. Как теперь поступит федерация, чтобы правила не превратились в фикцию, но и итоги последних сезонов не были поставлены под сомнение?
О чём вообще речь?
С 2021 года в Формуле-1 действует лимит на расходы команд. Например, в сезоне-2021 каждый гоночный коллектив должен был потратить не более $ 145 млн — правда, без учёта зарплат гонщиков, затрат на моторы и некоторых других исключений. Тем не менее это важный шаг для оздоровления чемпионата: бесконечная гонка расходов завершена, владение командой Ф-1 должно было превратиться в выгодный бизнес.
При этом очевидно, что если кто-то обойдёт ограничения, то получит огромное преимущество по сравнению с соперниками, так как сможет агрессивнее дорабатывать свою машину и, соответственно, делать её быстрее. Поэтому ФИА сразу предусмотрела как методы контроля расходов (внезапные визиты на базы, проверки со стороны авторитетных аудиторов и так далее), так и штрафы за нарушение финансового регламента.
Правда, этим штрафам не хватает конкретики. Федерация осознанно не прописала наказания по принципу «такое-то превышение — такой-то штраф», чтобы у команд не было искушения решить: да, мы получим вот такое наказание, но бонусы благодаря дополнительному финансированию легко этот штраф перевесят.
В чём подозревают «Ред Булл»?
По данным Auto Motor und Sport и La Gazzetta dello Sport, «быки» — одна из двух команд, которая не вписалась под потолок расходов в 2021 году. Второй обвиняемый — «Астон Мартин», но британцы так плохо выступают в этом году, что их прегрешения никому не интересны. К тому же, как говорят, превышение со стороны «Астона» небольшое, да и то, возможно, речь идёт о не совсем корректном подсчёте расходов на строительство новой базы. В общем, команде из Сильверстоуна вряд ли что-то угрожает — в отличие от «Ред Булл».
В случае с «быками» ходят разные слухи, как сильно они превысили планку — итоговая цифра в том числе зависит от методов подсчёта. Например, сама команда может заявить, что потратила на производство детали сумму Х, а аудиторы ФИА, исходя из своих данных и аналогичных трат других команд, посчитают, что деталь должна была стоить 2Х.
В 2022 году «Ред Булл» не победим. Но точно ли всё законно?
Фото: Clive Rose/Getty Images
При этом в правилах есть примечание: если команда превысила потолок не более чем на 5% (при нынешнем потолке — чуть более чем на $ 7 млн), то подобное нарушение относится к категории «мелких», и за него грозит лишь некий финансовый штраф. Честно говоря, довольно опасное правило: фактически команды прямо подталкивают к тому, чтобы потратить лишние миллионы и почти никак за это не поплатиться. При том, что эти $ 7 млн — мощнейшая помощь развитию машины в ходе сезона.
Более того, эти лишние траты могли оказаться решающими сразу для двух сезонов. С одной стороны, «Ред Булл» куда дольше «Мерседеса» развивал болид 2021 года и благодаря этому довёл борьбу за титул до последнего Гран-при (что было в Абу-Даби, все помнят). Не менее важно и то, что в 2022-м «быки» как ни в чём не бывало вновь сразу включились в борьбу за чемпионство, а потом ещё и переиграли «Феррари» в вопросе развития машины — что и привело к доминированию Макса Ферстаппена во второй половине сезона и кончине интриги.
Разумеется, у «Мерседеса» и «Феррари» вопрос: как же «быки» сумели и развитие машины 2021 года продолжать до победного конца, и ресурсы на автомобиль 2022-го найти в нужном объёме, и уже в ходе нынешнего сезона завалить Макса новинками? У Вольфа и Бинотто предсказуемо возникают вопросы к тратам конкурента…
Как могут наказать «Ред Булл» и что хотят соперники?
Если «Ред Булл» всё-таки уложился в допустимые 5%, то ему не должны угрожать серьёзные санкции — дело ограничится финансовым штрафом, а денег у «быков» хватает. И концерн-владелец поможет, и новые мощнейшие спонсоры, присоединившиеся к команде в 2022-м. Это вообще не проблема, а главные вопросы возникнут к ФИА и конкурентам: к федерации — насчёт допуска в правилах, которым так и хочется воспользоваться, а к соперникам — насчёт нерешительных действий в «серой» зоне регламента.
Но вот если «быки» потратили больше даже допустимого допущения, то кары могут оказаться жесточайшими. В регламенте ФИА перечисляются следующие меры: лишение команды и/или пилота какого-то количества очков, понижение потолка расходов в следующем году на зафиксированную сумму превышения, дисквалификация. Ну а конкуренты надеются, что федерация накажет «Ред Булл», полностью запретив «быкам» доработку машины в ходе сезона 2023 года. Мол, с чем приедете на первую гонку, с тем будьте любезны кататься весь год.
Теперь очень многое зависит от ФИА, ведь любое решение федерации станет прецедентом на будущее.
Вопросов — уйма.
- Должен ли страдать пилот или нет?
- Если лишать очков, то за прошлый сезон, нынешний или будущий?
- Какая именно сумма превышения достаточна для реального штрафа?
- Что надо сделать, чтобы речь пошла вообще о дисквалификации?
- Существуют ли единственно верные методы подсчёта расходов?
- Нормально ли, что разбирательства идут спустя почти год после возможного нарушения?
- Научились ли в ФИА контролировать расходы «нестандартных» команд — «Ред Булл» с их двумя коллективами, заводских конюшен и так далее.
В принципе, подобные проблемы и скандалы предсказывали ровно в тот момент, когда лимит на расходы ещё только вводился. Но теперь у ФИА не получится закрывать глаза на сложности. Все ждут прозрачности как в правилах, так и в решениях федерации. От этого зависит, будет ли лимит на бюджеты работать как надо или превратится в шутку и бесконечный генератор взаимных подозрений в мошенничестве. По слухам, какой-то вердикт со стороны федерации ожидается к Гран-при Японии в следующие выходные.
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