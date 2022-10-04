Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так?

Американский портал Gambling.com, который освещает события из мира спорта и азартных игр, провёл исследование, чтобы выяснить самых любимых и самых ненавидимых пилотов NASCAR Cup Series — самых популярных гонок в США. И среди последних — Даниил Квят, российский гонщик, только в июле дебютировавший в гонках сток-каров!

Больше всех ненавидят темнокожего

Исследование журналисты Gambling.com проводили в «Твиттере»: они собрали все твиты с упоминаниями каждого из пилотов за период с 1 февраля по 31 августа и разделили их на положительные, нейтральные и отрицательные. Чем выше у гонщика процент положительных упоминаний — тем выше он в рейтинге самых любимых пилотов. Соответственно, для рейтинга самых ненавидимых определяющей была доля негативных твитов.

И самым ненавидимым гонщиком NASCAR Cup Series — да ещё и с большим отрывом! — стал Бубба Уоллас, единственный темнокожий пилот на стартовой решётке. Так, почти каждый третий твит об Уолласе носил негативный характер — доля таких сообщений составила 30,1%. На втором месте идёт Коди Уэйр — один из аутсайдеров серии, но о нём пишут плохо лишь в 18,9% твитов.

Бубба Уоллас Фото: Sean Gardner/Getty Images

При этом каких-либо особенных поводов для ненависти Бубба не давал. Многие болельщики в первую очередь помнят гонщика по истории с подброшенной в его боксы петлёй для виселицы, которая в итоге оказалась простой верёвкой для закрепления двери. Однако тогда скандал раздул не сам Уоллас, а сотрудники трассы — именно они нашли верёвку, увидели в ней расистский подтекст и подняли всех на уши.

Буббе часто припоминали его победу на «Талладеге», полученную из-за дождя, который досрочно прервал гонку, но в тот день все знали, что на трассу движется туча. Эти претензии должны были отпасть после победы Уолласа в Канзасе, но болельщики всё равно недовольны. «Посадите десять случайных человек за руль этой машины, и каждый из них проедет лучше», — приводят авторы исследования пример одного из твитов.

Даниил Квят на седьмом месте

Даниил Квят в рейтинге самых ненавидимых пилотов расположился на седьмой позиции — 13,5% твитов о нём носили негативный характер. Россиянин, отметим, успел провести лишь две гонки и в обеих столкнулся с техническими проблемами, из-за чего держался в хвосте. В то же время Квяту прямо по ходу гонки приходилось учиться пилотировать сток-кар, но сложностей соперникам Даниил не доставлял, а потому вряд ли ненависть к нему связана с событиями на трассе.

Сам Квят заявляет, что намерен всерьёз заняться гонками NASCAR и посвятить им всего себя, чтобы когда-нибудь сразиться за титул. Слова Даниил подкрепляет делом: на этой неделе на «ровале» в Шарлотте россиянин выступит в гонках первого и второго дивизионов. Это позволит получить больше наката и лучше подготовиться к старту в NASCAR Cup Series.

Выше Квята, помимо упомянутого Коди Уэйра, находятся, например, Тай Диллон — внук владельца команды Ричарда Чилдресса, который пока не добился громких успехов ни в первом, ни во втором дивизионах. Четвёртое место в антирейтинге занимает Денни Хэмлин — ветеран гонок NASCAR, который время от времени позволяет себе быть крайне агрессивным на трассе и часто критикует ассоциацию.

Кроме того, на восьмой позиции антирейтинга, аккурат позади Квята, расположился Жак Вильнёв. Канадец в сезоне-2022 выходил на старт лишь один раз — в «500 милях Дайтоны» в начале сезона — и всё равно вызвал критику в 13,4% твитах о себе. Девятую строчку занимает Кайл Буш, двукратный чемпион, который до недавнего времени считался самым ненавидимым гонщиком в пелотоне, а замыкает список Остин Диллон — старший брат Тая.

Самый любимый пилот — мексиканец

В рейтинге любимцев публики первое место занял единственный мексиканец на стартовой решётке Даниэль Суарес. Четыре года назад его уволили из «Джо Гиббс Рейсинг», затем он потерял место в «Стюарт-Хаас», но в этом году смог раскрыться в составе «Трекхаус» (за неё выступал Кими Райкконен) и одержать в Сономе свою первую победу. Почти половина твитов о Суаресе носила позитивный характер — 44,7%.

На второй позиции с минимальным отставанием в полтора процентных пункта расположился Остин Синдрик — 24-летний гонщик «Пенске», который в начале года выиграл «500 миль Дайтоны». Он, отметим, проводит в этом году свой первый полный сезон в высшем дивизионе NASCAR. Ну а третьим в рейтинге любимцев стал Кайл Ларсон — он был отлучён от гонок за неаккуратную шутку на стриме, но спустя год триумфально вернулся и завоевал чемпионский титул.

Любимые пилоты Ненавидимые пилоты 1 Даниэль Суарес (44,7%) Бубба Уоллас (30,1%) 2 Остин Синдрик (42,4%) Коди Уэйр (18,9%) 3 Кайл Ларсон (36,6%) Тай Диллон (17,2%) 4 Кевин Харвик (35%) Денни Хэмлин (15,1%) 5 Алекс Боуман (34,8%) Джастин Хейли (14,7%) 6 Райан Блейни (31,8%) Коул Кастер (13,9%) 7 Мартин Труэкс (31,2%) Даниил Квят (13,5%) 8 Джоуи Логано (30,4%) Жак Вильнёв (13,4%) 9 Чейз Бриско (29,6%) Кайл Буш (12,5%) 10 Курт Буш (29,6%) Остин Диллон (12,3%)

В число десяти любимых пилотов NASCAR Cup Series также вошли ветеран Кевин Харвик, выступающий за команду Джина Хааса, и экс-чемпионы Мартин Труэкс, Джоуи Логано и Курт Буш (последний лишь из-за травмы вынужден был отказаться от участия в плей-офф в этом году).

Интересно, что в рейтинге любимых пилотов не нашлось места чемпиону 2020 года Чейзу Эллиотту. Дело в том, что NASCAR сама ежегодно вручает награду самому популярному гонщику, и последние четыре года она неизменно уходит Чейзу — сыну легендарного Билла Эллиотта, который, в свою очередь, получал её на протяжении всех 1990-х.