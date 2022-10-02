В Ф-1 меняется автор мощного рекорда. Так много в чемпионате ещё никто не ездил!

Сегодня, в воскресенье, Фернандо Алонсо перебьёт культовый рекорд Райкконена по количеству проведённых гонок в Формуле-1: если пилот «Альпин» благополучно уйдёт в бой с пятой позиции на Гран-при Сингапура, этот старт станет для Фернандо 350-м. Дабы ещё раз зафиксировать величие испанца, мы предлагаем вспомнить, какой была «Королева автоспорта» в 2001 году, когда молодой Алонсо только начинал свою карьеру в Формуле-1.

Райкконен и Монтойя дебютировали в Ф-1

Кими Райкконен и Хуан Пабло Монтойя – живые символы своей эпохи и просто одни из главных гонщиков начала XXI века. В 2001 году они только начинали свой формульный путь.

До «Королевы автоспорта» финский пилот добрался, имея за спиной всего лишь два сезона в младших «формулах». Как показала история, Петер Заубер ничуть не прогадал, сделав ставку на финского пилота. Уже в дебютной гонке Райкконен набрал свои первые очки: финишировал седьмым, но выписанный Оливье Панису штраф помог подняться на шестую строчку. В оставшихся гонках сезона Райкконен ещё трижды финиширует в топ-6 (дважды на четвёртом месте), а самое главное, убедит Рона Денниса в своей конкурентоспособности: следующий чемпионат Айсмен начнёт уже в составе «Макларена».

Новички сезона-2001: Райкконен, Монтойя, Алонсо и Бернольди Фото: Clive Mason/Getty Images

Что касается Хуана Пабло, то он дебютировал в Ф-1 даже ярче своего финского коллеги, хотя начало сезона для колумбийского пилота складывалось весьма неоднозначно. С одной стороны, в первых четырёх гонках ему ни разу не удалось добраться до финиша (пусть зачастую и не по своей вине), а с другой – уже на третьем этапе на «Интерлагосе» он яростно боролся с Михаэлем Шумахером и претендовал на победу ровно до того момента, пока круговой Йос Ферстаппен не влетел в зад «Уильямса». В дальнейшем Монтойю также будут преследовать разного рода проблемы, из-за которых он финиширует только в шести из 17 гонок.

Особенно обидными для колумбийца стали сходы на «Хоккенхаймринге» и «Спа-Франкоршам» – в гонках, в которых он стартовал с первого места (в Бельгии Монтойя заглох в преддверии второго прогревочного круга). Впрочем, в концовке сезона удача всё же повернулась лицом к Хуану Пабло: в Монце колумбийский дебютант наконец смог конвертировать поул-позицию в победу, тем самым войдя в историю как один из немногих пилотов, кому удавалось выиграть гонку в своём дебютном сезоне в Ф-1.

Хаккинен и Алези провели свои последние гонки в Ф-1. «Бенеттон» и «Прост» прекратили своё существование

От тех, кто начинал, плавно переходим к тем, кто заканчивал. Чемпионат 2001 года стал последним для двух культовых гонщиков 1990-х – Мики Хаккинена и Жана Алези. К сожалению, что для одного, что для второго заключительный сезон в Формуле-1 выдался не особо удачным.

Хаккинену, например, жутко не везло на старте чемпионата: в Австралии Мика сошёл с дистанции из-за проблем с подвеской, в Бразилии финн заглох на старте, а в Испании он и вовсе потерял победу на последнем круге дистанции из-за утечки в гидравлике.

Если в 2000 году Хаккинен на равных боролся с Шумахером за титул, то в следующем сезоне о подобном его фанатам приходилось только мечтать: на экваторе чемпионата Мика не входил даже в топ-5 личного зачёта, а статус главного соперника Красного Барона в том сезоне перекочевал к другому плоту «Макларена» – Дэвиду Култхарду. Во второй половине сезона Хаккинен всё же напомнит ещё несколько раз о своём величии, одержав свои заключительные победы в Ф-1 на «Сильверстоуне» и «Индианаполисе».

Для Алези последний сезон в «Королевских гонках» также сложился не самым лучшим образом. Начинать чемпионат ему пришлось в близкой к статусу аутсайдера команде Алена Проста. На не самом боеспособном болиде Алези трижды смог финишировать в топ-6, а под конец сезона достаточно неожиданно и не без доли скандала покинул «Прост», пополнив ряды «Джордана» – в обратном направлении отправился Френтцен.

Для команды Алена Проста тот сезон также стал последним в Формуле-1. В 2001 году французская конюшня испытывала серьёзные финансовые проблемы: большая часть бюджета ушла на оплату двигателей «Феррари», а титульный спонсор Gauloises ушёл от французов ещё в конце прошлого сезона. Положение команды было катастрофическим, и всё, чем запомнился «Прост» в 2001 году – это бесконечная чехарда пилотов: за один сезон в синий болид французской команды садились аж пять разных пилотов.

2001 год стал кошмарным для «Проста» Фото: Getty Images

Помимо «Проста», в том году попрощалась с «Королевскими гонками» ещё одна команда – «Бенеттон». Стоит отметить, что в сезоне-2001 итальянский коллектив не представлял собой бедственного аутсайдера, чего нельзя сказать о многих других командах, в разные годы покидавших Формулу-1.

К 2001 году «Бенеттон» уже принадлежал концерну «Рено», и последующее пришествие французской команды можно назвать скорее ребрендингом, нежели появлением новой команды: «по наследству» французам досталась база в Энстоуне, титульный спонсор MildSeven, а также один из боевых пилотов в лице Дженсона Баттона. Но в то же время нельзя сказать, что исчезновение «Бенеттона» прошло бесследно для фанатов «Королевских гонок». Как-никак чемпионат покидал культовый бренд – команда, которая в своё время поверила в молодого Шумахера и с ним же взяла два титула в личном зачёте, а также один Кубок конструкторов.

Михаэль Шумахер стал четырёхкратным чемпионом, а его брат одержал первые победы в Ф-1

Главным итогом сезона-2001 стал, конечно же, четвёртый титул Михаэля Шумахера. После ожесточённой битвы с Хаккиненом в 2000 году в следующем сезоне фанаты надеялись увидеть новый раунд великого сражения, но, к сожалению, ничего подобного они не дождались.

В том сезоне «Феррари» хоть и не являлась абсолютным доминатором, как в 2002-м или 2004-м, но сопротивление со стороны своих главных соперников замечала, скажем так, через раз. Хотя в начале сезона Дэвид Култхард достаточно успешно навязывал борьбу Красному Барону, но ближе к экватору чемпионата окончательно выпал из чемпионской гонки. Всего же Шумахер выиграл девять гонок из 17 возможных и оформил титул уже в Венгрии – за четыре этапа до конца сезона.

Михаэль Шумахер — четырёхкратный чемпион мира Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Среди других сугубо спортивных итогов сезона-2001 стоит отметить стремительный прогресс Ральфа Шумахера. Немецкий пилот одержал три победы (первые в его формульной карьере) – чаще Ральфа в том сезоне побеждал только его брат.

А вот что касается непосредственно самого Алонсо, то его дебют в какой-то степени оказался в тени более значимых и резонансных событий. В 2001 году он представлял собой хоть и очень талантливого, но малоизвестного широкой публике юниора, который к тому же выступал в составе безнадёжного аутсайдера.

Впрочем, Фернандо хоть и защищал честь депрессивной «Минарди», но произвести впечатление всё же сумел. В квалификационной дуэли он в пух и прах разнёс как более опытного Тарсо Маркеша (11-2), так и дебютанта серии Алекса Йонга (3-0). Также стоит отметить, что частенько Алонсо удавалось переквалифицировать не только своих безнадёжных напарников, но и пилотов других, более боеспособных команд. Продемонстрированные Фернандо результаты убедили Флавио Бриаторе предоставить испанцу место боевого пилота «Рено» в 2003 году.

А каким был мир в 2001 году?

Дабы ещё раз зафиксировать, насколько давно дебютировал в Формуле-1 Алонсо, мы кратко вспомним, каким был мир в 2001 году:

состоялась инаугурация 43-го президента США Джорджа Буша;

презентация первого поколения медиапроигрывателя iPod – в будущем одного из самых узнаваемых брендов Apple;

в Тихом океане затоплена орбитальная станция «Мир», бороздившая просторы космоса на протяжении 15 лет;

Microsoft явила миру новую операционную систему WindowsXP;

самым кассовым фильмом мирового проката стал «Гарри Поттер и философский камень», заработавший $ 974 млн;

московский «Спартак», обыграв «Зенит» в предпоследнем туре, обеспечил себе девятый титул чемпионата России по футболу. Следующего чемпионства фанатам красно-белых придётся ждать долгих 16 лет;

триумфатором Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария»: в финальном матче в серии пенальти была повержена «Валенсия»;

команда «Ауди» во второй раз в своей истории выигрывает гонку «24 часа Ле-Мана»;

чемпионом мира по ралли становится Ричард Бёрнс. По итогам сезона он опередил своего соотечественника Колина Макрея всего лишь на два очка.

Таким вот был мир, когда Фернандо Алонсо проводил свои первые гонки в Формуле-1, а уже сегодня он станет самым опытным гонщиком в истории «Королевских гонок».