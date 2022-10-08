Потрясающая борьба в квалификации Ф-1: лидеры «Ред Булл» и «Феррари» — в 10 тысячных!

После дождя накануне «Сузука» встретила гонщиков в субботу сухим асфальтом. Всем было необходимо подстроиться к новым условиям, что сулило непредсказуемую квалификацию. И она получилась действительно интересной.

Q1: тормозной кошмар «Альфа Таури»

С самого начала сессии инженеры «Альфа Таури» услышали от обоих своих пилотов одно из худших сообщений по радио: проблема с тормозами. Ладно, если она на одной машине, но когда на обеих… Нет-нет, худо-бедно итальянские болиды тормозили, но с регулярными блокировками колёс и прочими прелестями. Цунода с таким всё-таки справился и пробился дальше, а вот Гасли весь сегмент ругался по радио и стал только 17-м.



Самое обидное 16-е место себе забрал Алекс Албон: до Себастьяна Феттеля ему не хватило половины десятой. И «Уильямс» стал единственной командой, которая завершила борьбу в полном составе: Латифи предсказуемо замкнул двадцатку. В оправдание Николаса скажем, что Лэнсу Строллу он проиграл всего одну десятую, а Кевину Магнуссену — полторы. Да, датчанин опять уступил в субботу Мику Шумахеру. И это опытный лидер команды?

Q2: Риккардо блистал, но ошибся

Второй сегмент поражал плотностью борьбы: после первых попыток практически все пилоты уместились в одну секунду. Несмотря на это, Ферстаппен и оба пилота «Феррари» решили, что им хватит запаса и можно обойтись без второго выезда на трассу. И это сработало, хотя с Леклером стратеги «Скудерии» чуть не допустили катастрофы: монегаск закончил сегмент девятым с запасом менее чем в две десятые. Ну, всё-таки обошлось.



Главным неудачником стал Дэн Риккардо. Австралиец отлично провёл первую попытку: шёл пятым и намного впереди Норриса. Но вот второй быстрый круг Риккардо запорол и оказался на обидной 11-й позиции — всего в трёх тысячных от прошедшего дальше Феттеля! Максимально обидно.

Также дальше не прошли оба пилота «Альфа Ромео» — на сей раз Боттас хотя бы впереди Чжоу, 12-е место против 14-го. Между ними расположился Юки Цунода, который продолжал мучиться со странной работой тормозов. Наконец, замкнул протокол сегмента Мик Шумахер, чей круг оказался даже хуже, чем в Q1. Так что шансы «Хааса» на очки невелики.

Q3: всего 10 тысячных!

После стартовых сегментов фаворитом виделся Ферстаппен: по ощущениям, он имел небольшой запас относительно «Феррари» и слабо смотревшегося Переса. Первая попытка Q3 это подтвердила: Ферстаппен опередил Леклера на четверть секунды, Сайнса — на четыре десятые, а Переса — на все семь.



Конец интриги? Вовсе нет: пилоты «Феррари» выдали в конце сессии действительно сильные круги. И Леклер, и Сайнс после двух секторов опережали Ферстаппена, но не смогли идеально провести третий. В итоге Шарлю не хватило 10 тысячных, Сайнсу — 57! У нас вторая плотнейшая квалификация подряд.

А что же сам Макс? На финальной попытке лидер «Ред Булл» атаковал слишком сильно, и после очередного наезда на бордюр от его болида оторвался один из воздухозаборников тормозов. Несмотря на это, Ферстаппен практически повторил свой предыдущий результат, но улучшить не сумел. Впрочем, и необходимости в этом уже не было.



Другое дело, что голландцу ещё угрожает штраф. Перед первым быстрым кругом Ферстаппен начал прогревать шины, бросая машину из стороны в сторону, а позади него Норрис уже начал разгон. В итоге, когда Макс резко перестроился влево, пилоту «Макларена» пришлось экстренно съехать на обочину. Так что поул Ферстаппена ещё может оказаться временным…



Что касается результатов позади тройки лидеров, то Перес проиграл четыре десятые, а Окон стал лучшим из остальных, хотя всю сессию смотрелся медленнее Алонсо — но Фернандо в итоге только седьмой. Между двумя пилотами «Альпин» расположился Хэмилтон (почти секунда отставания!), а Расселл и вовсе стал восьмым — провал для «Мерседеса». Феттель и Норрис замкнули десятку.



Воскресная гонка, чей старт запланирован на 8:00, должна оказаться не менее интересной. Никто толком не знает, как себя поведут машины в гоночных условиях, что будет с шинами и, в конце концов, не пойдёт ли дождь.