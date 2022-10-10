«Ред Булл» нарушил правила Формулы-1 — теперь это факт! Как и когда покарают топ-команду?

Наказание для команды Макса Ферстаппена всё ещё не определено. А ведь это важнейший прецедент на будущее.

Международная автомобильная федерация наконец изучила всю финансовую документацию, которую ей прислали команды по итогам сезона-2021. ФИА установила, что «Ред Булл» превысил разрешённый лимит бюджета. Но главный вопрос остаётся: какие санкции угрожают «быкам»?

Что случилось?

Как мы уже не раз рассказывали, с 2021 года все команды Формулы-1 больше не могут тратить бесконтрольно. В чемпионате мира ввели лимит на бюджеты в размере $ 145 млн (за вычетом зарплат пилотов и топ-персонала и ещё ряда пунктов). Для контроля за расходами ФИА собирает с команд множество документов, которые проверяют опытные аудиторы. Кроме того, контролёры федерации вправе без предупреждения посещать базы команд и на месте проверять рабочие процессы.

И вот сегодня стало известно: по итогам изучения документов «Ред Булл» превысил допустимый лимит. Претензии также есть и к «Астон Мартин», но там обошлось без превышения: просто британцы, по слухам, неверно оформили документацию. «Астон Мартин», как и ранее «Уильямс», должен получить от ФИА небольшой денежный штраф, а вот что будет с «Ред Булл», пока непонятно.

Федерация не сообщила, сколько именно потратили «быки» сверх разрешённой планки. Единственное, в выводах ФИА говорится, что речь идёт о «небольшом» превышении. Согласно регламенту, к «небольшим» относятся траты не более чем в 5% от лимита. Соответственно, «Ред Булл» максимум превысил планку примерно на $ 7 млн.

Какое наказание грозит «Ред Булл»?

В финансовых правилах Ф-1 штрафы за превышение специально сформулированы размыто и неоднозначно — чтобы команды не могли решить, что определённые траты с их стороны легко перекроют своей пользой потенциальное наказание.

За «мелкое» превышение бюджета предусмотрены следующие наказания:

Финансовый штраф; Публичное предупреждение; Лишение некоторого числа очков в Кубке конструкторов — за сезон, в котором было нарушение; Лишение некоторого числа очков у пилотов — за сезон, в котором было нарушение; Запрет на участие в некоторых сессиях Гран-при (за исключением гонки); Ограничения на проведение аэродинамических или других испытаний; Уменьшение лимита бюджета.

В решении ФИА говорится: «Администрация лимита на бюджеты ФИА в настоящий момент определяет соответствующий порядок действий по отношению к «Астон Мартин» и «Ред Булл» в рамках финансового регламента. Последующая информация будет сообщена в соответствии с правилами».

При этом есть несколько сценариев: если «Ред Булл» согласится с выводами федерации, то штраф будет определён в «досудебном» порядке. Если же возникнут разночтения или ФИА посчитает такой сценарий предпочтительным, то дальше в дело вступит Панель по лимиту бюджетов, которая и определит наказание.

Что говорят в самом «Ред Булл»?

Австрийский коллектив выпустил короткое заявление, в котором подтвердил свою прежнюю позицию: в «Ред Булл» считают, что лимит не превышали, даже слегка. В команде пообещали тщательно изучить все документы от ФИА и уже после этого решить, что делать дальше.

Между тем журналист голландского Telegraaf Эрик ван Харен, который близок к команде, поведал: превышение лимита составляет от $ 1 млн до $ 2 млн. Откуда взялись эти лишние траты? Якобы в «Ред Булл» неправильно подсчитали затраты на кейтеринг и на больничные для сотрудников. То есть дело не в неких безумных расходах на развитие болидов 2021 и 2022 годов.

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Что дальше?

Печально, но даже сегодня Формула-1 и ФИА не смогли закрыть эту бюджетную историю. Мы лишь узнали о самом факте нарушения, но федерация всё ещё не определилась со штрафом «Ред Булл». А как вы видите, наказание может быть совсем разным — от ничего не значащего предупреждения до лишения очков или санкций на будущее. Напомним, в 2021 году Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона на восемь очков — только представьте, какой скандал возникнет, если ФИА решит оштрафовать каждого из пилотов «Ред Булл» на 10 баллов и тем самым лишит голландца титула. Впрочем, очевидно, что столь скандальных решений не будет, тем более раз нарушение «небольшое».

И все равно крайне важно увидеть, насколько жёсткими будут санкции и насколько велико оказалось нарушение. Кейс с «Ред Булл» станет прецедентом на будущее, на него будут ориентироваться все команды, когда окажутся в пограничной финансовой ситуации.

Самым логичным штрафом выглядит уменьшение лимита «Ред Булл» на 2023 год и ограничения на работу в аэродинамической трубе. Хотя очевидно, что конкуренты жаждут крови по-настоящему — и «Мерседес», и «Феррари». Даже если формально «лишние» деньги были потрачены на кейтеринг и больничные, соперники могут ответить: всё равно это лишь строчка в бюджете; значит, надо было тратить меньше на развитие машины. Всё равно потратили и получили преимущество? Будьте любезны за это отвечать.

«Лишние пять миллионов дают полсекунды на круге, — размышлял недавно босс «Феррари» Маттиа Бинотто. — $ 1-2 млн соответствуют одной-двум десятым на круге, а именно такой может оказаться разница между вторым местом на решётке и поулом. Ситуация касается и 2021 года, и последующих сезонов. Так что я ожидаю абсолютной прозрачности и ясности в рамках обсуждений».

Пока этой прозрачности и ясности мы всё ещё не видим. И на победу Ферстаппена в сезоне-2021 наброшена очередная тень.