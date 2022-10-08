В Ф-1 закрыли сразу две вакансии. Оба выбора гонщиков могут оказаться огромной ошибкой

В Формуле-1 завершился длинный трансферный сериал по переходу Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин». Французская заводская команда, по слухам, заплатила € 10 млн за то, чтобы «Ред Булл» отказался от прав на Гасли и позволил ему сменить команду. Ну а место Пьера в младшей команде быков занял чемпион Формулы-2 2019 года Ник де Врис. В логике обеим командам не отказать, но в то же время полно аргументов, почему в 2023-м они могут пожалеть о своём выборе. Расскажем о потенциальных проблемах обоих гонщиков.

Гасли и «Альпин»: спад формы, напряжённость с Оконом, вопросы по топ-уровню

Пьер действительно заслужил второй шанс попробовать себя в топ-команде (ну, по крайней мере, в команде, которая стремится к такому уровню и обладает необходимыми ресурсами). Было очевидно, что «Ред Булл» уже не видит в Пьере пилота основной команды, так что Гасли нужно было грамотно «спрыгнуть» в подходящий момент — как это в своё время сделал Карлос Сайнс.



Вот только если в два предыдущих сезона Пьер смотрелся действительно мощно, опережая и опытного Квята, и новичка Цуноду, то в 2022-м к выступлениям Гасли есть вопросы. Разница в скорости с Юки стала заметно меньше, японец начал нередко опережать напарника в квалификациях — при том, что сам Цунода пока никак не считается огромным талантом. Соответственно, вопрос: это временный спад формы или Гасли не так хорош на машинах Ф-1 с граунд-эффектом? Проверять будем уже на основе выступлений за «Альпин».



Про вторую потенциальную проблему Пьера все говорят уже целую вечность: не секрет, что в своё время Гасли поссорился с будущим напарником Эстебаном Оконом. Про причины ссоры приятелей говорят всякое — от ревности к результатам друг друга до банального «шерше ля фам». Оба гонщика, равно как и босс «Альпин» Отмар Зафнауэр, заверяют: сейчас между пилотами всё в порядке и они готовы к продуктивной работе. Но мы же понимаем: всё это верно до первого острого сражения на трассе. И не взыграют ли старые обиды, гарантий никто не даст. Тем более что у Окона уже есть опыт нездорового соперничества с одним своим напарником — Пересом в «Форс Индия». Да и Фернандо Алонсо в этом году жаловался на слишком жёсткую борьбу со стороны коллеги по команде.

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Наконец, как не вспомнить про неудачу Гасли в составе «Ред Булл». Тогда Пьер не справился с задачей выйти на качественно новый уровень. Речь идёт как о скорости, так и о психологическом давлении: француз начал накручивать себя, закопался в настройках, и это привело лишь к дальнейшему падению результатов. Спору нет, с тех пор Гасли стал куда опытнее, на его счету даже есть победа в Ф-1. В то же время Пьер прекрасно понимает: это его последний шанс выйти на топ-уровень. Если Гасли не справится с Оконом, то, вероятно, просто вылетит из Формулы-1.



В общем, в «Альпин» получили всё ещё молодого и перспективного, но в то же время опытного гонщика. Но может ли он заменить Алонсо и так ли он талантлив, как Пиастри, всё ещё вопрос.

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Так или иначе, Гасли — пилот с большим опытом выступлений в Формуле-1, с резюме. Выбор в его пользу со стороны «Альпин» был довольно логичен, тем более что у Пьера ещё и такой привлекательный французский паспорт. Вот решение «Альфа Таури» взять на замену своему воспитаннику Ника де Вриса смотрится куда более спорным.

Аргументы младшей команды «быков» понятны: де Врис пусть и с третьей попытки, но стал чемпионом Формулы-2, он также справился с техникой Формулы-Е и взял титул там. Голландец был быстр и за рулём лемановских прототипов — мастер на все руки. Наконец, Ник блестяще провёл свою единственную гонку в Ф-1, когда на Гран-при Италии не допустил ни одной ошибки и сохранил место в очковой зоне. И всё же вопросов к голландцу хватает.

Во-первых, мы видели Ника всего в одной гонке Ф-1 на максимально подходящей «Уильямсу» трассе и на фоне массовых проблем соперников. Каков де Врис на «длинной» дистанции, сказать никто не может. Это в любом случае новичок, а значит, он несёт с собой риск. При этом в последние сезоны Ник выступал на технике, чьё поведение мало похоже на болиды Формулы-1, а у «Ред Булл» не было доступа ко всем данным пилота — его работе на симуляторе и так далее.



Во-вторых, если вернуться к результатам де Вриса в младших сериях, то впечатляющими их не назовёшь. Леклер, Расселл и Пиастри брали титулы в Ф-2/GP2 с первой попытки, Норрис тоже стремительно прошил пирамиду младших серий. В то же время голландец после блестящих выступлений в картинге три года проковырялся в Еврокубке «Рено», стал лишь шестым в GP3 и, как мы уже говорили, потратил три сезона на победу в Формуле-2. При этом выиграл Ник в год, который считается специалистами самым слабым по составу: Расселл, Норрис и Албон дружно рванули в Ф-1, а ближайшим преследователем де Вриса стал Николас Латифи, что говорит о многом. Собственно, всё это прекрасно понимали команды Ф-1, которые Ником тогда не заинтересовались.

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Выступления де Вриса в Формуле-Е и гонках на выносливость, а также приход под крыло «Мерседеса» позволил Нику вернуться на орбиту Ф-1 и спустя три сезона всё-таки получить свой шанс. Но не повторит ли голландец судьбу Брендона Хартли? Он в своё время тоже не блистал в младших сериях, потом перезапустил карьеру в WEC и получил приглашение от «Ред Булл», когда молодёжная программа «быков» оказалась в кризисе. Но чуда не произошло: за рулём «формул» Брендон оказался неубедителен и уже спустя год был уволен. Да, резюме де Вриса поубедительнее, но всё равно пока не похоже, что в его лице «Ред Булл» получит гонщика, который будет достоин не только «Альфа Таури», но и даже основной команды «быков». А ведь именно подготовка кадров для «Ред Булл» — всё ещё главная задача коллектива из Фаэнцы.



При этом как раз возраст де Вриса не смущает — ну, 27 лет, ну и что? Если он будет хорош, то разве проблема, если Ник перейдёт в «Ред Булл», когда ему стукнет 30? Фернандо Алонсо просто посмеётся над подобным предположением. Дело за малым — опровергнуть все наши предыдущие опасения. Либо через год «Альфа Таури» снова понадобится новичок. Или ещё какой-нибудь выпускник-отказник из собственной программы.