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Гран-при Сингапура Формулы-1 2 октября 2022 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Прорыв Ферстаппена, дождь, победа «Мерседеса»? Ждём Гран-при Сингапура — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Нидерландов Формулы-1
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Впереди максимально непредсказуемая гонка Формулы-1, которая теоретически может принести Максу Ферстаппену второй титул.

В 15:00 мск стартует гонка 17-го этапа сезона Формулы-1 — Гран-при Сингапура. По итогам вчерашней квалификации мы получили интригующую стартовую решётку: Шарль Леклер стартует впереди Серхио Переса, за ними Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс, а вот Макс Ферстаппен из-за ошибки команды с подсчётами топлива отправится в бой лишь восьмым. При этом теоретически голландец уже по итогам этапа на трассе «Марина Бей» может стать двукратным чемпионом мира — но для этого ему для начала надо прорваться и победить… Ждёт ли нас очередной суперпрорыв пилота «Ред Булл»? Следим вместе!

Доступные комплекты шин
Live Дмитрий Захарченко

Сегодняшняя гонка будет исторической — даже если Ферстаппен не сумеет обеспечить себе чемпионское звание (а такой шанс у него есть!). Дело в том, что сегодня рекордный 350-й старт в Формуле-1 примет Фернандо Алонсо — никто ранее не принимал участия в таком количестве гонок в рамках чемпионата мира.

Фото: twitter.com/AlpineF1Team

В Ф-1 меняется автор мощного рекорда. Так много в чемпионате ещё никто не ездил! В Ф-1 меняется автор мощного рекорда. Так много в чемпионате ещё никто не ездил!
12:08 Дмитрий Захарченко

Доступные комплекты шин

Менее трёх часов до старта гонки, и по традиции начинаем день с обзора оставшихся комплектов шин. Поскольку в субботу гонщики в основном использовали «промежуточные» шины, проблем с оставшейся резиной ни у кого нет — есть все составы, и почти все комплекты — свежие.

Оптимальной тактикой, если гонка пройдёт по сухой трассе, в «Пирелли» считают стратегию одного пит-стопа с финишем на «харде». Тут тоже никаких сложностей не предвидится.

Фото: Pirelli

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