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Скандал в Ф-1: как «Мерседес» узнал о проблемах «Ред Булл» с лимитом бюджета и о поправках в технический регламент

В руководстве Ф-1 завёлся «крот»? «Мерседес» попал под подозрения уже во второй раз
Евгений Кустов
В руководстве Ф-1 завёлся «крот»?
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Немецкая команда узнаёт секретную информацию поразительно быстро. Не потому ли, что её бывшая сотрудница теперь в ФИА?

Мир Формулы-1 продолжает ждать официальной информации от Международной автомобильной федерации насчёт проверки расходов команд в сезоне-2021. Все в курсе слухов, что «Ред Булл» и, возможно, «Астон Мартин» (но команда Стролла никому не интересна) не вписались под потолок и тем самым нарушили новый финансовый регламент. Итоги расследования ФИА ожидаются в среду, но параллельно разгорелся второй скандальчик: это уже в «Ред Булл» задались вопросом, каким образом конфиденциальная информация от федерации утекла к конкурентам и в СМИ? И под подозрением оказался «Мерседес».

Подозрительный переход

С 1 июня 2022 года генеральным секретарём ФИА стала Шайла-Энн Рао. Её приглашение в федерацию выглядело логичным, ведь Рао прежде уже трудилась в ФИА качестве главы юридического департамента. Но после этого Шайла-Энн ушла в «Мерседес», где за эти годы занимала два поста: сначала юриста команды, а затем — специального советника Тото Вольфа.

«До нас она была в ФИА. Позитив в её назначении в том, что она за последовательное руководство и прозрачность. Она юрист. В прошлом в адрес ФИА была критика, что некоторые вещи были не вполне прозрачны и ясны для команд. Думаю, как раз появление этой прозрачности станет одним из ключевых аспектов её работы», — говорил Вольф о своей бывшей подчинённой.

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Однако команды Формулы-1 всегда с подозрением относятся к приходу в ФИА экс-представителей конкурентов, хотя исключить подобное невозможно: гоночный мир не такой большой, а переход людей из команд в руководящие органы и обратно максимально логичен. В конце концов, и прежде, и сейчас в руководстве Ф-1 и ФИА полно бывших представителей «Феррари» — Жан Тодт, Росс Браун, Стефано Доменикали (злопыхатели ответят: «Скудерии» не помогает даже это).

Так или иначе, теоретически вопросов к возвращению Рао из-под крыла Вольфа в ФИА возникнуть не могло. Но за половину нынешнего сезона были уже две ситуации, из-за которых генеральному секретарю федерации припомнили связи с «Мерседесом»…

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«Они должны были знать про это заранее»

Первый случай произошёл спустя всего пару недель, после того как Рао приступила к работе ФИА. В то время главной темой в Ф-1 являлось дельфинирование и то, как оно угрожает здоровью пилотов. Федерация стремилась как можно быстрее взять под контроль проблему с раскачиванием болидов на прямых и поторопилась внедрить новую техническую директиву уже на Гран-при Канады.

Содержание директивы стало известно лишь перед этапом – в частности, пункт, что командам разрешается использовать не одну, а две металлические стяжки, которые должны были сделать днище жёстче. Каково же было удивление соперников «Мерседеса», когда болиды команды выехали на тренировки в Монреале уже со второй стяжкой!

«Тото сказал, что они смонтировали стяжку за одну ночь, — поражался Маттиа Бинотто. Я на это могу лишь ответить, что мы в «Феррари» были бы не в состоянии так сделать».

«Они должны были знать про это заранее. А иначе такое просто невозможно!» — и вовсе бушевал Отмар Зафнауэр.

В итоге спорную стяжку с болидов «Мерседеса» сняли, тем более что ввод самой директивы тогда отложили. Но вопрос, проявили ли немцы невероятную оперативность или всё-таки обладали незаконным инсайдом, остался…

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«Для меня Тото Вольф с его резкой критикой — лузер»

Прошло три месяца – и вопрос с тайными познаниями «Мерседеса» вновь на повестке дня. Да, про вероятные проблемы «Ред Булл» с лимитом бюджета рассказал не Вольф, а журналисты из двух немецких и итальянских СМИ, однако и Тото со своей стороны демонстрировал чересчур хорошие познания в ситуации – как и его коллега из «Феррари» Маттиа Бинотто. Это не осталось незамеченным в «Ред Булл».

«Мы были немного шокированы комментариями, которые прозвучали вчера от двух наших соперников, — заявил КристианХорнер. — Подача документов в ФИА происходит конфиденциально. Поэтому я не имею ни малейшего представления об отчётах наших соперников.

Мне было бы интересно узнать, откуда у них взялась информация, чтобы делать такие надуманные заявления. Это в большей степени клевета, и мы этим возмущены. Откуда у них такая информация? Откуда они это знают? Так что, если не будет чёткого объяснения этих заявлений, мы отнесёмся к этому очень серьёзно и рассмотрим доступные нам меры, потому что абсолютно неприемлемо делать подобные комментарии, которые полностью дискредитируют команду, бренды и даже саму Формулу-1».

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Разумеется, моментально поползли предположения, как именно тот же Вольф мог получить информацию о проблемах «Ред Булл». «Феррари» при этом словно остаётся в стороне: всё-таки проигрыш «Скудерии» в нынешнем сезоне слишком серьёзен, а вот в «Мерседесе» продолжают вспоминать, как скандально уступил титул Льюис Хэмилтон.

«Мы все знаем, что доверенное лицо и бывший сотрудник Тото Вольфа сейчас работает в ФИА, — напомнил в эфире немецкого Sky экс-пилот Ф-1 Ральф Шумахер. — ФИА должна провести внутреннее расследование, потому что такая информация просто не должна просачиваться наружу. Это только вредит Формуле-1, и виновата в этом может быть только эта организация. Независимо от того, какой отчёт выйдет в среду, для меня Тото Вольф с его резкой критикой — лузер, который всё ещё не переварил тот факт, что он потерял титул».

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Рао, Вольф и ФИА под ударом

История с «Ред Булл» так или иначе закончится, а вот что новому президент ФИА Мохаммеду бен Сулайему делать теперь с Рао, решительно непонятно. Никаких свидетельств, что она действительно в чём-либо виновата, нет. Но доверие к ней со стороны команд-конкурентов теперь очевидно подорвано.

Вот что говорил в июне Маттиа Бинотто: «Назначение Шайлы-Энн Рао вызывает у нас беспокойство. Она большой профессионал, я не сомневаюсь, что она может успешно выполнять свою работу. У нас есть беспокойство на её счёт, но это только беспокойство. Только от них будет зависеть отсутствие конфликта интересов и корректное поведение. Президент ФИА должен это гарантировать. Уверен, что своими решениями они опровергнут наши опасения».

С момента тех слов итальянца прошло три месяца – и пока не похоже, чтобы опасения «Феррари» и их коллег были развеяны.

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