Прорыв Ферстаппена, дождь, победа «Мерседеса»? Ждём Гран-при Сингапура — LIVE!

Доступные комплекты шин

Менее трёх часов до старта гонки, и по традиции начинаем день с обзора оставшихся комплектов шин. Поскольку в субботу гонщики в основном использовали «промежуточные» шины, проблем с оставшейся резиной ни у кого нет — есть все составы, и почти все комплекты — свежие.

Оптимальной тактикой, если гонка пройдёт по сухой трассе, в «Пирелли» считают стратегию одного пит-стопа с финишем на «харде». Тут тоже никаких сложностей не предвидится.