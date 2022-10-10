Сайнс снова в стене, Феттель и близко не заслужил звание лучшего пилота. Оценки за Японию

18-й этап Формулы-1 — в как обычно субъективных оценках автора.
Эстебан Окон — 10
Превосходная гонка и максимально возможный результат — Окон стал, пожалуй, главным героем дня, если не считать новоиспечённого чемпиона мира. Эстебан квалифицировался пятым, закрепился после схода Сайнса на четвёртом месте и ни разу на протяжении всей дистанции не дрогнул под атаками Хэмилтона.
Макс Ферстаппен — 9
Макс, в отличие от Окона, выступил не совсем идеально: в квалификации разбил воздуховод на поребрике, а на старте едва не уступил лидерство из-за пробуксовки. Уже в следующее мгновение Ферстаппен блестяще контратаковал по внешней траектории, а в остальном был на голову сильнее Леклера. Уверенная победа, бонусом к которой стал второй титул (чемпионство голландца могло удивить лишь неразберихой с очками после финиша).
Фернандо Алонсо — 9
Очень боевая гонка в исполнении Фернандо, который после пит-стопа за несколько минут до финиша на свежей резине прошёл Норриса и Расселла и лишь несколько сотых уступил на финише Феттелю. Если бы второй пит-стоп команда провела хотя бы на один круг раньше, Алонсо опередил бы Себа. Упрекнуть испанца можно лишь в проигранной напарнику квалификации.
Льюис Хэмилтон — 8
Из-за высокого лобового сопротивления «Мерседесы» в этот уикенд уступали даже машинам «Альпин», и Хэмилтон так и не смог прорваться мимо Эстебана Окона. Но к чести Льюиса — не сдавался до последнего и всю гонку провёл в постоянных атаках.
В Японии Леклер окончательно потерял шансы на титул
Фото: Clive Mason/Getty Images
Шарль Леклер — 7,5
Если не считать старта, Леклеру не удавалось оказывать никакого прессинга на лидировавшего Ферстаппена, а когда стало ясно, что у Шарля у первого «поплыла» резина, вопрос о победе был закрыт. Но монегаск, увы, не смог удержать и второе место: потеря концентрации в последнем повороте и срезанная эска привели к штрафу и потере последних надежд на титул.
Мик Шумахер — 7,5
Немец опередил Магнуссена в квалификации, а на старте прорвался с 15-го места на 10-е, но всё оказалось напрасно из-за странного решения стратегов оставаться на шинах для сильного дождя, вместо того чтобы со всеми перейти на «промежуточные». Впрочем, вины Шумахера в этом нет никакой.
Джордж Расселл — 7
По ходу гонки британец был очень недоволен тем, что на двойном пит-стопе потерял время позади Хэмилтона. Но этого не произошло, если бы Расселл опередил напарника в квалификации или хотя бы на старте. Ну а лишний круг на трассе обошёлся бы Джорджу ещё дороже — Расселл вернулся бы в гонку позади Боттаса и Магнуссена и до топ-8 точно не дотянулся бы.
Александер Албон — 7
Дальше первого сегмента таец в этот раз не прошёл, но сумел неплохо стартовать и после первых поворотов зацепиться за Боттаса. Увы, в этот момент кто-то ударил «Уильямс» в радиатор, возникла течь, а через несколько поворотов Албон остановился и сошёл с дистанции.
Латифи набрал первые в сезоне очки
Фото: Clive Rose/Getty Images
Николас Латифи — 6,5
Канадец «переобулся» в «промежуточные» шины одновременно с Феттелем — и за счёт этого к одиннадцатому кругу прорвался на восьмое место. Расселлу Латифи по привычке уступил, но девятую строчку у Николаса не смог отнять даже Норрис! Эти два очка — отличная награда для гонщика, который продолжал упорно работать, несмотря на постоянные поражения и насмешки публики, и отчаянно хочется поставить оценку выше, но объективно не за что: в квалификации опять проиграл напарнику, а в боксы поехал, потому что терять в конце пелотона было уже нечего.
Ландо Норрис — 6,5
Норрис стал ещё одним гонщиком, которому неудача помогла добиться более высокого результата: после провала на старте Ландо отправился за «промежуточными» уже на следующем круге после остановок Латифи и Феттеля.
Даниэль Риккардо — 6,5
Риккардо, в отличие от напарника, стартовал хорошо и пробился на восьмое место, но в его случае стратеги слишком затянули переход на «промежуточные». Дэн в итоге потерял столько времени, что на трассу вернулся только 15-м, без шансов попасть в топ-10.
Юки Цунода — 6,5
В своём первом домашнем Гран-при Юки, несмотря на проблемы с тормозами, опередил в квалификации напарника, а на старте пробился на девятое место. Но после первого пит-стопа Цунода выпал из топ-10, а после второго не только не смог пробиться вперёд, но и потерял две позиции.
Цунода впервые выступал в Ф-1 на домашней трассе
Фото: Peter Fox/Getty Images
Серхио Перес — 6
После успеха в Сингапуре Чеко вернулся к своей привычной форме и в квалификации уступил Ферстаппену 0,4 секунды. Макс показал, насколько «Ред Булл» в этот уикенд быстрее «Феррари», однако Леклера Перес опередил лишь после 5-секундного штрафа монегаска.
Себастьян Феттель — 6
Шестое место не должно вводить в заблуждение: на ранний пит-стоп в «Астон Мартин» решились лишь потому, что вынуждены были рисковать после столкновения с Алонсо и вылета с трассы. Вся вина в том эпизоде лежит на Феттеле — он ехал так, словно соперника в повороте вовсе не было.
Лэнс Стролл — 6
Канадец ошибся в квалификации и выбыл уже в первом сегменте, и, хотя эту неудачу Лэнс компенсировал блестящим стартом (с 18-го на 11-е!), на фоне более высокого износа резины пробиться в топ-10 так и не удалось.
Кевин Магнуссен — 5,5
Опытнейший датчанин в квалификации оказался медленнее Шумахера, который впервые в жизни гонялся на «Сузуке», а в гонке не сумел по примеру Норриса и Риккардо сберечь до финиша комплект резины и откатился ещё дальше — с 12-го места на 14-е.
При старте с пит-лейна Гасли так и не смог попасть в очки
Фото: Peter Fox/Getty Images
Пьер Гасли — 5
При старте с пит-лейна у француза было не так много шансов на очки, а после остановки гонки попытка использовать альтернативную тактику и вовсе обнулилась. Но Гасли и сам усугубил ситуацию, когда недостаточно замедлился под жёлтыми и красными флагами.
Гуаньюй Чжоу — 4
После разворота на первом круге китайский дебютант откатился в самый конец пелотона и на финише смог опередить лишь Шумахера да Гасли, которые столкнулись с проблемами.
Карлос Сайнс — 3
В третий раз в сезоне гонка Сайнса заканчивается аварией на первом круге. Карлос вылетел в момент первой попытки старта, когда условия были особенно непростыми, однако всем остальным, в отличие от испанца, удалось с этим справиться.
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