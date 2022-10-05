Как «Ред Булл» начинал в Формуле-1: конфликт из-за Райкконена и смелый выбор босса

В последние дни западные СМИ делятся неутешительными инсайдами о состоянии здоровья владельца концерна «Ред Булл» Дитриха Матешица. Если верить слухам, он серьёзно болен и уже некоторое время не принимает участия в управлении своим детищем. Будем надеяться, что Матешиц победит болезнь, а пока что мысленно перенесёмся в прошлое, дабы вспомнить, с чего начинался проект «Ред Булл» в Формуле-1.

Маркетинговая политика предопределила интерес «Ред Булл» к Формуле-1

В 1984 году австрийский предприниматель Дитрих Матешиц вместе со своим тайским компаньоном Чалео Йювидья основал компанию по производству энергетических напитков под названием «Ред Булл». Сегодня трудно найти человека, незнакомого с этим брендом, но в середине 1980-х «красный бык» только начинал своё восхождение на Олимп.

Что интересно, первое взаимодействие «Ред Булл» с «Королевой автоспорта» произошло ещё в далёком 1989 году: «быки» выступили в качестве спонсора защищающего цвета «Феррари» Герхарда Бергера (спустя полтора десятилетия он возглавит дочернюю команду «тауриновых» «Торо Россо»). Можно сказать, Бергер был идеальным кандидатом на роль первого в истории протеже «Ред Булл». Он выступал за топ-команду, был достаточно быстрым, обаятельным, а самое главное, обладал австрийским паспортом. Таким образом, благодаря своему известному соотечественнику «быки» сделали себе неплохую международную рекламу.

В 1995 году болиды «Заубер» раскрасились в цвета «Ред Булл» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Здесь вообще стоит отдельно проговорить, откуда у «Ред Булл» появился столь высокий интерес к гонкам. С самого начала под брендом «Ред Булл» австрийский концерн пытался продавать не только энергетический напиток, но и, если угодно, образ жизни. Маркетологи «тауриновых» делали всё, чтобы их продукция ассоциировалась с такими словами, как «энергия», «адреналин», «движение вперёд». Именно поэтому «Ред Булл» проявлял интерес к всевозможным экстремальным видам спорта. Как вы понимаете, австрийский концерн просто не мог пройти мимо гонок на быстрейших машинах планеты.

В 1995-м «Ред Булл» расширяет своё присутствие в мире «Королевских гонок»: Дитрих Матешиц приобретает контрольный пакет акций молодой команды «Заубер». Впрочем, несмотря на владение ценными бумагами, Матешиц не принимал участия в управлении гоночной командой. «Ред Булл» выступил только в качестве титульного спонсора, а «Заубер», в свою очередь, обрёл новую ливрею, сменив свои традиционные чёрные оттенки на корпоративно правильные синие цвета. Можно сказать, в 1995 году мир увидел первую «редбулловскую» ливрею в Формуле-1.

После ссоры с Петером Заубером Матешиц задумался о создании собственной команды Ф-1

На стыке веков «Ред Булл» выводит свою автоспортивную программу на новый уровень: австрийский концерн возложил на себя миссию по развитию молодых гоночных талантов. Базой для создания академии «быков» послужила выступающая в Формуле-3000 команда RSMMarko, которую в начале 1990-х основал бывший австрийский гонщик Хельмут Марко (в будущем он станет куратором юниорской программы «Ред Булл»). В 1999-м к названию гоночного коллектива добавляются заветные слова RedBullJunior, а спустя ещё два года эта команда преобразовалась в отдельную организацию со своей структурой под названием Red Bull Junior Team.

В первый год своего полноценного функционирования академия «быков» взяла под своё крыло сразу семь молодых пилотов. Стоит отметить, что поначалу в «Ред Булл» старались брать именно местных пилотов: пятеро из семи новобранцев «быков» обладали австрийским паспортом. Единственными «легионерами» в дебютном наборе академии «Ред Булл» стали выступающий в Ф-3000 бразилец Рикардо Маурисио, а также 14-летний картингист из Германии Себастьян Феттель.

Приход Кими Райкконена в «Заубер» привёл к конфликту Фото: Mark Thompson/Getty Images

Также в начале нового столетия «тауриновые» предприняли первую попытку продвинуть своего пилота в Формулу-1. Речь идёт об Энрике Бернольди, который хоть никогда и не числился в академии «быков», но на протяжении двух лет гонялся за команду Марко в Формуле-3000. Стоит сказать, что бразильский пилот не был большим талантом: за два сезона в Ф-3000 он не показал ровным счётом ничего. А заинтересованность «быков» в Бернольди, скорее всего, была обусловлена нацеленностью на крупный бразильский рынок.

В преддверии старта сезона-2001 «Ред Булл» попытался пристроить своего протеже в дружественный «Заубер», однако получил весьма неожиданный отказ: Петер Заубер предпочёл бразильцу менее опытного, но куда более перспективного Кими Райкконена. Данный конфликт интересов не лучшим образом сказался на отношениях «Ред Булл» и «Заубера». Дитрих Матешиц даже продал контрольный пакет акций команды швейцарскому финансовому конгломерату CreditSuisse, хотя наклейки «Ред Булл» красовались на болидах «Заубера» вплоть до 2004 года («тауриновые» оставались спонсором команды из Хинвиля).

В конечном итоге «Ред Булл» пристроил Энрике Бернольди в «Эрроуз», а Дитрих Матешиц, если верить слухам, отказался от идеи покупать «Заубер» именно после размолвки с её боссом. Поговаривают, именно в тот момент основатель «Ред Булл» задумался о создании собственной команды Формулы-1.

Что касается непосредственно воспитанников «Ред Булл», то первый из таковых дебютировал в «Королевских гонках» раньше самой команды: Кристиан Клин провёл сезон-2004 в составе «Ягуара». В том же году австрийский концерн уже активно прощупывал почву на предмет будущего участия в Ф-1. В конечном итоге «Ред Булл» выкупил у «Форда» надоевший ему «Ягуар» за символическую сумму в ноябре 2004-го. Построить свою машину к началу следующего сезона австрийцы не успевали, поэтому, помимо всего прочего, «по наследству» от старых хозяев достался ещё и болид, получивший кодовое обозначение RB1.

Одни из первых тестов команды «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

В дебютный сезон «быки» отправились с парой пилотов Култхард – Клин, один из которых отвечал за скорость, опыт и медийность, а другой представлял собой продукт гоночной академии «Ред Булл». Место руководителя новообразованной команды досталось не имевшему на тот момент опыта работы в Ф-1 Кристиану Хорнеру. И вот здесь стоит восхититься дальновидностью Дитриха Матешица, который не побоялся доверить управленческую должность человеку, возглавлявшему ранее только собственную команду в Формуле-3000.

Ну а то, что происходило далее – уже история. В конце 2005-го, не без участия Хорнера, «Ред Булл» переманит в свои ряды великого Эдриана Ньюи – творца будущих побед «быков». В следующем году австрийский концерн создаст свою вторую команду в Ф-1, предназначенную для обкатки собственной молодёжи – непозволительная роскошь даже для топ-коллективов. Затем к «Ред Булл» придут первые победы и чемпионские титулы, а академия «тауриновых» будет регулярно поставлять в Формулу-1 новых молодых талантов (семь из 20 постоянных участников этого сезона Ф-1 прошли через академию «быков»). И всё это стало возможным благодаря одному австрийскому предпринимателю.