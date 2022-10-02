Гонщик-мем пустился во все тяжкие: после увольнения пилот Ф-1 на прямой выбил соперника!

Гран-при Сингапура на влажной от дождя уличной трассе «Марина Бей» стал одним из самых захватывающих в сезоне Формулы-1. Коварная конфигурация вкупе со скользким покрытием требовали от пилотов предельной сосредоточенности и аккуратности — среди тех, кто допускал ошибки, в том числе чемпионы последних лет Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.
Однако их ошибки (Хэмилтон, к слову, вылетал дважды!) объяснимы: оба изо всех сил стремились отыграться, атаковали по альтернативным траекториям, которые были намного более мокрыми, и промахивались мимо поворота. Но ошибку Николаса Латифи объяснить невозможно — канадец на прямой в прямом смысле приехал в соперника, чем закончил и его гонку, и свою.
Напряжённая борьба за 18-е место
Столкновение Латифи и Гуаньюя Чжоу произошло на седьмом круге. На старте Чжоу замешкался и потерял разгон на стартовой прямой — и откатился на 18-е место, а затем пропустил ещё и Джорджа Расселла. Через три круга британец опередил Латифи, и теперь перед Гуаньюем был не «Мерседес», а «Уильямс».
Три с половиной круга Чжоу преследовал Латифи, осторожно выжидая. Китаец не атаковал, и даже когда в начале седьмого круга канадец немного потерял в связке первых поворотов, в пятый он входил снаружи. Но Латифи, похоже, не смотрел в зеркала и перед поворотом сместился наружу — так, словно гонщика «Альфа Ромео» там не было.
Латифи впечатал Чжоу в отбойник
Фото: Ф1
Чжоу в том эпизоде не пытался опередить соперника — он хотел просто проехать поворот и понимал, что у Латифи будет полное право оставить ему минимум места и испортить выход на длинный разгон. Осмотрительного китайца это не уберегло.
Гуаньюй сошёл сразу же, а Латифи попытался продолжить гонку и заехал в боксы, где механики сменили ему носовой обтекатель. Впрочем, гонщик тут же заглушил двигатель и покинул кокпит — с дистанции сошли оба.
Гонщик-мем
Перед этапом в Сингапуре «Уильямс» официально объявил о том, что в конце сезона расстанется с Латифи. Это произошло буквально на следующий день после блестящего дебюта Ника де Вриса — голландец заменял оказавшегося в больнице Алекса Албона, в первой же своей квалификации опередил Латифи и в гонке набрал два очка, оставив куда более опытного канадца далеко позади.
Увольнение Латифи закономерно — он выступает в Формуле-1 уже третий год, и всё это время он был на шаг (а то и два или даже три) позади напарников. Уступать Джорджу Расселлу было не зазорно — сегодня он на равных выступает с Хэмилтоном, но когда Николас стал уступать даже Албону, до этого год сидевшему в резервистах, оправданий не осталось.
В сезоне-2022 Латифи стабильно уступает Албону
Фото: Lars Baron/Getty Images
С другой стороны, канадцу можно посочувствовать: за эти годы под постоянным прицелом журналистов и болельщиков он превратился в мем, а после вылета на Гран-при Абу-Даби в прошлом году получал в мессенджеры неприкрытые угрозы физической расправы.
Лучшее, что сейчас остаётся Латифи, это выложиться в оставшихся до конца сезона гонках. Пока же складывается ощущение, что после объявления он совсем опустил руки: столкновение с Чжоу в Сингапуре можно объяснить лишь тем, что мыслями гонщик был где-то в другом месте.
- 2 октября 2022
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
16:56
-
16:34
-
16:24
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:20
-
13:21
-
12:27
-
11:59
-
11:40
-
11:16