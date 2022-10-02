Лидеры Ф-1 наошибались в Сингапуре: вылеты и аварии! Победителя могут лишить победы

Долгое ожидание

Чуть более чем за час до старта прогревочного круга гонки над трассой в Сингапуре началась гроза, что вызвало практически незамедлительную реакцию со стороны дирекции гонки — старт Гран-при отложили на неопределённый срок. После нескольких стандартных обновлений от дирекции выяснилось — старт гонки отложен на 1 час и 5 минут. Это вызвало определённые удивления: дождь к этому времени откровенно закончился, а трасса начала сохнуть.

Старт остался за Мексикой

Несмотря на вайбы Бельгии 2021 года, старт был дан вовремя, что и неудивительно, учитывая окончательно закончившийся дождь. В бой все гонщики ушли на промежуточных, а не на дождевых шинах. Не обошлось на старте без перестановок — во-первых, Шарль Леклер проиграл старт Серхио Пересу, а вот у напарника Переса по «Ред Булл» Макса Ферстаппена старт не удался: он откатился во вторую десятку, но быстро вернул себе несколько позиций и вышел на 10-е место.

Не лучший старт получился и у Льюиса Хэмилтона — он пропустил вперёд Карлоса Сайнса, причём испанец откровенно выдавил семикратного чемпиона мира в первом повороте.

Перес с Леклером за первые три круга уехали от Сайнса на шесть секунд, причём Перес смог, в свою очередь, создать преимущество над Шарлем в секунду. Ферстаппен же позади справился с Юки Цунодой в борьбе за девятое место и сел на хвост неплохо стартовавшему Себастьяну Феттелю.

Традиционная машина безопасности

На восьмом круге Гран-при Сингапура решил не изменять своим традициям — на трассе появилась машина безопасности после столкновения между Гуаньюем Чжоу и Николасом Латифи. Чжоу из-за сломанной подвески оставил машину в кармане безопасности пятого поворота, а Латифи смог добраться до боксов, но его подвеска также была повреждена, и гонка для канадца закончилась.

Рестарт на 11-м круге прошёл спокойно — перестановок практически не произошло, разве что Ферстаппен наконец-то справился с Феттелем. До конца круга Ферстаппен справился и с Гасли, выйдя на седьмое место.

Впереди же ситуация после машины безопасности не изменилась: Перес сохранил лидерство, Леклер остался позади в секунде, а вот Сайнс и Хэмилтон отстали на четыре секунды от этой группы. Отставание Сайнса и Хэмилтона продолжило расти, в остальном гонка к своей трети перешла в спокойный режим. Главный вопрос был в том, когда пилоты будут готовы перейти на слики и хватит ли промежуточных шин до этого момента.

Что касается борьбы Ферстаппена и Алонсо, то она закончилась не самым ожидаемым исходом — у Алонсо отказал двигатель, Ферстаппен вышел вперёд, а над трассой появился виртуальный пейс-кар.

Эксперименты над Расселлом

В «Мерседесе» этим сразу же воспользовались, чтобы поэкспериментировать над застрявшим за Боттасом в середине второй десятки Расселлом, переведя его на слики. Однако с держаком даже под дельтой за виртуальной машиной безопасности у Расселла возникли проблемы — буквально в каждом повороте Джордж пытался выжить и не вылететь в стену с сильным сносом заднего моста.

Очередной виртуальный пейс-кар появился над трассой на 26-м круге: Алекс Албон позади не справился с управлением в восьмом повороте, оставив там переднее крыло. Таец добрался до боксов, но продолжить гонку не смог. Следующего виртуального пейс-кара пришлось ждать недолго — отказал мотор на второй машине «Альпин», у Эстебана Окона, француз остановился в опасном месте, ознаменовав этим потерю уже четверти пелотона к середине гонки.

К экватору гонки случился рестарт, на котором Ферстаппен обозначил атаку на Норриса, но успешно провести её не удалось. Через ещё два круга проблемы возникли у Льюиса Хэмилтона — британец ошибся в седьмом повороте и сломал переднее крыло, но вернулся на трассу прямо перед Максом Ферстаппеном.

К этому же моменту на трассе наконец-то заработали слики, что вызвало волну пит-стопов. Не обошлось, практически традиционно, без проблем у «Феррари» — Леклер простоял на пит-стопе чуть больше пяти секунд.

Финальный спринт в гонке со временем

В боксы нырнул и Хэмилтон, которому сменили, помимо шин, и переднее крыло. В «Ред Булл» Переса зазвали в боксы на следующем круге, Ферстаппен отправился за своим «медиумом» на том же круге, причём проведя оба пит-стопа идеально. В боксы к 36-му кругу не заехали только пилоты «Макларена», причём для них это было идеально — со своими сликами не справился Юки Цунода, разбивший машину в 10-м повороте.

В итоге Норрис после своей остановки вернулся на трассу четвёртым, а Риккардо — шестым. Под второй реальной машиной безопасности дирекция гонки включила таймер: за два часа пилоты не успевали проехать 61 круг.

Леклеру пообещали долгий пейс-кар из-за повреждения барьера, однако машина безопасности буквально через круг после этого погасила огни. На рестарте Перес сохранил лидерство, а вот у Ферстаппена рестарт не получился — он пытался пройти Норриса в седьмом повороте, перетормозил и улетел в карман безопасности, в итоге вернувшись на трассу впереди Хэмилтона на восьмой позиции. Макс не только потерял позиции, но и убил свои шины, отправившись в боксы за свежим «софтом» и выехав последним.

Проблемы возникли и у Расселла — Джордж пытался обогнать Мика Шумахера, коснулся его задним колесом и пробил покрышку. Не обошлось без повреждений и у Шумахера — немец тоже отправился в боксы на повреждённой машине. Оба вернулись на трассу после смены шин.

За 27 минут до финиша пилотам разрешили использовать DRS, а у Переса возникли проблемы с работой двигателя, но они не были фатальными. Леклер в борьбе за победу повис на хвосте Переса, но с первых нескольких попыток справиться с мексиканцем не смог.

Ферстаппен за 13 минут до конца гонки пробился в очковую зону, пройдя Боттаса, а кругом спустя Макс прошёл и Гасли, выйдя на девятое место. Перес же к этому моменту уехал от Леклера более чем на две секунды, но попал под расследование за нарушение правил в режиме машины безопасности. Это вынудило Чеко ещё взвинтить темп, чтобы попытаться оторваться от Леклера на пять секунд потенциального штрафа.

Заключительный прорыв Ферстаппена

Ферстаппен за восемь минут до финиша нагнал Хэмилтона в борьбе за восьмую позицию, но застрял в паровозике DRS позади Льюиса и Себастьяна Феттеля. Но на таких позициях добраться до финиша пилотам было не суждено: Хэмилтон не выдержал, попытавшись атаковать Феттеля, и промахнулся в поворот, пропустив вперёд Ферстаппена.

Перес к последнему кругу оторвался от Леклера более чем на семь секунд, сняв некоторые вопросы относительно разбирательства в судейской комнате, однако, по словам гоночного инженера Леклера, Пересу грозит два пятисекундных штрафа. Перес одержал четвёртую победу в карьере и вторую в сезоне, Леклер финишировал вторым, Сайнс замкнул первую тройку.

Помимо этой троицы, в очках финишировали Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Ферстаппен, справившийся с Феттелем на последнем круге, а также Хэмилтон и Гасли.

Гонка получилась действительно марафонской, в которой не выдерживали ни пилоты, ни машины. Перес одержал заслуженную победу. Что же касается борьбы за титул, то официальное объявление Ферстаппена двукратным чемпионом мира откладывается как минимум до Гран-при Японии.