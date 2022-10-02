Гонщик-мем пустился во все тяжкие: после увольнения пилот Ф-1 на прямой выбил соперника!

Столкновение Латифи с Чжоу можно объяснить лишь тем, что мыслями канадец был где-то в другом месте.

Гран-при Сингапура на влажной от дождя уличной трассе «Марина Бей» стал одним из самых захватывающих в сезоне Формулы-1. Коварная конфигурация вкупе со скользким покрытием требовали от пилотов предельной сосредоточенности и аккуратности — среди тех, кто допускал ошибки, в том числе чемпионы последних лет Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

Однако их ошибки (Хэмилтон, к слову, вылетал дважды!) объяснимы: оба изо всех сил стремились отыграться, атаковали по альтернативным траекториям, которые были намного более мокрыми, и промахивались мимо поворота. Но ошибку Николаса Латифи объяснить невозможно — канадец на прямой в прямом смысле приехал в соперника, чем закончил и его гонку, и свою.

Напряжённая борьба за 18-е место

Столкновение Латифи и Гуаньюя Чжоу произошло на седьмом круге. На старте Чжоу замешкался и потерял разгон на стартовой прямой — и откатился на 18-е место, а затем пропустил ещё и Джорджа Расселла. Через три круга британец опередил Латифи, и теперь перед Гуаньюем был не «Мерседес», а «Уильямс».

Три с половиной круга Чжоу преследовал Латифи, осторожно выжидая. Китаец не атаковал, и даже когда в начале седьмого круга канадец немного потерял в связке первых поворотов, в пятый он входил снаружи. Но Латифи, похоже, не смотрел в зеркала и перед поворотом сместился наружу — так, словно гонщика «Альфа Ромео» там не было.

Латифи впечатал Чжоу в отбойник Фото: Ф1

Чжоу в том эпизоде не пытался опередить соперника — он хотел просто проехать поворот и понимал, что у Латифи будет полное право оставить ему минимум места и испортить выход на длинный разгон. Осмотрительного китайца это не уберегло.

Гуаньюй сошёл сразу же, а Латифи попытался продолжить гонку и заехал в боксы, где механики сменили ему носовой обтекатель. Впрочем, гонщик тут же заглушил двигатель и покинул кокпит — с дистанции сошли оба.

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Гонщик-мем

Перед этапом в Сингапуре «Уильямс» официально объявил о том, что в конце сезона расстанется с Латифи. Это произошло буквально на следующий день после блестящего дебюта Ника де Вриса — голландец заменял оказавшегося в больнице Алекса Албона, в первой же своей квалификации опередил Латифи и в гонке набрал два очка, оставив куда более опытного канадца далеко позади.

Увольнение Латифи закономерно — он выступает в Формуле-1 уже третий год, и всё это время он был на шаг (а то и два или даже три) позади напарников. Уступать Джорджу Расселлу было не зазорно — сегодня он на равных выступает с Хэмилтоном, но когда Николас стал уступать даже Албону, до этого год сидевшему в резервистах, оправданий не осталось.

В сезоне-2022 Латифи стабильно уступает Албону Фото: Lars Baron/Getty Images

С другой стороны, канадцу можно посочувствовать: за эти годы под постоянным прицелом журналистов и болельщиков он превратился в мем, а после вылета на Гран-при Абу-Даби в прошлом году получал в мессенджеры неприкрытые угрозы физической расправы.

Лучшее, что сейчас остаётся Латифи, это выложиться в оставшихся до конца сезона гонках. Пока же складывается ощущение, что после объявления он совсем опустил руки: столкновение с Чжоу в Сингапуре можно объяснить лишь тем, что мыслями гонщик был где-то в другом месте.